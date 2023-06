Osedlali jsme český moped pro moderní éru. Má šmrnc, super výbavu a dojezd až 75 km. Cenou se však nepodbízí

Jízdní režim Ilegálix, tichý chod nahrazený zvukem tanku, maximální rychlost 190 km/h… volným pádem. Když si poprvé pročítáte stránky elektrického Mopedixu, máte pocit, že je někdo vytvořil jako povedený aprílový žertík. Ale kdepak, elektrický moped v Česku skutečně vzniká, po prvních prototypech se schyluje k sériové produkci, už jej lze objednat a homologace je za rohem.

Mopedix je nápad partičky přátel, které kromě svérázného smyslu pro humor spojuje vášeň pro Manety Korado, nástupce kultovní babetty. Nápad na vlastní elektrickou motorku vznikl jednoho dne u chmelového moku. A je to víc než příznačné, neboť dnes se sídlo Mopedixu nachází v areálu benešovského pivovaru. Zde probíhá takřka kompletní výroba, ale i komunikace se zákazníky či marketingové aktivity. Právě sem jsme se vydali i my, když jsme se chtěli s mopedixem poprvé seznámit.

Na tuzemském původu si tvůrci velmi zakládají. Mopedix je českým nápadem s českým designem a drtivou většinou českých komponentů. „Necháváme si od místních spolupracovníků připravovat blatníky, šít sedadla, dokonce i články baterií pro nás skládají v Brně,“ prozrazuje nám David Kasl, který je zodpovědný za propagaci celého projektu.

„Vesměs jsme chlapi prostorově rozměrný. A tak jsme chtěli moped, na kterém bude i pořádnej chlap vypadat důstojně. S proporcemi velký motorky, ale pořád moped, na který stačí řidičák na auto,“ prezentuje parta kolem Mopedixu svůj nápad. Že bude elektrický bylo rozhodnuto prakticky hned. Krátce poté ale přišla myšlenka, že jízda nemusí být jen tichá, ale může vydávat i nějaký ten zvuk. A tak se součástí výbavy stal repráček, který po přidání spustí zvuk silné motorky, stíhačky, nebo třeba tanku.

Nejsem babetta!

Na srovnání s babettou už jsou ve firmě trošku hákliví. Jak sami říkají, mopedix není babetta, ale moped pro novodobou éru. Tomu ostatně odpovídá i výbava. Kromě reproduktoru láká stroj třeba na 19“ kola, kotoučové brzdy, výkonný LED světlomet vpředu či nosič za sedadlem, na který můžete snadno přicvaknout druhou sedačku.

Mopedix je totiž homologovaný pro dva a stačí vám na něj řidičský průkaz skupiny B, respektive AM. A protože mu zůstávají šlapky (hlavně pro pohodlí, ale z části i podporu pohonu), už nikdy nemusí na technickou kontrolu.

Stroj má tři jízdní režimy – Amatérix, Legálix a Ilegálix. U prvního je maximální rychlost omezena na 20 km/h a rozjezd je pozvolný, aby nováčka při prvním osedlání nepřekvapil. V prostředním módu stroj jede až 45 km/h, v tom nejhbitějším dokonce 65 km/h. Protože je ale homologovaný jako malý motocykl, maximální rychlost bude omezena na pětačtyřicet. Lišit se v těchto třech úrovních bude hlavně odšťuch.

Mašina má jeden elektromotor o výkonu až čtyři kilowatty, dvě hydraulické brzdy s rekuperací a akumulátor s kapacitou 2,3 kWh slibující dojezd až 75 kilometrů. S tradiční nabíječkou trvá dobití baterie 7,5 hodiny, s tou silnější ji došťoucháte za dvě a půl. Hmotnost mopedu je necelých sto kilogramů, nosnost 176 kg.

Pohodlný, ale...

A jaká je samotná jízda? To vám asi nejlépe prozradí video přiložené výše. Už teď ale mohu říct, že překvapivě komfortní. Kdo by na takovém stroji s obouvanými devatenáctkami čekal kodrcání a rozhození na sebemenší nerovnosti, bude mile překvapen. A odpich v nejsilnějším jízdním režimu? To je hodně zábavná podívaná!

Pokud se vám mopedix líbí a zvažujete jej jako nástupce své současné babetty, dlužíme vám ještě jednu důležitou informaci – cenu. Asi tušíte, že sázka na tuzemské komponenty a zlaté české ručičky holt něco stojí. Mopedix lze teď v zaváděcí akci pořídit za 120.000 Kč, součástí je kromě helmy a brýlí také doprava stroje po celé ČR zdarma, pětiletá garance a dvouletá záruka na akumulátor. Tak pečlivě sledujte okolí, první kusy se pomalu začínají objevovat na českých cestách!