Pískající hlásič rychlosti se dostává do USA, nejdříve do Kalifornie

Americké hlásítko překročení dovolené rychlosti bude benevolentnější než to evropské a všechna nová auta ho budou muset mít až za osm let, pokud bude návrh zákona schválen.

Kontroverzní „inteligentní asistent rychlosti“, kterým za pár týdnů budou muset být vybavena všechna nově registrovaná auta v EU, je zatím jen evropskou věcí. Po nedávném doporučení zavést tento systém i do amerických aut ze strany Národního výboru pro bezpečnost dopravy (NTSB, National Transportation Safety Board) ho začne vyžadovat Kalifornie, a to postupně od roku 2027.

Tedy, pokud to bude skutečně uzákoněno; zatím je novinka ve stádiu návrhu zákona. S návrhem přišel kalifornský senát a odhlasoval ho poměrem 22 hlasů pro ku 13 proti. Se zaváděním se začne od roku 2027, do roku 2029 musí být systémem vybaveno 50 % nově prodaných či vyrobených aut v Kalifornii a do roku 2032 toto číslo vzroste na 100 %.

Systém má podle návrhu fungovat podobně jako v Evropě, tedy že na řidiče jednou zapíská a zabliká, pokud vůz pojede příliš rychle vzhledem k rychlostnímu limitu. Nezačne však pískat při jakémkoliv překročení, jako v Evropě, nýbrž až pokud řidič pojede o více než 10 mph (16 km/h) nad limit. Jaký je v místě limit, auto zjistí z navigačních dat; v případě konfliktních informací použije vyšší číslo.

Stejně jako v Evropě půjde systém jednorázově vypnout, jinými slovy, kdo ho nebude chtít používat, bude ho muset vypínat při každém startu vozu. Výjimku budou mít vozidla IZS, pro ta nebude hlásítko povinné.