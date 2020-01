Koronavirus už ovlivňuje také automobilový průmysl. Automobilky omezují čínskou produkci nebo ruší služební cesty do Číny.

Epidemie koronaviru je téma, které v posledních týdnech hýbe světem. Počet nakažených exponenciálně roste hlavně v Číně, kde se tento virus poprvé objevil, stále více případů ale hlásí také Evropa. Světová zdravotnická organizace WHO už dokonce vyhlásila globální stav zdravotní nouze, což se stalo teprve pošesté v historii. I proto na epidemii už zareagovaly nejen aerolinky, které ruší linky do nejlidnatější země světa, ale také automobilky, které omezují svůj provoz v čínských továrnách.

Produkce v čínských továrnách je v těchto dnech obecně nižší kvůli období oslav čínského Nového roku, který letos připadl na 25. leden, epidemie koronaviru ale nižší výrobu prodlouží. Automobilky totiž musejí reagovat také na dodavatele, kteří výrobu dílů též omezují. Konkrétně Bosch má dva závody přímo ve Wu-chanu, kde se koronavir poprvé rozšířil.

Volkswagen, největší zahraniční výrobce v Číně, už nařídil svým 3.500 zaměstnancům v Šanghaji, aby po prázdninách souvisejících s oslavami čínského Nového roku dva týdny nechodili do práce a zůstali doma. Podobně závody s lokálními partnery FAW a SAIC zůstanou uzavřeny minimálně do 9., respektive 10. února. Naplánované dodávky aut zákazníkům ale prý tento krok neovlivní, uvedla automobilka v oficiálním prohlášení.

Do devátého února zůstanou uzavřeny také čínské závody vyrábějící vozy BMW. Tamější kancelářští zaměstnanci sice budou po prázdninách opět pracovat od 3. února, avšak dostanou home office.

Epidemie koronaviru postihla také domácí automobilku Škoda Auto. Ta odložila veškeré pracovní cesty svých zaměstnanců do země. „Toto rozhodnutí bude platit do odvolání," říká vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Evakuaci pracovníků, kteří v Číně pracují dlouhodobě však firma neplánuje, alespoň prozatím. „Vyslaní zaměstnanci jsou o situaci pravidelně informováni," doplňuje Kotera. Škoda Auto ve spolupráci s lokálními partnery vyrábí v Číně své vozy v závodech An-tching, I-čeng, Nan-ťing, Ning-po a Čchang-ša poblíž Šanghaje.

Někteří výrobci pak kvůli epidemii koronaviru už upravují své výhledy pro letošní rok. Tata už varovala, že zisk její automobilky Jaguar Land Rover může být situaci negativně ovlivněn, což je pro výrobce trpícího v minulých měsících finančními problémy velký problém. Podobně Tesla upozorňuje, že epidemie ovlivní náběh výroby v její nově vybudované továrně v Šanghaji.

Pro automobilky tato situace přitom může mít rozsáhlé následky. Už v minulých měsících firmy upravovaly své obchodní výhledy kvůli klesajícím prodejům na čínském trhu, přičemž další snížení produkce může vyústit v další úpravy výrobních plánů. V době, kdy kvůli nutným investicím do moderních technologiích automobilky potřebují co nejvíce vydělávat, to může znamenat pro některé společnosti velké potíže.

Koronavirus navíc může ovlivnit i motoristický sport. Formule 1 se koná i v Číně, na okruhu v Šanghaji se letošní velká cena pojede 19. dubna. „Je těžké nyní předvídat, co se stane od nynějška do dubna. Pokud se ale infekce bude šířit i nadále tímto tempem, nebyl bych se vstupenkou na závod Formule 1 v kapse příliš optimistický,“ říká Sergio Bursin z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.

Čínské úřady totiž už zakázaly hromadná shromáždění, což ovlivnilo už tamější závodní šampionáty. Federace automobilových a motocyklových sportů čínské lidové republiky (CAMF) musela zrušit únorovou zimní rallye. Vyloučeno pak není ani zrušení závodu série elektrických monopostů Formule E, která do nejlidnatější země světa zamíří v březnu. Nebylo by to takové překvapení, třeba atletické halové mistrovství světa, které se mělo konat v březnu v Nan-ťingu, bylo o rok posunuto.