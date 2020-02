Pekingský autosalon 2020 se odsouvá. Automobilky nemůžou do Číny odvézt své expozice

Pekingský autosalon si v posledních letech díky důležitosti čínského trhu vydobyl pozici jedné z nejdůležitějších automobilových výstav na světě. Pravidelně se koná v dubnu, přičemž se ob rok termínově střídá s autoshow v Šanghaji. Letošní ročník se však v tradičním termínu konat nebude.

Zatímco evropské autosalony bojují s klesajícím zájmem vystavovatelů i návštěvníků (neúčast několika tradičních účastníků letos hlásí i Ženeva), čínské výstavy se zase musí popasovat s epidemií koronaviru.

V Číně už dříve bylo kvůli prevenci zakázáno shromažďování větších skupin lidí, což ovlivnilo už mmnohé akce, a to včetně těch týkajících se automobilového průmyslu. V minulých dnech a týdnech tak byl zrušen letošní závod šampionátu elektrických monopostů Formule E ve městě San-ja, odsunut byl také dubnový závod Formule 1 v Šanghaji. Oba závodní víkendy by měly být nahrazeny, v tuto chvíli však není jasné, v jakém termínu.

A nyní epidemie koronaviru odsunula konání letošního autosalonu v Pekingu. Vedle zákazu srocování větších skupin lidí je v tomto směru pro vystavovatele problém i v logistice. Do Číny je totiž aktuálně zakázáno cokoliv dovážet, a tak by zahraniční výrobci ani neměli jak do dějiště dovézt své výrobky. Respektive by se mohli spolehnout jen na vozy vyráběné přímo v Říši středu. A to pro některé z nich může být málo.

V tuto chvíli není jasné, zda bude letošní ročník pekingského autosalonu zcela zrušen, nebo zda se přesune jen na jiný termín. Pro jeho rostoucí důležitost se však dá předpokládat, že jeho pořadatelé budou letošní akci chtít zachovat, a tak ji pouze odsunou.

Otázkou však je, jakým způsobem budou reagovat samy automobilky, které měly v čínské metropoli vystavovat. Rozvrh premiér bývá pečlivě naplánován, a tak je možné, že mnohé značky budou raději prezentovat své novinky na jiných akcích, konaných v obdobném termínu. Těžit z toho může třeba dubnový autosalon v New Yorku, který se má konat mezi 8. a 19. dubnem.

Pekingský autosalon 2020 byl původně naplánován na 21. až 30. dubna. První dva dny měly být jako již tradičně novinářské, další dva dny měly být určené pro obchodníky. Pro běžné návštěvníky měla být autoshow otevřena od 25. dubna.