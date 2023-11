Podcast Za volantem: Je to paradox. Udržet spalovací motory, auta by byla ještě čistší

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Toyota je poslední roky ve výrobě aut jasnou jedničkou na světě. V Česku to roky bývalo jinak: deset let zpátky prodávala pouhých 300 aut měsíčně, nacházela se ve druhé desítce. V září 2023 už ale byla druhou značkou za Škodou, v říjnu umístění na stupních vítězů zopakovala, měsíčně se vyšvihla na 1500 prodaných aut. Co se to stalo? Kam míří dál? Udrží si spalovací motory? Věří víc hybridům, nebo vodíku? Kam míří v motosportu? O tom všem se šéfem značky Martinem Peleškou diskutoval David Šprincl.