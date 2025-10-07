Podívejte se na nový testovací okruh Ferrari. Ověří komfort a odolnost
Ferrari rozšířilo svůj ikonický testovací areál ve Fioranu o novou část s názvem e-Vortex. Tento moderní okruh doplňuje původní závodní trať z roku 1972 a rozšiřuje možnosti testování silničních vozů značky o pokročilé zkoušky komfortu, hluku, vibrací a odolnosti.
Nový testovací okruh italské značky se rozkládá na ploše přibližně 37.000 m² a měří 1887 metrů. Je navržen jako vícesektorová trať se šířkou od 6 do 14 metrů a maximální rovinkou o délce 600 metrů. Povrch je tvořen kombinací různých typů asfaltu a dlažby, včetně porfyrových kamenů, které simulují podmínky skutečných silnic po celém světě.
K okruhu přiléhá také nová 1000 m² dílna, určená pro statické testy a analýzu vozidel po jízdních zkouškách. Celý areál je vybaven moderními senzory a telemetrickým systémem, které umožňují přesně měřit NVH parametry (Noise, Vibration, Harshness) i odolnost komponent.
Zatímco klasický okruh Fiorano slouží především pro testování výkonu a dynamiky, e-Vortex se zaměřuje na dlouhodobou životnost a komfort. Díky němu může Ferrari přenést část testovacích aktivit z veřejných silnic do kontrolovaného prostředí – bez kompromisů v reálnosti podmínek.
Podle oficiálního vyjádření značky Ferrari má e-Vortex přinést „novou úroveň přesnosti“ v ladění podvozku, hlučnosti a odolnosti, což je klíčové zejména pro rozvoj hybridních a elektrických modelů nové generace.
Projekt e-Vortex je součástí rozsáhlého modernizačního programu, který zahrnuje i nové vývojové centrum pro elektrické pohony v Maranellu. Ferrari tak pokračuje v transformaci svých vývojových kapacit směrem k udržitelnosti, aniž by opustilo tradiční důraz na výkonnost a řemeslnou přesnost.
