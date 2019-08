Udělejte si pořádek v motorkách Jawa. Jaké stroje nabízí u nás a v Indii?

Jawa je jednou z nejznámějších českých průmyslových značek minulého století. Název Jawa složil zakladatel společnosti inženýr František Janeček v roce 1929 z počátečních písmen svého jména a německé firmy Wanderer, od níž koupil licenci na výrobu motocyklů.

Jawa nedávno zrekonstruovala svůj výrobní areál v Týnci nad Sázavou a následně zahájila i rekonstrukci svého výrobního programu. Ten sice stále reprezentují modely s původním dvoutaktním dvouválcem, ale pro evropský trh jsou dnes mnohem důležitější modely s čtyřtaktními jednoválci a stále více přitahují i zcela nové modely, které vznikly v Indii.

V rytmu dvou taktů

Jawa 350 s dvoutaktním motorem představuje skutečně obrovský kus historie českého motocyklového průmyslu a kořeny konstrukce jejího dvoutaktního motoru sahají prakticky až do čtyřicátých let. V současnosti v Týnci nad Sázavou stále probíhá výroba strojů řady 640, představené již na počátku devadesátých let dvacátého století a aktuálně nabízené ve třech provedeních.

Zájemci o tento stroj mají možnost volby mezi provedením 350 Style s malou kapotáží kolem hranatého světlometu, 350 Style-Military bez kapotáže s kruhovým světlometem a 350/634 Retro, odpovídajícím díky palivové nádrži, podsedlovým schránkám, sedlu a blatníkům svým vzhledem typu 634 ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.

Pro všechna aktuálně nabízená provedení dvoutaktních motocyklů značky Jawa je společný dvojitý trubkový rám, v němž je uložen dvouválec o objemu 343,5 cm3 s nejvyšším výkonem 17 kW (23 k) při 5250 min-1 a točivým momentem 32 N.m při 4750 min-1. Tyto hodnoty míří k zadnímu kolu prostřednictvím čtyřstupňové převodovky.

Podvozek motocyklu s rozvorem kol 1370 mm využívá vpředu teleskopické vidlice se zdvihem 150 mm a vzadu je dvojice tlumičů se zdvihem 80 mm. Brzdový systém má vpředu kotouč o průměru 305 mm s ABS a vzadu bubnovou brzdu o průměru 160 mm. Kola jsou vpředu i vzadu 18palcová. Jawa uvádí pro všechna tři provedení sedlo ve výšce 820 mm, hmotnost bez náplní 154 kg a maximální rychlost 120 km/h.

Dvoutaktní motocykly Jawa 350 řady 640 nejsou vzhledem k tomu, že nesplňují emisní normu Euro 4, určeny k prodeji v zemích Evropské unie, ale stále slaví prodejní úspěchy zejména v zemích Jižní a Střední Ameriky. Pro zájemce na českém trhu je Jawa připravena tyto motocykly dodat v kompletní sestavě jako sadu dílů, ale bez dokladů pro provoz na silnicích. Majitel však může využít tzv. přestavbu na starší doklady ze stejného typu motocyklu.

Ceny nově vyráběných dvoutaktů značky Jawa začínají u základního provedení 350 Style na 70.100 Kč a stoupají přes 73.700 Kč za 350 Style-Military k částce 78.900 Kč za 350/634 Retro.

Moderní klasik

Jawa začátkem 2017 roku odhalila a následně uvedla na trh model 350 OHC. Ten přinesl spojení linií výše zmíněného dvoutaktu 350 typ 634 ze 70. a první poloviny 80. let dvacátého století s osvědčenou technikou čínských motocyklů Shineray, nabízených na evropském trhu pod různými značkami.

Výstava Motocykl, pořádaná v pražských Holešovicích v první polovině března roku 2018, se pak stala místem, kde byl veřejnosti poprvé představen motocykl Jawa 350 OHC Special. Ten jde ve stopách modelu 350 OHC a jeho základem je čínský model Shineray XY400, od nějž se odlišuje svou značkou a kapotáží, kryjící motor.

Třetím členem rodiny nových čtyřtaktních modelů značky Jawa se stal v roce 2019 představený model 350 OHC Scrambler, který stojí na stejných základech jako jeho starší sourozenci.

Jawa 350 OHC Special míří do kategorie Café Racer a právě díky své kapotáži připomíná silniční závodní dvěstěpadesátky a třistapadesátky, které koncem 50. a během první poloviny 60. let dvacátého století sedlal slavný František Šťastný a nejen on. Tyto stroje pak na rozdíl od notoricky známých sériových Péráků a Kývaček využívaly čtyřtaktních jednoválců a dvouválců.

