Ojetý Ford Transit 2006.5: Práce i bydlení pro zručné. Známe jeho slabiny!

Ford Transit z let 2006 až 2013 koupíte za dva průměrné platy. Umí pracovat a dá se v něm i bydlet, má svižné motory a stále překvapivé jízdní vlastnosti. Ale také spoustu chyb, s nimiž budete bojovat.

Epidemie koronaviru a uzavřené hotely přinesly obrovský nárůst zájmu o obytné vozy. Ne každý chce vydat dva miliony, zruční si tak dělají obytné vestavby do obyčejných dodávek, nebo jen instalují nezávislé topení a nějaké to spaní. A samozřejmě hledají vhodný základ – auto, v němž není utrpení jezdit, moc nestojí a ještě něco vydrží. Ford Transit je legenda a jeho sedmá evoluce z let 2006 až 2013 pak přesně tou, kde ceny jsou už hodně nízko, a přitom lze vybrat fungující kus. Je však hodně věcí, na které si dejte pozor.

Předokolky jsou křehčí

Tradičním tématem značky Ford je koroze. U tohoto modelu překvapivě nebývá problém s podlahou, aspoň pokud ji někdo chránil odolnou překližkou a celou neorval materiálem. Klíčový je stav nosníků. „Dobře prohlédněte ty zadní v místě, kde jsou dorazy nápravy. V místě dorazu zadní nápravy jsou odtokové otvory, které se ucpou, a vlhkost způsobí zkázu. U předokolek jsou pak problémem přední nosníky z vrstveného plechu, kde umějí být prohnilé tak, že se vyrve celé zavěšení motoru. Jejich skelet je celkově méně masivní, takže jim umí urezavět i uložení zadních listových per,“ říká to nejdůležitější náš spolupracovník Vojtěch Ondráček, který si hledáním správného kusu také prošel. Ale celkově není situace zas tak tragická, jak by nasvědčovaly zkušenosti se staršími modely. Po odfiltrování nejhorších kusů zbývá ještě stále dost těch, kde lze preventivními nástřiky podvozku a dutin situaci zachránit. Klempířská práce vás ale asi nemine v oblasti lemů předních blatníků. Výrobce u této řady hodně bojoval s hlučností, zřejmě proto je vyplnil pěnou. Výsledek je logický – drží se zde vlhkost a i u hezkých kusů korodují.

Rezaví i výrobní číslo

Dost neštěstí dokáže nadělat i povrchová koroze, která ještě nemá na žádnou pevnost karoserie vliv. Řeč je o výrobním čísle vozidla, jež se kontroluje při každém jeho převodu a pak vždy na STK. Výrobce je zcela nepochopitelně umístil do levého předního podběhu, kde přes špínu nebylo čitelné už po roce, nyní bývá zcela zakryté korozí. Nekupujte si auto, kde není čitelné, protože to rovnou znamená nemalé úřední martyrium se ztotožněním vozu autorizovanou osobou, stanoviskem výrobce a následně povolením nové ražby, což vše dohromady bude stát mnoho času a asi 10.000 Kč. Ideální je věc řešit ve chvíli, kdy je číslo teprve „čitelné hůře“. Pak vám je mohou znovu vyrazit pověřené STK a úřad to následně jen zapíše – vše dohromady bude za asi pětinovou částku.