Ojetý Renault Captur I (2013 až 2019): Jak je na tom crossover od clia se spolehlivostí?

Historicky první příspěvek Renaultu do třídy malých crossoverů se povedl na výbornou. S příchodem druhé generace se z původního vydání stává velmi perspektivní ojetina. Co ji trápí a proč se vyhnout motoru 1.2 TCe?

V roce 2013 se Renault Captur stal jedním z prvních evropských crossoverů segmentu B, přičemž technicky auto vychází z minulé generace clia. V porovnání s ní je o 120 mm vyšší, zároveň nabízí o 30 mm zvýšenou světlou výšku na celkových 170 mm. Z pohledu uživatele má captur oproti sesterskému cliu dvě hlavní výhody: Ta první vyplývá ze zvýšené karoserie, umožňující pohodlnější nastupování, ale i usazování dítěte do dětské sedačky. Druhá přednost se nachází vzadu. Stejně jako druhá generace nabízí i původní captur posuvnou zadní lavici. Pokud zvolíte největší prostor v podélném směru vzadu, bude objem zavazadelníku stále velmi solidních 377 litrů. Pro srovnání, soudobé clio disponuje kufrem o objemu 300 litrů. Opačný případ představuje posunutí zadní lavice co možná nejvíce dopředu. Místo vzadu se sice smrskne na úroveň malých kupé 2+2, ovšem zavazadelník povýší na objem 455 litrů. To je takřka stejná hodnota, jakou nabízí pro změnu „kombík“ Clio Grandtour. Když na to přijde, může captur směle suplovat i roli rodinného auta.

Jak je na tom ale se spolehlivostí? „Spolehlivost capturu se mimo jiné odvíjí od toho, jakou zvolíte pohonnou jednotku,“ říká na úvod Aleš Matušek ze specializovaného serveru na vozy Renault a Dacia RNews. Za dobu produkce se pod kapotou vozu vystřídaly celkem tři zážehové motory, které doplňoval diesel 1.5 dCi ve dvou výkonových variantách. „Většina tuzemských zákazníků zvolila zážehový motor, takže na trhu ojetin na něj narazíte mnohem častěji,“ upřesňuje Matušek. Do léta 2018 byly v nabídce dva přeplňované benzinové agregáty: Jednak tříválec 0.9 TCe s výkonem 66 kW a dále větší čtyřválec 1.2 TCe nabízející 88 kW. Oba jsou zástupci řady motorů H a oba se liší na první pohled pouze počtem válců, respektive objemem. Shodné je vrtání 72,2 mm stejně jako zdvih 73,1 mm. Tím však jejich podobnost v zásadě končí. Menší motor si vystačil s nepřímým vstřikováním benzínu, větší čtyřválec tuto vymoženost používal.

Auto Tip 14/2020

Co se původně zdálo jako skvělé, se záhy krutě vymstilo. „Zatímco 0.9 TCe dokáže najet stovky tisíc kilometrů bez větších problémů, čtyřválec 1.2 TCe se v raných verzích mnohdy nedožil ani první garanční výměny oleje, která je ve 30.000 km,“ vysvětluje Aleš Matušek z RNews. Uvedená skutečnost měla hned několik příčin. Tou hlavní je velmi pomalé ohřívání motoru v kombinaci s volnějším uložením pístů ve válcích z důvodu snížení vnitřního tření. Doslova hřebíčkem do rakve jsou pro motor převažující krátké jízdy, což se ještě násobí v zimních měsících. „Pomalé zahřívání znamená dlouhodobější chod na obohacenou směs. Kapičky benzinu ulpívající na stěnách válců jsou tudíž strhávány do oleje, který rychle degraduje a ztrácí mazací schopnosti.

Tím trpí všechny komponenty, které pro svůj provoz potřebují kvalitní mazání (řetězový rozvod, ložisko turbodmychadla atd.). K tomu jsou tady vlastnosti motoru, které také na dnešní dobu zrovna nenadchnou – agregát není z nejúspornějších, v nižších otáčkách tolik nejede, musí se dost vytáčet,“ shrnuje zkušenosti z provozu Aleš Matušek. K prodloužení životnosti pohonu 1.3 TCe je dobré věnovat pozornost těmto třem tipům: Předně měňte olej po ujetí 10.000 km nebo po roce. Vyvarujte se extrémně krátkých jízd, řekněme do pěti kilometrů.

Pokud už musíte jet například na nákup, jeďte pokud možno trochu oklikou. A konečně zapomeňte na takzvanou jízdu na spotřebu, tedy ve velmi nízkých otáčkách s trochou plynu. Motor je dobré po zahřátí trochu protáhnout do vyšších otáček, a tedy jej i více zatížit (přidat plyn). Úplně nejlepší je se ale agregátu 1.2 TCe zcela vyhnout.

