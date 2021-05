Opel Manta GSe ElektroMod oficiálně. Retro elektromobil má manuál!

Opel Manta je dodnes jedním z nejznámějších modelů historie automobilky z Rüsselsheimu. Vždyť první generace tohoto sportovního kupé uvedená v roce 1970 dokonce dala tvar současnému designérskému stylu značky. Možná i z toho důvodu Opel nyní slavnou Mantu oživil.

A nebylo by to auto dnešní doby, kdyby to nebyl elektromobil. Opel Manta GSe ElektroMod sice využívá technického základu původního kupé z počátku sedmdesátých let, jeho zážehový motor v útrobách však byl nahrazen elektromotorem. Konkrétně pod kapotou Manty GSe EletroMod pracuje elektrický motor s výkonem 108 kW a točivým momentem 255 N.m, což z něj dělá nejvýkonnější tovární Mantu generace A v historii. Původní sportovní Manta GT/E z roku 1974 používala devatenáctistovku o výkonu 77 kW.

Manta GSe ElektroMod sice využívá elektrický motor, jinak si ale zachovává koncepci originálu. Elektromotor je sice umístěn vpředu, poháněná jsou ale zadní kola. A co víc, i v případě elektromobilu je tu zachována čtyřstupňová ručně řazená převodovka. Komu by to však nevyhovovalo, může rovnou zařadit „čtyřku“ a elektrická Manta funguje jako s automatem.

Lithium-iontové baterie mají kapacitu 31 kWh, která stačí k dojezdu zhruba 200 kilometrů. Nechybí přitom samozřejmě možnost rekuperace brzdné energie během jízdy. Dobíjení probíhá prostřednictvím 9kW palubní nabíječky, umožňující jednofázové nebo třífázové nabíjení střídavým proudem. Dobití tak zabere takřka čtyři hodiny.

I přes základ v originálu se konstruktéři zaměřili také na inovaci designu. Manta GSe ElektroMod tudíž přebírá stylistické prvky z aktuálních modelů značky, konkrétně v podobě přídě „Opel Vizor“. Přední masku přitom tvoří diodová obrazovka, která dovede komunikovat s okolím. Objevit se tu můžou různé nápisy. Diody pak využívá také denní svícení, stejně jako koncová světla.

Samotné barevné schéma je také retro. Kombinuje výraznou žlutou barvu s černými prvky, jako byla kdysi třeba oblíbená černě lakovaná kapota. Z auta pak zmizely chromované detaily, což má odkazovat na někdejší tuningové úpravy od firem jako Irmscher. Specificky navržená kola jsou 17palcová a pocházejí od firmy Ronal.

Naopak interiér je moderní. Klasické analogové budíky zmizely, místo nich je tu digitální „Pure Panel“ jak z aktuální Mokky. Tvoří jej dvě obrazovky, jedna z úhlopříčkou 12,3 palce, druhá 10palcová, které zobrazují veškeré nezbytné informace. Naopak tříramenný volant zůstává, specialitou je pak reproduktor od slavné firmy Marshall, případně sportovní sedačky, pocházející z někdejšího Adamu S.

„Manta GSe působivě demonstruje nadšení, s jakým stavíme vozy Opel,“ říká generální ředitel Opelu Michael Lohscheller s tím, že se automobilka rozhodla využít dnešního populárního trendu restomódů. Takové projekty vezmou za základ nějaké historické auto, které doplní o moderní techniku.