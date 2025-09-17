Předplatné
Po dekádách vznikl nový Packard! Luxusní sedan má nezvyklý příběh

41 Fotogalerie
Vyloženě luxusní značky jsou dnes převážně evropskou záležitostí, dříve však existovaly i v Americe. Jednou z nejúspěšnějších býval Packard, který ale nepřežil příliš dlouho po druhé světové válce. Přesto se právě ukázal nový vůz se značkou Packard, a to s dost nezvyklým příběhem.

Jméno americké automobilky Packard dnes v diskuzích o automobilovém průmyslu nezaznívá zrovna často. Není divu, poslední sériový vůz s tímto jménem byl vyroben před 66 lety, a pokus o oživení v 90. letech je už dnes také dávnou historií. Přesto jméno Packard stále nese jistou auru výjimečnosti, a to zejména v Americe, kde patřil k naprostým vrcholům nabídky. Zná ho však jistě i většina evropských fanoušků automobilismu.

Úspěšná automobilka, která mimo jiné jako jedna z prvních nabídla klimatizaci nebo dvanáctiválec, se po druhé světové válce dostala do krize. V roce 1953 se tak spojila s automobilkou Studebaker, výsledný spojenec ale měl i tak zásadní problémy se ziskovostí a klesajícími prodeji. Už o šest let později tak vznikl poslední Packard, v roce 1962 zmizelo jméno také z názvu automobilky Studebaker-Packard, a Studebaker samotný vydržel pouze do roku 1968.

Až v 90. letech americký podnikatel Roy Gullickson za 50.000 dolarů získal práva na jméno a logo Packardu a pokusil se oživit zašlou slávu amerického luxusu. V roce 1998 se ukázal koncept nazvaný Packard Twelve, navazující na předválečný dvanáctiválcový model. Moderní sedan s neo-klasickým designem využíval konstrukci vlastního vývoje s hliníkovým rámem i karoserií a dvanáctiválcem od firmy Falconer. Vůz s pohonem všech kol a automatem od General Motors měl výkon 323 kW a na 60 mil zrychlil za 4,8 sekundy. Uvnitř nabídl čtyři místa a spoustu luxusní výbavy.

Cena měla být kolem 160.000 tehdejších dolarů a počítalo se s výrobou 2.000 kusů ročně. Počátkem tohoto století prý měl obnovený Packard přes 70 objednávek, ale bohužel už ne dostatek peněz na spuštění výroby. Projekt tak skončil neslavně a vznikl jediný prototyp, který Gullickson prodal v roce 2014 v aukci za 143.000 dolarů.

Přesto teď, v roce 2025, můžeme vydat zprávu o novince s logy Packardu. Jenže nový Packard Excellence není náznakem znovuzrození legendárního výrobce, místo toho jde jen o další kusový projekt. Tentokrát už ani ne o vlastní konstrukci, ale o úpravu britského luxusního sedanu Bentley Flying Spur.

A dokonce ani nevznikl v Americe, stavbu totiž dostala na starost nizozemská firma JB Classic & Bespoke, zatímco za design a techniku jsou zodpovědní jejich krajané z firmy CinovarA. Opět jde o moderní sedan s retro designem, ale paradoxně nenavazujícím na žádný model Packardu. Místo toho se snaží o moderní pojetí francouzského vozu Facel Vega Excellence z 50. let. Právě ten totiž měl být v době chvíli před koncem Packardu základem pro nový model, který by vznikl v podstatě jen přeznačkováním. Na to nedošlo zejména proto, že se plán nelíbil Daimler-Benzu, který tehdy vozy automobilky Studebaker-Packard prodával ve svých dealerstvích v Americe.

Základem současného vozu je druhá generace Bentley Flying Spur, která se vyráběla do roku 2019. Základní tvar skeletu zůstal stejný, jinak je ale karoserie dost zásadně přepracována a odlišuje se zejména přídí s velikou trojdílnou maskou a úzkými vertikálními světlomety. Místo loga je na přídi soška „bohyně rychlosti“, kterou Packard využíval na svých vozech. Zajímavostí jsou i proti sobě otevírané dveře, které Bentley ve Flying Spur nikdy nenabízel. Práce na nové karoserii zabrala přes 17.000 hodin.

O technice se tisková zpráva nezmiňuje, asi proto nemůžeme očekávat změnu proti výchozímu Bentley. Ten měl v nabídce čtyřlitrový osmiválec nebo šestilitrový W12. K historii Packardu by více seděl dvanáctiválec, Facel Vega Excellence však vždy měl jen osmiválec Hemi. Stejně tak není známa ani cena, která ale rozhodně nebude nízká.

V opuštěné továrně se našel nádherný Packard z roku 1927. Stál v ní 45 let • Zdroj: IronTrap Garage

Zdroj: JB Classic & Bespoke, zdroj foto: JB Classic & Bespoke a jeromewassenaar.nl/, zdroj videa: IronTrap Garage

