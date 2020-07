Omlazený Peugeot 3008 unikl na dalších fotkách. Odhalují téměř vše

Před časem se na serveru Forum-Peugeot objevily úvodní snímky omlazeného SUV Peugeot 3008, které ukazovaly především příď přepracovaného modelu. Vzhled a tvary světlometů se inspirují menší 2008, úplně původně však navazují na designový jazyk, se kterým přišla opravdu povedená 508.

Všimli jsme si také přepracovaného nárazníku a širších otvorů pro přívod vzduchu. Jen pár dní po zveřejnění prvních uniklých fotografií nabídl stejný zdroj další várku, která tentokrát zachytává v podstatě vše podstatné. Vidíme i záď, která se zas až tolik nezmění. A prohlédnout si můžeme rovněž interiér.

Ani tady nečekejte žádnou revoluci, jako spíš evoluci kabiny s tolik diskutovaným i-Cockpitem. Peugeot by měl nasadit nový multimediální systém, jenž se vyznačuje především větší obrazovkou. Piáno tlačítek pod ním zůstává zachováno, stejně jako absence otočných ovladačů pro nastavování teploty. Kosmetických úprav doznal také volant, jinak ale zůstává vše při starém.

V motorové nabídce můžeme i nadále počítat s plug-in hybridním provedením Hybrid o systémovém výkonu 165 kW a Hybrid4 se silou 220 kW, jehož součástí je i pohon všech kol. Otazník však visí nad budoucností motorů 1.6 PureTech (133 kW) a 2.0 BlueHDi (130 kW). Benzinovou šestnáctistovku může nahradit tříválcová dvanáctistovka, z turbodieselu by zase zákazníci mohli přesednout do plug-in hybridů, což by se Francouzům hodilo z hlediska emisí.

To ale neznamená, že by se nabídka měla jen seškrtávat. Spekuluje se o výkonné variantě 3008 PSE, která by byla rovněž plug-in hybridem, avšak kombinace šestnáctistovky s elektromotorem by tu poskytovala výkon okolo 257 kW. Ústrojí má kompaktní SUV sdílet s připravovaným 508 PSE a obdržet jej v průběhu roku 2021.

Francouzská média říkají, že se nám omlazený Peugeot 3008 ukáže letos v září. Původní premiéra byla v plánu již začátkem léta, kvůli pandemii koronaviru se ale debut odsunul. Na showroomy se první kusy dostanou ještě před koncem letošního roku a v nabídce vydrží až do roku 2023, kdy dorazí generace zcela nová. Ta kromě jiného nabídne i čistě elektrický pohon.

Zdroj: Forum-Peugeot