Počet elektromobilů ve světě roste, v ČR jich je přes 4000

Zájem českých motoristů brzdí hlavně vysoké ceny elektromobilů. Cena však není jediný důvod, proč prodej elektromobilů v Česku vázne. V jejich neprospěch hovoří také nedostatečná servisní síť a krátká životnost baterie. Problémem je i malý dojezd těchto vozidel a malý počet dobíjecích stanic, což zatím nekompenzují ani nižší náklady na provoz aut.

Za první elektromobil vyráběný na českém území je možné považovat Škodu Eltra, která vznikla v roce 1991 přestavbou Škody Favorit a jejíž produkci obstarával závod plzeňské společnosti Škoda Engineering v Ejpovicích. Většina z těchto vozů, kterých bylo vyrobeno přes 200 kusů, směřovala na exportní trhy, zejména do západní Evropy, několik jich používala také Česká pošta. V letech 1995 až 1996 vyráběla Škoda v Ejpovicích lehký dvoumístný užitkový elektromobil Beta, kterého vzniklo zhruba 100 kusů. Později byla postavena verze se spalovacím motorem a sériovou výrobu převzal společný podnik Škoda Tatra v Příboře.

Nejlevnějším elektromobilem je nyní v ČR první elektrický vůz Škody, model Citigoe iV, který se původně nabízel pouze se spalovacím motorem. Auto vyráběné v Bratislavě uvedla mladoboleslavská automobilka na trh v září loňského roku. V současnosti cena vozu, jehož dojezd na jedno nabití baterie je až 252 kilometrů, začíná na částce od 499.900 Kč.

Prvním čistě elektrickým modelem značky Škoda se stane nové SUV Enyaq iV, které zároveň využije jako první sériový model automobilky modulární platformu pro elektromobily koncernu Volkswagen. Mladoboleslavská automobilka jej označuje za svůj letošní nejdůležitější model, má jít o její vlajkovou loď. Enyaq iV bude s délkou 4,65 metru o něco menší než SUV Kodiaq. Vybrat si ho bude možné s pohonem zadních nebo všech kol. Kromě toho jsou k dispozici tři velikosti baterie a pět výkonnostních stupňů. Dojezdová vzdálenost na jedno nabití je až 500 kilometrů.

V polovině března zahájila automobilka Hyundai v závodě v Nošovicích na Frýdecko-Místecku sériovou výrobu vozu Kona Electric, prvního automobilu na elektrický pohon vyráběného v České republice. Městský crossover vychází z verze se spalovacím motorem, která byla představena v červnu 2017. Vozidlo se v současnosti nabízí ve dvou verzích, jejichž dojezd činí až 289 kilometrů či 484 kilometrů a stojí od 849.900 či od 1,049.900 Kč.

Počet elektromobilů ve světě v uplynulých deseti letech rychle rostl. Zatímco v roce 2013 bylo ve světě přes 400.000 elektromobilů, o dva roky později jejich počet přesáhl milion, v roce 2018 překonal hranici pěti milionů a v loňském roce celkový počet elektromobilů přesáhl sedm milionů. Největším trhem s elektromobily je dlouhodobě Čína, kde se za rok 2019 podle dat serveru insideevs.com prodalo přes 1,17 milionu těchto automobilů.

Nejprodávanějším elektromobilem na světě je Tesla Model 3, kterého se za rok 2019 prodalo podle serveru insideevs.com 300.075 kusů, následoval čínský Baic EC-Series (111.047 kusů) a Nissan Leaf (69.873 kusů).

Podle dat Svazu dovozců automobilů je v ČR zhruba 8,2 milionu vozidel všech kategorií. Elektromobilů je nyní registrováno přes 4000 kusů. Podíl elektroaut tak činí necelých pět setin procenta. V loňském roce bylo u nás registrováno 756 vozů s čistě elektrickým pohonem, což představuje meziroční nárůst o 7,5 procenta. Za sedm měsíců letošního roku se prodej elektromobilů meziročně více než ztrojnásobil na 1374 vozů. Nejprodávanější značkou elektromobilů je Škoda, která od začátku roku prodala 606 elektrických Citigo. Druhá je americká Tesla, která prodala 264 elektromobilů a třetí Hyundai s 224 prodanými vozy na elektřinu.

Podle studie zpracované pro provozovatele české přenosové soustavy a distribučních sítí by v Česku v roce 2030 mohlo jezdit až 523.000 elektromobilů. Pesimistický scénář počítá s minimálně 26.000 elektromobily na českých silnicích. Nástup elektromobilů v Česku se předpokládal v letošním roce v souvislosti se zavedením pokut pro automobilky za neplnění emisních limitů v jejich flotilách. Prodeje ale zasáhla epidemie koronaviru. V současnosti je v ČR k dispozici zhruba 600 veřejných dobíjecích stanic, lídrem trhu je ČEZ, který má v provozu 227 veřejných dobíjecích stanic, z toho 170 rychlodobíjecích, které elektromobil dobijí do půl hodiny. Ministerstvo dopravy chce do roku 2023 podpořit z operačního programu Doprava vybudování stovek dalších rychlodobíjecích stanic po celé ČR.

K rozvoji elektromobility v Evropě přispívá v některých zemích její podpora ze strany státu. Například Německo v současnosti nabízí dotaci 9000 eur (235.000 Kč) na nákup elektromobilu, jehož pořizovací cena je do 40.000 eur. V Rakousku byl příspěvek na nákup elektromobilu zvýšen na 5000 eur (130.500 Kč). Slovensko v loňském roce schválilo dotaci pro úspěšné žadatele ve výši 8000 eur (208.800 Kč) a například v Norsku mají ekologické vozy dlouhodobě slevu na DPH a další daňové úlevy. Český premiér Andrej Babiš (ANO) již loni v březnu uvedl, že stát neuvažuje o podpoře na nákup elektromobilů pro fyzické osoby. Pokračuje ale ve vypsaných programech pro podniky, úřady a organizace.

Podle studie firmy Boston Consulting Group (BCG) by v roce 2030 po světě mohlo jezdit poprvé více elektromobilů než vozů se spalovacím motorem. V Číně a Evropě by mohlo být každé čtvrté nové vozidlo poháněno baterií. Podíl aut s benzinovým motorem by měl klesnout zhruba na třetinu. Ve Spojených státech by benzinová auta měla představovat zhruba 47 procent nového vozového parku.