Dvojice SUV modelů Opel Crossland a Grandland patří k tomu nejstaršímu, co německá značka aktuálně nabízí. Ostatně na trhu jsou již od roku 2017. Není tedy divu, že značka plánuje na příští rok představení nových generací obou modelů, které budou současně dalším krokem na cestě k elektrifikaci značky.

Crossland a Grandland: Další kroky Opelu k elektrifikaci

Menší Crossland, který dnes stojí na starší platformě odvozené od koncernu PSA, zřejmě v příští generaci vyroste na moderní platformě CMP/eCMP. Ta je přitom kompatibilní jak se spalovacími motory a hybridy, tak i s čistě elektrickým pohonným ústrojím. Lze navíc předpokládat, že novinka nabídne více prostoru v kabině, modernější technologickou výbavu a nejspíš i modernější design.

Video se připravuje ...

Větší SUV model Grandland zřejmě přesedlá ze stávající platformy EMP2 na modernější platformu koncernu Stellantis, STLA Medium, jež by se měla stát základem také nového Peugeotu 3008. Ten by měl nabízet tři konfigurace elektrického pohonu, přičemž dojezd by mohl být až 700 kilometrů.

Také vodíkové palivové články

Značka Opel již v minulosti informovala, že chce do roku 2024 nabízet čistě elektrickou variantu každého svého modelu, což se s představením nových generací dvou SUV modelů stane realitou. Do roku 2028 by se pak značka měla stát na území Evropy čistě elektrickou. S maximální elektrifikací modelové nabídky do té doby navíc pomůže mild-hybridní 1,2litrový spalovací motor.

Vedle elektrifikace v podobě mild-hybridů, plug-in hybridů a plně elektrických modelů však značka Opel zkouší prorazit i na poli vozidel osazených vodíkovými palivovými články. Těmi je osazen například model Vivaro-e Hydrogen, v příštím roce se ale očekává představení ještě většího modelu s touto technologií.