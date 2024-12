Osmiválcové Dodge Charger a Challenger pořád můžete koupit nové. Jakto?

Těžce se zhruba před rokem psaly články o tom, že osmiválec Hemi v osobních moparech –autech někdejší Chrysler Corp., dnes americké části koncernu Stellantis – končí a bude nahrazen řadovým šestiválcem. Jenže americký automobilový trh funguje trochu jinak, než ten evropský – a konec výroby nějakého modelu neznamená, že už ho nepůjde koupit.

Totiž, v USA je mnohem běžnější než u nás vyrábět na sklad. Zákazníci také jsou zvyklí kupovat skladová auta – mohou s nimi odjet hned, nebo přinejhorším za pár dnů, je-li vůz třeba odněkud přepravit. Nečekají na něj týdny, ba měsíce, jak je normální u nás.

Zcela v souladu s touto praxí před tím, než 22. prosince 2023 továrna Brampton v kanadském Ontariu přestala tyto modely chrlit, vyrobila automobilka Dodge doslova tisíce chargerů a challengerů s různými verzemi osmiválce Hemi na sklad. Ještě dnes, zhruba rok po konci produkce, odhaluje web zobrazující skladové zásoby značky Dodge, že napříč Spojenými státy je k mání přes 1.800 challengerů a téměř 1.200 chargerů s V8.

Dodge Challenger SRT Demon 170 • Dodge

Nejsou to přitom jen chudé verze s „nudnou“ 5,7 Hemi o 380 koních. Mezi challengery je k mání třeba i více než osmisetkoňový Hellcat Redeye Widebody, a ne v jediném kuse. Když auta vyfiltrujeme podle výkonu, různých provedení redeye je v nabídce 94 v cenách od 101 do 162 tisíc dolarů (od 2,4 do 3,8 milionu korun). Kdo by měl zájem o atmosférickou 392, tedy s 6,4 l nejobjemnější motor v současné generaci challengeru, může vybírat z 879 kusů v cenách od 50 do 77 tisíc dolarů (od 1,19 do 1,83 milionu korun).

U chargerů je situace podobná. 6,2l Hellcat se 726 koňmi je pod kapotou 106 aut v cenách od 87 do 100 tisíc dolarů (od 2,06 do 2,37 milionu korun). Slabších, ale objemnějších 6,4l Hemi o 491 koních je v nabídce 726 v cenách od 52 do 74 tisíc dolarů (od 1,23 do 1,76 milionu korun). Vše samozřejmě v době přípravy tohoto článku; počet skladových aut se samozřejmě bude snižovat.

Ceny na webu jsou pochopitelně ceny doporučené výrobcem (MSRP, Manufacturer Suggested Retail Price) a jednotliví dealeři si mohou k ceně něco přirazit. Dost často to taky dělají, a to poměrně bez skrupulí – nebývají to drobné, nýbrž i desítky tisíc dolarů v případě, že je o auto velký zájem.

Z poměrně bohatých skladových zásob však lze odhadovat, že zájem zas tak extrémní v posledních měsících není, ba dokonce by se mohla dát usmlouvat nějaká sleva, protože některá z těchto aut chytají prach rok i déle a prodejci se jich budou snažit zbavit. Pokud si tedy chcete nadělit pod stromek něco opravdu hezkého, jsou to dobré zprávy.