Jawa 350 OHC Scrambler chce svým stylem navázat na bohaté úspěchy motocyklů značky Jawa v motocyklových soutěžích. Dominantou a tradičním prvkem je klasický kapkovitý tvar nádrže s elegantním vylisovaným logem, které je ručně linkované. Po technické stránce tento model pod vlastními liniemi ukrývá kombinaci motoru, rámu a brzdového systému modelu 350 OHC s odpružením a zadní vidlicí z modelu 350 OHC Special.

Základem nové rodiny čtyřtaktních modelů 350 je kolébkový rám z ocelových trubek, v němž je uložen vzduchem chlazený jednoválec s rozvodem OHC o objemu 397,2 cm3, disponující výkonem 20,4 kW (27,7 k) při 6500 min-1 a točivým momentem 30,6 N.m při 5000 min-1. Převodovka je pětistupňová.

Jawa 350 OHC, která byla uvedena v roce 2017 má elektrický startér i klasickou nožní startovací páku, což platí i pro model 350 Scrambler. Model 350 OHC Special má již jen elektrický startér, zatímco nakopávačka je pro něj nedostupná, za čímž stojí dozadu posunuté stupačky, které mají přispět ke sportovnější pozici jezdce za nízkými dělenými řídítky.

Podvozek motocyklů s rozvorem kol 1420 mm využívá vpředu teleskopické vidlice se zdvihem 150 mm a vzadu je dvojice tlumičů se zdvihem 80 mm. JAWA 350 OHC Special má vpředu i vzadu 18palcová kola, zatímco v roce 2017 uvedený model 350 OHC má vpředu 19palcové a vzadu 18palcové kolo. Model 350 OHC Scrambler má vpředu 19palcové a vzadu 17palcové kolo.

Brzdový systém provedení Special využívá kotoučové brzdy s ABS o průměru 320 mm vpředu a 240 mm vzadu. Modely 350 OHC i 350 OHC Scrambler mají vpředu kotoučovou brzdu o průměru 280 mm s dvoupístkovým třmenem a ABS, zatímco vzadu je použita bubnová brzda o průměru 160 mm bez ABS.

Rozdíly mezi jednotlivými zástupci rodiny modelů 350 OHC se neomezují pouze na vzhled, provedení řídítek, umístění stupaček, výfuky, rozměry kol a brzdový systém, ale patří k nim i například i palivové nádrže, které mají objem 12,5 l u 350 OHC, 16 l u 350 OHC Special a 12 l u 350 OHC Scrambler. Rozdíly jsou pak i ve výšce sedla, v jehož případě je u základního modelu uvedeno 760 mm, zatímco Special a Scrambler mají 805 mm, resp. 790 mm.

Jawa u této trojice modelů uvádí, že jsou všechny schopny uhánět nejvyšší rychlostí 130 km/h. Základní provedení 350 OHC na českém trhu startuje s cenou od 99.930 Kč, kapotovaný model 350 OHC Special přijde na 119.900 Kč a nejnovější člen rodiny 350 OHC s označením Scrambler je nabízen za 109.900 Kč.

Vlajková loď

Jawa 660 Sportard byla uvedena na trh v roce 2011 jako nástupce modelu 650 Dakar z let 2006 až 2010. Tento model spolu se svými odvozenými verzemi představuje nejen díky objemu a výkonu motoru vrchol v nabídce své značky.

Základem motocyklů Jawa 660 je trubkový rám, v němž je uložen kapalinou chlazený jednoválec Minarelli s rozvodem SOHC o objemu 660 cm3, výkonu 36 kW (49 k) při 6000 min-1 a točivém momentu 57,5 N.m při 5500 min-1. Motocykly s elektrickým startérem jsou vybaveny pětistupňovou převodovkou.

Motocykly řady 660 s rozvorem kol 1500 mm a suchou hmotnosti 198 kg mají sedlo ve výšce 825 mm a jejich maximální rychlost je 160 km/h. Podvozek využívá přední teleskopickou vidlici Paioli se zdvihem 150 mm a vzadu centrální tlumič Bitubo se zdvihem 170 mm a nastavitelným předpětím i útlumem.

Brzdový systém využívá vpředu dvojici kotoučů o průměru 305 mm v kombinaci s dvoupístkovými třmeny, zatímco vzadu je jeden kotouč o průměru 220 mm s jednopístkovým třmenem. Základní model 660 Sportard má vpředu i vzadu 17palcová kola, zatímco modely Adenium a Vintage mají vpředu 19palcové kolo.

Jawa 660 Sportard je výrobcem uváděna jako sportovní motard, což do jisté míry platí i model 660 Adenium, který s ním sdílí techniku i netradiční design s trojicí světel v hranaté kapotáží, ale odlišuje se mimo jiné předním 19palcovým kolem, vyšším větrným štítkem a barevným provedením.

Jawa 660 Vintage, která byla představena na jaře roku 2017, pak podobně jako model 350 OHC sází na retro styl a svým designem se přibližuje modelu Jawa 350 typ 634, což svým tvarem dokazují blatníky, palivová nádrž i kryty podsedlových schránek.

