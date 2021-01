Patentové snímky poodhalují tvary produkčního Nissanu Z. Neměl by se moc měnit

Uniklé patentové snímky potvrzují dřívější spekulace, podle nichž už by se do tvarů konceptu nemělo výrazně zasahovat.

Když automobilka Nissan představila v září minulého roku nový koncept Z Proto, který se měl stát novou generací sportovního modelu z rodiny Z, řadě z nás spadla brada. Potvrdily se totiž dřívější spekulace o retro-inspirovaném designu, který nabídne odkaz na slavnou historii i svalnaté tvary.

Jenže Z Proto byl pouze koncept, na němž se mohlo ještě mnoho věcí změnit. Nově uniklé patentové snímky, na které upozornili australští kolegové z CarExpert, však naznačují, že se Z Proto stane produkčním modelem jen s minimem úprav.

Na patentových snímcích sice chybí několik drobností, jako jsou například zpětná zrcátka nebo tvary litých kol, celkově však vůz vypadá víc než zdařile. Například přední část, včetně tvarů světlometů, mřížky chladiče a spodní části nárazníku, vypadá téměř identicky. Možná se tak dočkáme i stylového světelného podpisu, jakým zaujal již koncept.

Při pohledu na zadní partie vypadá vůz na patentových snímcích opět téměř identicky s konceptem Z Proto. Sedí tvary svítilen, umístění znaku, tvar nárazníku, pozice koncovek výfuku i výřez na registrační značku.

A výrazná podoba je patrná i při pohledu z profilu, kde zaujme lehce vystouplý spoiler nad zadním sklem, chromovaná lišta táhnoucí se pod střechou, výrazně tvarované prahy nebo specifické kliky dveří. U konceptu si však můžeme všimnout ještě připraveného pozičního světla na zadním blatníku a naopak chybějícího loga Z v jeho vyšších partiích.

Zajímavé však bude sledovat, co se vlastně dostane pod kapotu produkčního vozu. Koncept Z Proto měl být totiž osazen dvakrát přeplňovaným motorem V6, který měl být podle dřívějších spekulací převzat z modelů Infiniti Red Sport. V praxi by to mohlo znamenat výkon okolo 400 koní, o jejichž přenos na zadní kola by se měla starat manuální převodovka.

Nový sportovní Nissan Z tak bude rozhodně zajímavým sportovním strojem, to se však nejspíš dozvíme až v příštím roce, kdy by se měla uskutečnit jeho premiéra. Bohužel pro nás se však zatím nepočítá s uvedením modelu na evropské trhy.