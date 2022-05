Patentové snímky naznačují, že Toyota chystá sporťák nad Suprou

Před pár dny byly zveřejněny snímky z patentu, o který si loni v prosinci zažádala automobilka Toyota. Na nich zobrazený vůz je dle všeho verzí konceptu GR GT3, který automobilka odhalila letos v lednu na tokijském autosalonu. Už v době odhalení konceptu se mluvilo o tom, že z něj má vzniknout okruhový závoďák spadající do třídy GT3. Zároveň se šeptalo o tom, že by z něj mohla vzejít i silniční verze, přičemž takový model by v nabídce značky stál nad modelem GR Supra. Tehdy to byly pouhé spekulace, ale zveřejněné patentové snímky naznačují, že na nich může být něco pravdy.

Vlastně už sama Toyota v lednu letošního roku o konceptu hovořila takto: „GR Yaris byl obchodním využitím závodního vozu místo pouhé přestavby produkčního auta k použití v motorsportu. Toyota Gazoo Racing plánuje využít zpětnou vazbu od zákaznických týmů a technologie vytříbené nasazením v různých formách motorsportu k vývoji jak závodních vozů třídy GT3, tak produkčních vozidel, a k další propagaci tvorby stále lepších aut odchovaných motorsportem.“

Dalším argumentem pro to, že vůz na patentových snímcích naznačuje příchod produkční verze konceptu GR GT3, je absence zadního přítlačného křídla. Na závodní verzi auta zcela jistě chybět nebude, mohlo proto být součástí patentových snímků. Je ale také možné, že o tom jen moc přemýšlíme a Toyota si auto bez křídla patentovala z jiného důvodu. Vůz totiž stále má velmi agresivní aerodynamická řešení na přídi i zádi, stejně jako závodní kola, sníženou světlou výšku nebo uprostřed umístění stěrač čelního skla.

Byli bychom však rádi, kdybychom se nemýlili. Ostatně, v poslední době se začalo mluvit také o příchodu nového sportovního Lexusu, který by z daného konceptu Toyoty také mohl vycházet. A nejen to, někteří lidé si rovněž všimli nápadné podobnosti základního tvaru auta s konceptem RX-Vision z roku 2015, respektive s jeho verzí GT3, kterou v roce 2020 Mazda vytvořila v digitální podobě pro hru Gran Turismo Sport. Sdílením nákladů na vývoj a výrobu minimálně mezi třemi automobilkami by celý projekt činilo snáze uskutečnitelným.