Jawa v současnosti nabízí modely 660 Sportard, 660 Adenium i 660 Vintage za stejnou základní cenu 179.830 Kč.

Zázrak z Indie

Jawa se na indický trh vrátila prostřednictvím koncernu Mahindra Group, resp. jeho dceřiné společnosti Classic Legends, stojící za novými modely. Tyto motocykly pak jménem i svým vzhledem odkazují na stroje navržené v padesátých letech dvacátého století v tehdejším Československu.

Společnost Classic Legends pod značkou Jawa představila v polovině října roku 2018 rovnou trojici modelů. V případě prvních dvou, v podobě modelů Jawa 300 a Jawa Forty Two byl zahájen příjem objednávek prakticky ihned, zatímco v souvislosti s modelem Jawa Perak bylo uvedeno, že vstoupí na trh později.

Jawa 300 jako základ nabídky nových modelů pro indický trh oživuje linie motocyklů z padesátých let, ale kombinuje je s moderní technikou v podobě zcela nového kapalinou chlazeného čtyřtaktního jednoválce s rozvodem DOHC a objemem 293 cm3, disponujícího nejvyšším výkonem 20,4 kW (27,4 k) a točivým momentem 28 N.m.

Tato pohonná jednotka, na jejímž vývoji se pracovalo i v Itálii, svým vzhledem s výrazným žebrováním válce a vejčitým tvarem bloku motoru vyvolává vzpomínky na dodnes populární dvoutaktní i čtyřtaktní jednoválce a dvouválce Jawa z padesátých a šedesátých let. Moderní motor spolupracuje se šestistupňovou převodovkou, což znamená, že jezdce zde má oproti někdejší Kývačce k dispozici o dvě rychlosti navíc.

V případě rámu a podvozku se novinka svému vzoru rovněž vzdaluje. Kolébkový rám je zde dvojitý a lze očekávat, že nabídne vyšší tuhost. Podvozek pak spoléhá na moderní komponenty odpružení. Brzdový systém využívá vpředu kotouč o průměru 280 mm v kombinaci s plovoucím třmenem a ABS, zatímco vzadu je bubnová brzda, což je asi největší přiblížení originálu v oblasti techniky.

Jawa 300 s rozvorem 1369 mm obouvá pneumatiky o rozměrech 90/90 R18 vpředu a 120/80 R17 vzadu. Motocykl s pohotovostní hmotností 170 kg má sedlo ve výšce 765 mm. Na indický trh míří novinka ve třech barevných provedeních, jimiž jsou červená, černá a šedá, odkazující na původní barvy motocyklů značky Jawa.

Vedle základního provedení 300 figuruje model Forty Two, který s ním sdílí veškerou techniku, ale liší se mírně upraveným designem. K nejvýraznějším změnám patří řešení pláště, kryjícího přední vidlici a ukazatel rychlosti s počítadlem ujeté vzdálenosti a palivoměrem, který není součástí krytu světlometu. Model Forty Two se pak může pochlubit i nabídkou šesti barevných provedení.

Zájem o nové stroje značky Jawa ze strany indických zákazníků předčil všechna očekávání a společnost Classic Legends již 24. prosince 2018 oficiálně oznámila, že o půlnoci 25. prosince 2018 uzavře příjem on-line rezervací na modely Jawa 300 a Jawa Forty Two. Zároveň s tímto oznámením bylo potvrzeno, že prakticky neustále rozrůstá počet oficiálních prodejců a servisních míst v celé Indii.

Na jaře roku 2019 společnost Classic Legends s ohledem na obrovskou vlnu zájmu ze strany zákazníků upravila plán výroby i dodávek nových motocyklů Jawa 300 a Jawa Forty-Two. Příjem on-line objednávek má být opět zahájen až v září letošního roku. Na stejný měsíc pak již bylo oficiálně posunuto zahájení příjmu objednávek na model Perak, jehož výroba a dodávky zákazníkům se však mají rozběhnout až v roce 2020.

V souvislosti s významným výročím značky Jawa bylo v rámci jeho srpnových oslav v Týnci nad Sázavou zástupci společnosti JAWA Moto s.r.o. uvedeno, že se můžeme na motocykly z indické produkce těšit i na českém trhu a předpokládá se, že s cenou do 150.000 Kč.

S ohledem na současnou poptávku na indickém trhu a začínající proces homologace pro evropský trh, jehož součástí jsou i úpravy na pohonné jednotce, které jsou spojeny s plněním pro motocykly platné emisní normy Euro 4, se má jako reálný termín uvedení modelu Jawa 300 na český trh jevit rok 2021.

Zdroj a foto: JAWA Moto s.r.o., CLASSIC LEGENDS PVT. LTD., Svět motorů, Auto.cz