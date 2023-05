Planý poplach! Koncept Hyundai N Vision 74 do sériové výroby nepůjde

Minulý týden dorazila z korejského magazínu Money Today zpráva, že se během 27. května, kdy měl Hyundai plánovat akci s názvem “Pony Day”, měla představit sériová verze vozu Hyundai N Vision 74, který měl obdržet jméno Pony Coupe po téměř 50 let starém předchůdci.

Hyundai však tuto zprávu údajně dementoval s tím, že kromě toho, že se nepředstaví žádná sériová varianta modelu N Vision 74, není v plánu ani “Pony Day”. To může být samozřejmě škoda, protože koncept zaujal automobilový svět svým futuristickým designem a také kombinací pohonu na vodík s elektrickou baterií.

Till Wartenberg, viceprezident Hyundai N Brand Management and Motorsport na začátku letošního roku prohlásil, že jeho snem je vidět koncept N Vision 74 v sériové podobě. “Mým osobním přáním je dostat toto vozidlo do sériové produkce. V první řadě to vyžaduje velkou investici, ale pokud bychom toto vozidlo viděli v reálu a lidé si ho kupovali, byl bych velmi šťastný,” řekl Wartenberg.

Na to si budou muset nejen Wartenberg, ale i fanoušci korejské automobilky nechat zajít chuť. Pro ty se ale blíží premiéra sportovního modelu Ioniq 5 N, který se stane prvním elektrickým vozem z divize Hyundai N. Ioniq 5 N je ve finální fázi vývoje s oficiální premiérou v červenci letošního roku.

Ale zpátky ke konceptu N Vision 74. Jsme zvědaví, zda se 27, května nějakým zajímavým způsobem hnou ledy a Hyundai přijde s něčím zajímavým. České zastoupení korejské automobilky nám prozradilo, že již velmi brzy se můžeme těšit na nový koncept pod vedením Giorgetta Giugiara. Bude to právě onoho 27. května?