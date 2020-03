Peugeot 108 zůstane v nabídce dokud o něj bude zájem. Techniku může sdílet s Fiatem 500

Nejedna automobilka už na miniauta zanevřela, ne vždy přitom z vlastní vůle. Bezpečnostní požadavky jsou stále přísnější a vyžadují více a více asistenčních systémů, což samozřejmě znamená vyšší koncovou cenu. Snadno se pak může stát, že takové miniauto bude naceněné obdobně jako o kus větší malý hatchback a jednoduše nebude dávat smysl.

Přesto je vybrané automobilky i nadále ponechávají v nabídce. Některé s konvenčními pohony (Hyundai i10), jiné sází na ryzí elektromobily (Škoda Citigoe iV, Volkswagen e-Up!). K výrobcům, kteří se segmentu miniaut nechtějí vzdát, se nyní přidal i francouzský Peugeot.

„Před několika týdny jsme rozhodli, že model 108 ponecháme v naší nabídce. Je to auto s rozumnými prodeji, takže je pro nás i nadále důležité,“ uvedl výkonný viceprezident značky Jean-Philippe Imparato. „Nechceme ale tratit na jednom jediném modelu, takže vůz budeme nabízet jen do té chvíle, kdy o něj skutečně bude zájem.“

Příští generace 108 by přitom mohla těžit z fúze skupin PSA a FCA, jmenovitě z elektrické platformy zbrusu nového Fiatu 500. Stoosmička může dorazit coby elektromobil, aniž by to Francouze stálo nějaké závratné investice. Imparato říká, že si o této dohodě rád promluví ve chvíli, kdy bude partnerství obou stran zpečetěno. Do té doby je zakázáno studovat jakékoliv možnosti spolupráce.