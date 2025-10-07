Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Podívejte se na nový testovací okruh Ferrari. Ověří komfort a odolnost

Testovací okruh Ferrari
Testovací okruh Ferrari
Testovací okruh Ferrari
Testovací okruh Ferrari
5 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (0)

Ferrari rozšířilo svůj ikonický testovací areál ve Fioranu o novou část s názvem e-Vortex. Tento moderní okruh doplňuje původní závodní trať z roku 1972 a rozšiřuje možnosti testování silničních vozů značky o pokročilé zkoušky komfortu, hluku, vibrací a odolnosti.

Nový testovací okruh italské značky se rozkládá na ploše přibližně 37.000 m² a měří 1887 metrů. Je navržen jako vícesektorová trať se šířkou od 6 do 14 metrů a maximální rovinkou o délce 600 metrů. Povrch je tvořen kombinací různých typů asfaltu a dlažby, včetně porfyrových kamenů, které simulují podmínky skutečných silnic po celém světě.

K okruhu přiléhá také nová 1000 m² dílna, určená pro statické testy a analýzu vozidel po jízdních zkouškách. Celý areál je vybaven moderními senzory a telemetrickým systémem, které umožňují přesně měřit NVH parametry (Noise, Vibration, Harshness) i odolnost komponent.

Video placeholder
Test Lewise Hamiltona s Ferrari ve Fioranu • Zdroj: Ferrari

Zatímco klasický okruh Fiorano slouží především pro testování výkonu a dynamiky, e-Vortex se zaměřuje na dlouhodobou životnost a komfort. Díky němu může Ferrari přenést část testovacích aktivit z veřejných silnic do kontrolovaného prostředí – bez kompromisů v reálnosti podmínek.

Podle oficiálního vyjádření značky Ferrari má e-Vortex přinést „novou úroveň přesnosti“ v ladění podvozku, hlučnosti a odolnosti, což je klíčové zejména pro rozvoj hybridních a elektrických modelů nové generace.

Projekt e-Vortex je součástí rozsáhlého modernizačního programu, který zahrnuje i nové vývojové centrum pro elektrické pohony v Maranellu. Ferrari tak pokračuje v transformaci svých vývojových kapacit směrem k udržitelnosti, aniž by opustilo tradiční důraz na výkonnost a řemeslnou přesnost.

Zdroj: Ferrari

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů