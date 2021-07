Po géčku pro Schwarzeneggera elektrická Fabie. Svezli jsme se jediným prototypem

Jakákoliv forma elektrifikace motorsportu vyvolá vždy ohromné haló. Zatímco část obecenstva elektřinu v závodech vítá, ostatní to berou jako znesvěcení. Ani my v redakci si nemyslíme, že elektřina je jedinou správnou cestou v budoucnosti motoristického sportu. Pokud mají ale elektrické soutěže fungovat vedle těch tradičních a dělat radost fanouškům, nemáme nic proti. A protože je to součást naší práce, rádi si podobné novinky osaháme na vlastní kůži.

Naposledy jsme takovou příležitost dostali kousek za Mladou Boleslaví, kam nás Škodovka pozvala na svou zkušební plochu, aby nám tu představila elektrickou Fabii. Vy už asi tušíte, že nejde o další elektromobil v nabídce značky, který by se měl v budoucnu objevit na silnicích. Jedná se o rallyeový speciál Fabia RE-X1 od rakouské společnosti Kreisel Electric.

Rekord i Arnold

Bratři Kreiselové se do přestavby konvenčního auta na elektromobil poprvé pustili už v roce 2012. O tři roky později slaví první velké úspěchy. Jejich elektrická motokára stanovuje rekord v disciplíně 0-100 km/h za 3,1 sekundy. V následujícím roce si rodinka posvítila ne Volkswagen e-Golf, u kterého dokázala zvýšit kapacitu akumulátoru o 130 % na 55,7 kWh. Roku 2017 se firma proslavuje elektrickým „géčkem“ vytvořeným pro herce Arnolda Schwarzeneggera. Akumulátor má kapacitu 80 kWh a tvůrci vyzdvihují i rychlonabíjení o výkonu až 150 kW.

Společnosti Kreisel Electric je však velmi blízký hlavně svět motorsportu. Před dvěma lety vyvíjela výkonné pohonné ústrojí pro FIA World RX a rovněž připravuje povinnou hybridní techniku pro budoucí pravidla WRC. Kromě toho v zákulisí připravovala ještě jednu zajímavost – rallyeový speciál poháněný elektřinou, kterému coby základ posloužila Škoda Fabia.

Škodovka přispěla základem

Celý projekt vzniká v úzké kooperaci s mladoboleslavskou automobilkou. Ta Rakušanům dodala technický základ v podobě Fabie Rally2 evo, kterému upravila karoserii a podvozek pro snadné zakomponování veškerých elektrických komponent a akumulátorů.

Zatímco klasická závodní Fabie doluje z přeplňovaného 1,6litrového motoru 214 kW a 425 newtonmetrů, elektrický speciál dostává ze dvou elektromotorů 260 kW a 600 Nm. Kapacita baterie je 52,6 kWh a vystačit má na pětatřicet ostrých kilometrů. Samotný akumulátor váží 330 kilogramů, díky upravené konstrukci a naopak některým chybějícím dílům ze spalovacího vozu je však elektromobil těžší „jen“ o nějakých 120 kilogramů.

Působivá nejsou jen samotná technická data vozu, ale i možnost nabíjení. Elektrický speciál má 860V síť a podporuje nabíjení výkonem až 200 kW. Na 80 % lze baterku dobít za osm minut, plné nabití trvá 18 minut. Akumulátor je uložen v karbonovém pouzdře a tvůrci říkají, že jsou schopni baterie „vytvarovat“ tak, aby se vešly do kteréhokoliv typu vozu. V autě se nacházejí dva chladící okruhy (kapalina je od firmy Shell), z nichž jeden náleží pouze bateriím. Součástí celého projektu je i mobilní dobíječka firmy se sofistikovaným systémem chlazení a solárními panely na střeše.

Hodně rychlá spolujízda

Škodovka společně s Kreisel Electric nám však novinku chtěla nejen ukázat, ale hlavně ji nechat vyzkoušet. Pochopitelně tedy jen z místa spolujezdce, ale zas tolik mě to mrzet nemuselo. Za volantem totiž seděl zkušený rallyeový jezdec Raimund Baumschlager, jenž má na svém kontě čtrnáct titulů šampiona Rakouska a nemalé zkušenosti s WRC, kde na přelomu osmdesátých a devadesátých let závodil s Volkswagenem Golf II GTi 16V.

Ale zpátky k elektrické fabii. Že je něco jinak si všimnete už po prvním „nastartování“. Okolím se totiž nezačne rozléhat burácení spalovacího motoru, ale jen jakýsi kosmický zvuk, jenž obstarala renomovaná firma Remus. Je výraznější než u sériových elektromobilů, prý aby i diváci na rychlostních zkouškách měli z průjezdu auta nějaký požitek.

Pomalu přijíždíme na start a následuje přesně to, co jsem čekal. Fabia po plném sešlápnutí akcelerátoru vystřelí těžko uvěřitelným způsobem kupředu a oba nás přišpendlí do sedačky. Baumschlager jede neskutečnou kládu a když se ve vysoké rychlosti blížíme ke kuželům jen kousek od svodidel, v hlavě už elektrický prototyp vidím rozmetaný široko daleko. Jenže zkušený závodník se nenechá ničím rozhodit a fabii si mezi kužely vodí jedna radost. Nemohu se však zbavit dojmu, že v určitých situacích se s hmotností auta už trošku pere. Zážitek je to však ohromný. Nejen dynamika z místa, ale především pružné zrychlení a jeho naprosto hladká jízda bokem. Z auta vylézám totálně propocený, ale s úsměvem na tváři. Nejlépe celou jízdu vystihuje video, které si můžete pustit výše.

Má homologaci

Fabia RE-X1 není jen jednorázovým cvičením, které by bylo po úspěšné demonstraci schováno do garáže Kreiselu. Vůz úspěšně absolvoval homologaci rakouskou asociací AMF (ÖAMTC) a je připraven pravidelně startovat v rallyeovém Mistrovství Rakouska. Tak co, dali byste něčemu takovému šanci?