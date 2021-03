Platnost STK prodloužena. Zatím nemusíte měnit ani propadlý řidičák

Platnost propadlých technických prohlídek vozidel (STK) se u vybraných automobilů prodlužuje o 10 měsíců. To samé platí také pro vybrané propadnuté řidičské nebo profesní průkazy. Konkrétně se prodloužení týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Jedná se o celoevropský krok, platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí byla prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Jedná se o další krok v rámci snahy o snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti covidu-19. Lidé mohou evropské nařízení Omnibus II využívat od 6. března 2021.

„V současné situaci je důležité, aby lidé mohli ještě více omezit své kontakty a mimo domov řešili opravdu jen to nejnutnější. K tomu nám pomůže i toto nedávno přijaté nařízení, které bude možné v různých oblastech dopravy u nás využívat,“ říká ministr dopravy i průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Úřady i provozovny STK nicméně zůstávají i nadále otevřeny, takže lze v případě potřeby jejich služby využít. Ostatně ministerstvo dopravy řidičům doporučuje, aby své vozidlo na pravidelnou technickou prohlídku přece jen přistavili, pokud mohou. Prodloužení platnosti má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí nebo mají auto v depozitu.

Ministerstvo dopravy už o novém nařízení informovalo všechny úřady obcí s rozšířenou působností, stanice technických kontrol, krajské úřady, stejně jako Policii ČR. Při policejní kontrole by tedy už neměla hrozit pokuta těm, kterých se opatření týká.

Tzv. Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie čínské chřipky týkal období od 1. února do 31. srpna 2020. Doklady již jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit, a to buď do 1. července 2021 nebo o šest měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.

Pokud tedy řidiči vypršel řidičský průkaz v původním termínu třeba již 25. března 2020, byl mu nejprve prodloužen do 25. října 2020. Nyní je mu dále prodloužen až do 1. července 2021. Pokud však platnost vypršela třeba až 29. srpna 2020, byla nejprve prodloužena až do 29. března 2021 a nyní až do 29. září 2021, protože prodloužení o půl roku je již po datu 1. července 2021.

Již v říjnu 2020 vydalo Ministerstvo dopravy metodické stanovisko, podle kterého se hledí na řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti propadlé od 1. září 2020 do 31. března 2021 jako na platné po dobu dalších 6 měsíců. To ovšem platilo pouze na území České republiky. Nyní je nahrazeno novou evropskou úpravou a prodloužení platnosti dokladů se tak vztahuje na celou Evropskou unii.