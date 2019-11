Podívejte se, jak se nová Jawa Pérák liší od svého vzoru ze čtyřicátých let

Pérák je přezdívka, která je ve světě jedné stopy spojena s motocykly Jawa 250 typ 11 a sesterskými třistapadesátkami typ 12 a typ 18 díky pokrokové konstrukci jejich podvozku, resp. odpružení kol. Zároveň tyto modely slavily v rámci svých objemových tříd a pozice značky na trhu, a to nejen na českém, úspěch díky ve své době moderní konstrukci motoru a elegantními vzhledu.

Zde lze připomenout, že motocykl ve druhé polovině čtyřicátých let a ještě i během padesátých let dvacátého století nebyl napříč Evropou strojem především pro zábavu, tak jak je tomu v současnosti, ale byl vnímán jako užitkový stroj, resp. plnohodnotný dopravní prostředek pro každodenní provoz.

Tato skutečnost rovněž přispěla k popularitě nenáročných motocyklů značky Jawa, i když typ 11 i typ 12 zdobí úspěchy ve slavném francouzském závodu Bol d'Or na 24 hodin roku 1950, v němž jen lehce upravené dvěstěpadesátky obsadily první a druhé místo ve své třídě, zatímco třistapadesátka dojela v rámci své třídy druhá.

Pérák se tedy stal nejen v zemi svého původu velmi populárním motocyklem, což nyní dokazuje i koncern Mahindra Group, resp. jeho dceřiná společnost Classic Legends, která si tento motocykl zvolila za vzor pro třetí z modelů, připravených pod značkou Jawa primárně pro indický trh.

Jawa 250 typ 11 a odvozené modely

Jawa 250 typ 11 byla vyvíjena prakticky od konce třicátých let dvacátého století, ale vzhledem k válečným událostem první poloviny let čtyřicátých zamířil tento motocykl do sériové výroby až v roce 1946 a udržel se v ní do roku 1954. Celkem mělo během necelých osmi let produkce vzniknout kolem 180.000 exemplářů povedené dvěstěpadesátky.

Základem modelu 250 typ 11 byl jednoduchý kolébkový rám svařovaný ze čtyřhranných ocelových trubek. V tomto rámu byl usazen vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválec o objemu 248,5 kubických centimetrů, který do roku 1950 poskytoval nejvyšší výkon 5,88 kW (8 k) a následně 6,6 kW (9 k). Převodovka zde byla čtyřstupňová a brzdy bubnové vpředu i vzadu.

Jawa 250 typ 11 přitahovala v době svého uvedení na trh pozornost svými elegantními liniemi a odpružením předního i zadního kola, v jehož případě bylo použito jednoduchých a spolehlivých kluzáků, což bylo řešení známé například z motocyklů značky BMW. Dvěstěpadesátka s rozvorem kol 1297 mm stála na 19palcových kolech a jezdec usazený na sedle ve výšce 702 mm měl pod sebou stroj, jehož hmotnost bez paliva se pohybovala kolem 115 kg.

Jawa 250 Typ 11 se ve druhé polovině čtyřicátých let stala základem pro novou generaci vzduchem chlazených dvoutaktních dvouválcových třistapadesátek, jejímž prvním zástupcem byl v roce 1948 uvedený Ogar 350 typ 12. Původně konkurenční značka Ogar byla použita v rámci centralizace průmyslu zahájené již v létě roku 1945.

Ogar 350 typ 12 z let 1948 až 1950 s prakticky identickými rozměry jako měl typ 11, byl osazen vzduchem chlazeným dvoutaktním dvouválcem se čtyřstupňovou převodovkou. Ten z objemu 343,5 kubických centimetrů poskytoval nejvyšší výkon 8,8 kW (12 k) a umožňoval stroji o hmotnosti 120 kg bez paliva dosažení rychlosti kolem 110 až 115 km/h.

Značka Ogar se v souvislosti dvoutaktní třistapadesátkou stala minulostí koncem roku 1950, ale samotný typ 12 se tehdy vlastně jen proměnil v model Jawa 350 typ 18. Ten se kromě značky lišil barevným provedením a zvýšením výkonu motoru na 10,3 kW (14 k). Ve výrobě se pak tento model udržel do roku 1956.

Jawa Pérák

Jawa Pérák pro indický trh byla poprvé odhalena jako prototyp v polovině října roku 2018 spolu s modely 300 a Forty Two. Finální provedení tohoto modelu, v němž míří do sériové výroby, však bylo představeno až v listopadu roku 2019.

Novinka z indické produkce se od modelu 300 a Forty Two liší na první pohled řešením svých zadních partií, jímž se snaží vzhledově přiblížit svému vzoru. Po technické stránce však sází na moderní konstrukci s odpružením vidlice zadního kola, ukrytým pod jednomístným sedlem.

Pohonnou jednotkou je zde kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec s rozvodem DOHC o objemu 334 kubických centimetrů, který disponuje nejvyšším výkonem 22,7 kW (30,4 k) a točivým momentem 31 N.m. Tyto hodnoty míří na zadní kolo prostřednictvím šestistupňové převodovky.

Kolébkový rám je dvojitý a podvozek spoléhá na již zmiňované moderní komponenty odpružení. Brzdový systém využívá vpředu kotouč o průměru 280 mm v kombinaci s plovoucím třmenem, zatímco vzadu je kotouč o průměru 240 s plovoucím třemenem. Standardem je zde ABS na obou kolech.

Jawa Pérák s rozvorem 1485 mm obouvá pneumatiky o rozměrech 100/90 R18 vpředu a 140/70 R17 vzadu. Motocykl s pohotovostní hmotností 179 kg má sedlo ve výšce 750 mm. Barevné provedení je prozatím jediné a to matně černé se zlatými linkami.

Foto: CLASSIC LEGENDS PVT. LTD., JAWA Moto s.r.o., Svět motorů, Auto.cz, archív