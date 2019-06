Opel Insignia Turbo OPC Line – Kupujte! Možná nebudou

Design, interiér

Když se před pár lety objevila nová Insignia, všude se mluvilo o nejkrásnějším Opelu historie. Přesto se mi nezdá, že bych jej vídal nějak často. Je to celkem škoda, Insignia je opravdu krásná. Zvláště v té zářivé červené opravdu vynikne, i když jí pomáhá i paket doplňků OPC a pěkná kola.

Testovaná Insignia je ve výbavě Innovation. V té bohužel nenajdete v základu Matrix světlomety, což mě mrzelo. Před časem jsem si je u Astry opravdu oblíbil a považuji je asi za nejlépe investované peníze do příplatkové výbavy.

Také v interiéru se Opel snaží navodit dojem jisté sportovnosti. Proto tu jsou hliníkové pedály nebo volant se zploštělou spodní částí. Tu sice nemám u většiny aut rád, ale zase je věnec vyhřívaný, což je příjemné. Fajn je ale velmi nízká pozice za volantem. Na to nebývám u většiny dnešních sedanů zvyklý. Sedadla jsou vyhřívaná, velmi pohodlná a nabízejí možnost prodloužení sedáku. Vzadu je to s prostorem trochu slabší a to hlavně v místě pro hlavu. Za to může svažující se střecha. Zavazadelník má slušný objem 490 litrů, sklopením opěradel se dá zvětšit až na 1450 l. Zadní dveře se navíc otevírají vysoko, takže i vyšší postavy se vejdou pod ně.

Motor, jízdní vlastnosti

Místo patnáctistovky se pod kapotu dostal o decku větší a nový motor, i když podle Opelu jde i o nástupce dvoulitru, který znají majitelé GSi. Motor má velmi sympatický akustický projev i příjemný zátah. Ovšem řadu lidí asi zaskočí spotřeba, která se nám dlouhodobě pohybovala lehce nad osmi litry. Mimo město sice vzorně klesala třeba i pod 6 litrů, na dálnici se ale pohybovala nad osmi, a ve městě nad devíti litry. Já osobně to u velkého sedanu se silným benzínovým přeplňovaným motorem nepovažuji za nijak přehnané hodnoty, ale dnes už na podobná čísla zákazníci nejsou zvyklí.

S motorem je v tomto případě spojena manuální šestistupňová převodovka. Má sice stále delší dráhy, ale přesné a spojka jde zlehka. Řízení sice není moc komunikativní, ale reakce jsou příkladné.

Jízda s Insignií je pořád velmi příjemná a auto působí jako velmi lehké a ovladatelné. Na tom se naštěstí nic nezměnilo. Pořád na mě dělá dojem, že se Opel snažil vyrobit auto, které se bude chovat jako Mazda 6. A povedlo se mu to. Ojedinělé nerovnosti ji problém nedělají, jen naprosto rozmlácený povrch ji přiměje k neklidnému chování. Vpředu se navíc projevuje méně, až vzadu jsou slyšet rázy víc.

Závěr

Opel Insignia druhé generace je pořád velmi dobré auto a ani nový benzínový motor na tom nic nemění. Ovšem pokud se vám líbí, asi neotálejte. Tak nějak se obávám o jeho budoucnost, protože poté, co Opel převzal koncern PSA, má nyní v segmentu hned dva „klasické“ sedany – Insignii a Peugeot 508. A vzhledem k tomu, jak zájem o sedany upadá a zákazníci kupují crossovery, bude v budoucnu vývoj dvou sedanů možná zbytečný. Škoda, protože Peugeot je sice hezčí, ale s Insignií se mi mnohem lépe jezdilo. A to považuji u auta za důležitější parametr. Cena lehce přesahující 940 tisíc korun podle mě odpovídá, jen bych si připlatil ještě za Matrix světlomety.

Nejlevnější verze modelu 364.900 Kč (TCe 100 GPF Life) Základ s testovaným motorem 780.900 Kč (Dynamic 1.6 Turbo) Testovaný vůz bez příplatků 711.990 Kč (Insignia Innovation 1.6 Turbo) Testovaný vůz s výbavou 942.390 Kč (Insignia Innovation 1.6 Turbo)

Plusy

Skvělá dynamika

Komfortní jízdní vlastnosti

Kultivovaný motor

Ergonomický interiér

Minusy