Lexus skutečně pracuje na novém sporťáku, ale LC F to nebude

Již několik let se spekuluje o tom, že bychom se mohli dočkat sportovní verze spíše cestovního kupé LC. Pod kapotou byl odhadován vidlicový osmiválec o objemu 4,0 litru, přeplňovaný dvěma turbodmychadly a poskytující zhruba 660 koní. S tím měl souviset také sportovně laděný podvozek a úpravy některých karosářských dílů. Spekulace jsou vlastně správné, na podobném autě skutečně Lexus pracoval. Do výroby ale nepůjde.

Video se připravuje ...

Kolegové z amerického magazínu Road & Track vyzpovídali ředitele sportovního oddělení Lexusu, Jeffreyho Bala, který potvrdil, že japonská automobilka opravdu pracovala na něčem, co bychom mohli nazývat modelem LC F. Byl už připraven návrh designu a také studie vozu, ale projekt byl nakonec zastaven jako nerealizovatelný. Je pravděpodobné, že na vině mohla být nadváha auta, která u běžného LC nevadí tolik, jako by překážela sportovnímu provedení. Případně mohou za koncem projektu stát také finance – přeci jen úprava cestovního vozu, pro který nebyla sportovní varianta zamýšlena od začátku, nemůže být levná.

Konec snu o LC F však neznamená, že Lexus se sportovní vlajkovou lodí nepočítá. Ta je totiž stále v plánu, jen se automobilka vydá jinou cestou. Jeffrey Bal připomíná koncept GR GT3, který na letošním autosalonu v Tokiu odhalila Toyota. Přiznal, že je vývoj z něj odvozeného vozu plně rozjetý a postupuje velmi slibně. Na bližší informace byl skoupý, ale když se ho kolegové z Road & Track zeptali, jestli máme čekat auto ve stylu Mercedesu-AMG GT, uznal, že uvažují správným směrem. Že by se jednalo podobné řešení, jako v případě nového Mercedesu-AMG SL a příští generace modelu GT, kdy oba vozy budou sdílet technický základ, ale každý z nich bude mít vlastní charakter? Nechme se překvapit.

V každém případě je již nyní jasné, že vůz vznikne také v závodním provedení, se kterým bude soutěžit tovární tým automobilky. Speciál od Lexusu bude spadat do kategorie GTD Pro dle mezinárodní asociace motorsportu IMSA a Jeffrey Bal doufá, že se ho dočkáme v roce 2024. V témže roce má totiž na scénu vstoupit také automobilka Ford s továrním programem využívajícím model Mustang.

Bal v rozhovoru dále zdůraznil, že japonská značka hledá cesty, jak vdechnout více sportovního ducha do všech svých modelů. Neznamená to sice, že každý Lexus dostane odvozenou verzi F, ale i tak by mohlo být o co stát. Připomeňme například loni představený Lexus IS 500 F Sport Performance, kterého se u nás oficiální cestou nedočkáme. Není to vyloženě konkurent BMW M3/M4, ale dle zahraničních recenzí je to velmi schopný vůz, který má pod kapotou atmosférický pětilitrový V8. A to rozhodně není špatná věc.