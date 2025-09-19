Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Ojetý Opel Astra K (B16) – To nejlepší nakonec

Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
66 Fotogalerie
Tomáš Dusil
Tomáš Dusil
Diskuze (1)

Astra je tradičním hráčem segmentu C už od roku 1991. Recenzovaná pátá generace má však zvláštní význam. Ukončením její výroby v roce 2021 se zároveň uzavřela jedna předlouhá kapitola Opelu. Tradiční německé značky, která desítky let žila pod křídly amerického koncernu GM. S recenzovanou Astrou K a také s větší Insignií B tak máte stále šanci zažít poslední původní opel. Nástupce recenzovaného modelu, Astra L, je už zcela jiné auto s geny původně francouzské techniky PSA.

Německá automobilka Opel se stala součástí do té doby výhradně francouzské skupiny PSA v roce 2017, tedy přibližně pouhý rok po premiéře recenzované astry. O tři roky později vznikla skupina Stellantis, a sice sloučením PSA s Fiat Chrysler Automobiles. Opel si tak ve druhé polovině druhé dekády 21. století prošel změnou, kterou lze přirovnat snad jen k roku 1929, kdy přešel pod křídla General Motors.

Vzhledem k tomu je skoro s podivem, že recenzovaná Astra K vydržela ve výrobním programu tak dlouho. Navíc vzpomínaná Insignia B vyjela až po fúzi s PSA a žila ještě o trochu déle než astra. Na rozdíl od ní ale větší modelová řada nedostala nástupce. A tak to patrně zůstane i do budoucna.

Vše odpuštěno

Předchozí generace, označovaná J, byla i na poměry kompaktní třídy velmi rozmanitým vozem. Nabídla čtyři karosářské varianty, ostrou sportovní verzi OPC, ale také odvozený kabriolet Cascada. Z pohledu uživatele ale mělo auto jednu zcela zásadní chybu. Ve druhé řadě sedadel si pohodlně sedly leda tak děti školou povinné. Druhá slabina byla spíše konstrukčního charakteru. Na svoji velikost totiž vykazovala Astra J poněkud nadváhu.

Tento článek je součástí balíčku AUTO+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů