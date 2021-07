Opel bude od roku 2028 elektrický. Znamená to i návrat slavné Manty

Letos nově vzniklý koncern Stellantis představuje budoucí strategii svých značek, která bude ve znamení rozšíření nabídky elektromobilů. Plány se týkají také Opelu, který na poli elektromobility bude expandovat v duchu motta „být zelený je nově cool“ (green is the new cool). Konkrétně to má znamenat i návrat slavné Manty.

Německá automobilka totiž potvrdila návrat takto pojmenovaného modelu, který patří mezi ikonické vozy historie Opelu. Bývalo to sportovní kupé vyráběné ve dvou generacích mezi lety 1970 a 1988, jehož originální vzhled inspiroval dnešní designérský jazyk značky. Tzv. Opel Vizor, řešení přídě na nové Mokce nebo modernizovaných modelech Crossland a Grandland, odkazuje právě na Mantu.

Jak ale vyplývá ze zveřejněné skici, nová Manta už kupé nebude. Půjde podle všeho o crossover, označení Opel Manta-e pak potvrzuje nasazení elektrického pohonu. Nová Manta totiž vzniká v rámci strategie na rozšíření nabídky elektromobilů značky Opel.

Do roku 2024 chce Opel elektrifikovat všechny své modely, hodlá tedy nabídnout výhradně mildhybridy, plug-in hybridy nebo čisté elektromobily. Od roku 2028 pak hodlá na evropských trzích nabízet výhradně elektrovozy. Opel se tak stává další značkou, která v poslední době oznámila přechod k elektromobilitě.

Bližší informace o novém Opelu Manta-e každopádně zatím neznáme. Aktuálně tak nevíme, kdy dorazí na trh, ani jakou techniku použije. Koncern Stellantis, jehož je dnes Opel součástí, každopádně počítá hned se čtyřmi různými architekturami pro elektrovozy – pro malá auta, středně velká, velká a pick-upy, s rámovou konstrukcí. U těch velkých by použité baterie měly zajistit dojezd až 800 kilometrů. Od roku 2026 pak Stellantis chystá nasazení baterií s tuhým elektrolytem (tzv. solid-state batteries).

Opel Manta je aktuálně pro automobilku z Rüsselsheimu velké téma. Nejenže inspirovala vzhled dnešních vozů značky, Opel ale také oživil původní vůz, a to pomocí restomodu Manta GSe. To je kupé s původním vzhledem, avšak doplněné o moderní detaily, včetně pohonného ústrojí. Manta GSe je totiž elektromobil, s výkonem 108 kW.