V polovině roku 2018 byl motor 1.2 TCe nahrazen novým 1.3 TCe. Ač ze stejné řady H, v zásadě nezůstal kámen na kameni. Třináctistovka je tak opravdu zcela novým motorem, u něhož výrobce vyřešil všechny dřívější slabiny, mimo jiné třeba novou hlavou s chlazenými výfukovými svody, které pomohly výrazně zrychlit jeho ohřívání na provozní teplotu. A tím předejít nebezpečnému ředění oleje nespáleným benzinem.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2013 1.5 dCi EDC/66 kW 142 000 km 180 000 Kč 2014 0.9 TCe/66 kW 56 000 km 250 000 Kč 2019 0.9 TCe/66 kW 5 km 295 900 Kč

Motory

0.9 TCe (H4B) 66 kW: Dynamika zejména mimo město je nevalná, spotřeba hlavně na začátku spíše vyšší. A k tomu výhradně pětistupňová převodovka JR5, projevující se především na volnoběh lehkých rachocením, což je ovšem vlastnost, nikoliv chyba. Jenže současně je vlastností agregátu také značná odolnost, spolehlivost a to i při jízdách na krátké vzdálenosti. A k tomu i zvládá přestavby na LPG. Asi nejlepší motor pro captur do poloviny roku 2018.

1.2 TCe 88 kW: Čtyřválec s turbem budí velká očekávání, která ještě násobí fakt, že měl vždy tichou manuální šestistupňovou převodovku TL4, kterou mohla nahradit spolehlivá samočinná šestistupňová dvouspojka EDC (interně DC4). Pokud s ním předchozí majitel jezdil dlouhé trasy a vy plánujete v tomto režimu pokračovat, lze o něm minimálně uvažovat. Jelikož ale toto nelze zaručit, raději bychom šli dále a hledali vznětovou 1.5 dCi.

1.5 dCi/66/81 kW: Diesel 1.5 dCi v capturu je další evolucí motorů řady K9K, nyní již bezproblémovou. Zdobí jej tichý chod a vynikající hospodárnost. Dokonce ani částicové filtry nezlobí. Slabší verze s pětikvaltem nemá dokonce ani dvouhmotový setrvačník. Silnější s šestistupňovou skříní už ano. A i tady lze mít samočinnou převodovku EDC (DC4).

Náhradní díly na Renault Captur 0.9 TCe Spodní rameno přední nápravy 1524 Kč ložisko přední kola 3035 Kč ložisko zadní kola 2413 K přední brzdový kotouč 1021 Kč Sada spojky 5015 Kč Přesuvník proměnného časování rozvodu 5596 Kč

Samočinná převodovka EDC: V capturu najdete výhradně šestistupňové ústrojí interně označené DC4, které je původem od Getrag (tady mu říkají 6DCT250). Sada suchých spojek vyjde v originále na 35.000 korun. Důležitá vlastnost automatu DC4 je, že je kompletně ovládán elektrickými aktuátory, které zde obhospodařují obě spojky i vidlice řazení. Nenajdete tady tudíž mechatroniku, plnou hydraulických ventilů – největší strašák automatických převodovek.

Zadní díl výfuku: Životnost výfukového potrubí je u capturu průměrná, a tedy i závislá na provozu. Katalyzátor vyjde v druhovýrobě na 9510 korun, zadní díl jsme v náhradách nenašli.

Koroze karoserie: Vozy Renault mají pověst aut s vynikající ochranou proti korozi. Pokud už se někde vyskytne, bývá to většinou důsledek nehody a následné špatné opravy.

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Na trhu je jich méně

Každý už ví, že crossovery jsou dnes v módě a lidé jsou za ně ochotni mnohdy až nesmyslně připlácet. Captur je toho ideálním příkladem – oproti výchozímu cliu byl citelně dražší, přitom adekvátně vyšší užitnou hodnotu nenabídl. Přesto šlo v posledních letech o jeden z prodejních pilířů automobilky. Vzhledem k jeho prodejním výsledkům pak ale při pohledu do nabídky českých bazarů překvapí, že ojetých capturů na trhu žádný velký nadbytek není, a to ani po více než šesti letech od uvedení. Více než dvě třetiny aut nabízených na inzertních portálech tvoří sotva rok stará předváděcí a skladová auta u dealerů. V dobách kurzových intervencí totiž hodně capturů zmizelo za hranicemi, o mladé ojetiny zhruba do tří let stáří byl enormní zájem a z bazarů se často exportovaly na západ, většinou do domovské Francie nebo zemí Beneluxu. Na českém trhu totiž captur už coby nové auto vycházel ve srovnání s Evropou výhodněji a zahraniční obchodníci si příležitost k zisku pochopitelně ujít nenechali. Nejlevnější kusy dnes seženete těsně pod 200 tisíc, největší zájem vidíme u nedostatkového provedení 1.3 TCe s automatem. Na ně ale zatím ani čtvrtmilionový rozpočet obvykle nevystačí.

Závěr

Jediným přímým konkurentem capturu zůstává původní Peugeot 2008. Spolehlivost stejně jako nabídka motorů jsou v obou případech podobné. V očích kupujících tak rozhodne hlavně vzhled a sympatie ke značce. Na rozdíl od Peugeotu 2008 s konceptem kabiny i-Cockpit se v capturu pohodlně posadí i vzrostlejší jedinci.

Plusy

Posuvná zadní lavice

Variabilní zavazadelník

Odolný motor 0.9 TCe vhodný pro krátké jízdy

Vynikající ochrana proti korozi

Vzhled

Bezpečnost

Pohodlné nastupování

S příchodem nové generace snížení cen

Je to skoro současné auto

Relativně dostupný servis

Spolehlivá samočinná převodovka EDC

Můžete si ho stále koupit nový (za příznivé ceny)

Minusy