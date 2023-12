Parádní vánoční dárek pro motorkáře: Svíčka Motul 800 2T s vůní dvoutaktu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Letošní Vánoce se rychle blíží, a pokud v rodině máte milovníka motokrosu, máme pro vás tip na až dokonalý vánoční dárek. Olejářská značka Motul zahájila spolupráci se specialisty z Flying Tiger Motorcycles a společně uvádí do prodeje novou svíčku Motul 800 T2. Originální svíčka se inspiruje stejnojmenným motorovým olejem pro dvoutaktní motorky, který je speciálně vyvinutý pro až extrémní zátěž.

Každá ze svíček vyrobených lidmi z Flying Tiger Motorcycles se dodává v přibližně půllitrové plechovce s oficiálním brandingem Motulu a spolu s dalšími vůněmi je jedním z hlavních prvků ve voskové směsi i dvoutaktní motorový olej Motul 800 2T. Výrobce uvádí, že ručně vyráběná svíčka vydrží hořet mnoho hodin a díky neobvykle tlustému knotu vytváří má až překvapivou svítivost.

V nabídce společnost Flying Tiger Motorcycles nejsou svíčky s motoristickou tematikou a vůněmi žádnou novinkou, protože s prvním takovým produktem přišla už v roce 2014. Originální nápad se už tehdy objevil ve všech předních motoristických médiích, což k výrobci přitáhlo velkou pozornost automobilových i motocyklových nadšenců.

A pokud byste o novou svíčku Motul 800 2T měli opravdu zájem, výrobce a prodejce na svém oficiálním eshopu uvádí, že ji zasílá do celého světa. Pro Česko stojí 918 korun, ale nákup bohužel prodražuje extrémně drahé poštovné. Do našich končin vám ji dopravce přiveze za dalších bezmála 950 korun. A nepochybně vám ji nedoručí do vánoc, tedy minimálně těch letošních.