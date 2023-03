Ojetý VW e-Golf: Skoro jako normální golf

Elektromobily se začínají pomalu objevovat v nabídce bazarů a v České republice jde hlavně o několik stálic. Kromě Fiatů 500e, hojně dovážených z Kalifornie, a Nissanů Leaf, které stály na počátku současné vlny elektrovozů, jde často také o VW e-Golf. Ten si pořizovaly do svých flotil firmy (například i ČEZ) a šlo o jednu z nejčastějších voleb českých úřadů, když už byly nuceny si něco na baterky koupit. Dnes se už ceny ojetin dostaly na hranici 300.000 Kč za nejstarší kusy, dva roky staré e-golfy s nájezdem pod 20.000 km se dají pořídit za půl milionu.

Elektrická varianta golfu sedmé generace se do prodeje dostala počátkem roku 2014 a rychle se zařadila do žebříčku nejprodávanějších elektromobilů v Evropě. A v takovém Norsku se prodávala kvůli dotacím dokonce lépe než spalovací verze. Důvod obliby není těžké odhadovat. Kromě příznivé ceny (v Česku při uvedení 956.000 Kč, ke konci prodeje za necelých 900.000 Kč) za tím stojí fakt, že jde o auto téměř shodné s výchozím modelem. Neliší se vzhledově ani ovládáním, i člověk nenavyklý na elektromobily může do e-golfu usednout a cítit se stejně jako ve spalovacím golfu s automatem. Ostatně i volič řazení je zde téměř identický.

První tři roky výroby (2014–2017) dostával e-golf lithium-iontovou baterii kapacity 24,2 kWh, s níž dokázal ujet podle výrobce 190 kilometrů, reálně ale spíše mezi 130–150 km. Facelift v roce 2017 dojezd podstatně zlepšil, do golfu se totiž začala montovat baterie o kapacitě 35,8 kWh, s kterou se dá reálně ujet kolem 200 kilometrů, po městě pak klidně i 300 km. Při výběru ojetiny je dobré se podívat po verzi s příplatkovým tepelným čerpadlem, které dokáže podstatně šetřit energií při vytápění. Obyčejné 5,5kW odporové topení běžné verze se totiž v zimě postará o značné snížení dojezdu. Obvyklejší bývá u zmodernizovaných modelů, starší se v Česku většinou prodávaly bez něj.