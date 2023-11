Toyota Camry deváté generace přijíždí výhradně s hybridním pohonem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Podle některých jsou sedany mrtvou kategorií, protože dnes všichni chtějí SUV. Toyota však ročně prodá na tři sta tisíc kusů své stálice ve střední třídě, modelu Camry. A tak místo toho, aby ho nahradila dalším crossoverem, přišla prostě s novou, už devátou generací starého dobrého sedanu.

Vnější design se vyvinul do podoby, která zepředu trochu připomíná nejnovější prius, záď zase ve jménu aerodynamiky působí, skoro jako by byla liftbackem. Ve sportovních výbavových verzích SE a XSE je k mání i černá střecha, malý spoiler na víku kufru či viditelné koncovky výfuku v levém rohu nárazníku, provedení LE a XLE mají jinou přední masku a výfuk skrytý pod nárazníkem.

Interiér nabídne už v základu sedmipalcový displej coby přístrojový štít a osmipalcovou centrální obrazovku. Vyšší výbavové verze XLE a XSE mají 12,3“ displeje, 10“ head-up displej a k tomu bezdrátové zrcadlení smartphonu či bezdrátovou nabíječku. Základní čalounění je látkové s různými vzory podle výbavy, verze s písmenem X mají čalounění kožené; u XSE může mít i červenou barvu. Také tu jsou např. laminovaná okna bočních dveří pro lepší odhlučnění.

Ani s velkými displeji se camry nevzdává fyzických ovladačů pro klimatizaci, aktivaci kamer kolem vozu či třeba změny jasu přístrojového štítu. Také volič převodovky je starou dobrou pákou.

Pod kapotou byl dosud v USA k mání i šestiválec, ten však zmizel. Jediné pohonné ústrojí bude 2,5l čtyřválec spojený s pátou generací hybridního systému Toyoty, tedy stejnou, jako dostal prius. Standardem je pohon předních kol; takto má pohonné ústrojí 168 kW (228 koní) kombinovaného výkonu.

K mání však, přinejmenším v USA, bude i pohon všech kol. Nikoliv však klasický hřídelový, jako dosud, nýbrž bude mít formu druhého elektromotoru na zadní nápravě. Ten ale nezvedá kombinovaný výkon příliš – jen na 173 kW (235 k). Normované hodnoty spotřeby paliva, ani jejich odhady, zatím nejsou na světě.

Nová camry si zachovala stejnou platformu TNGA-K, jako ta dosavadní, má však zcela přepracované odpružení s novými tlumiči. Podle výrobce se zlepšila odezva šasi a vůz je agilní.

Už ve standardní výbavě je kompletně LEDkové vnější osvětlení či armádu asistenčních a bezpečnostních systémů Toyota Safety Sense 3.0. Ta zahrnuje samočinné nouzové brzdění, adaptivní tempomat, sledování jízdních pruhů, čtení dopravních značek, automatické přepínání dálkových světel, sledování mrtvých úhlů nebo hlídání provozu za vozidlem. Na přání u vyšších výbavových verzí je také poloautonomní jízda v koloně, sledování příčného provozu vpředu, asistent změny jízdního pruhu či parkovací asistent na obou koncích auta se samočinným brzděním před překážkou.

Nová camry se odhalila samozřejmě v USA, na svém hlavním trhu, a přichází jako modelový rok 2025. Na příchod na trh však tamní zákazníci nebudou čekat tak dlouho – má se začít prodávat na jaře roku 2024. Jak to bude s příchodem na český trh, je zatím otázkou, ale protože dosavadní camry tu v prodeji je, není důvod se domnívat, že by to s novinkou mělo být jinak. České zastoupení Toyoty však zatím nic neprozradilo.