Podcast Za volantem: Cupra i Seat jsou jako moje děti, říká Aleš Novák, který značkám šéfuje

Když se před lety ujal Aleš Novák vedení českého zastoupení Seatu, projevilo se, že sportovní „S“ na kapotě miluje od mládí. Dnes je víc slyšet o Cupře, která se od Seatu oddělila a aktuálně vystupuje jako nejmladistvěji působící značka z celého koncernu Volkswagen. Protěžuje ji její šéf. I o to se zajímal v podcastu Za volantem David Šprincl.

V Česku se má Cupra čile k světu. Ať už jde o modely, verze nebo prodejní síť, všude se něco děje. Znamená to, že role Seatu upadá? I na to přišla otázka Davida Šprincla na šéfa obou značek Aleše Nováka. Ten pro španělskou firmu pracuje patnáct let. Zkušenosti má ale i s Renaultem, Fordem či Citroënem.