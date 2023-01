Pohled do sezony 2023 formule 1: Co nás čeká v F1?

Čtyřiasedmdesátá sezona mistrovství světa F1 odstartuje 5. března. Pojďme si udělat první přehled, co všechno můžeme od ročníku 2023 očekávat.

Poslední loňský a první letošní závod sezony 2023 dělí 105 dnů. Připravili jsme rekapitulaci toho, co se po skončení šampionátu odehrálo a co můžeme v nadcházejícím ročníku přijít.

Kalendář může být rekordní

Poprvé bychom měli letos vidět nový vůz 11. února, kdy bude prezentovat svůj monopost stáj Alpha Tauri. Uvidíme, zda se někdo nerozhodne pro časnější termín. První a jediné testy se odehrají 23. až 25. února v Bahrajnu. Na stejné trati odstartuje 5. března seriál, který by měl mít 23 velkých cen. Ovšem za zrušený závod v Číně (16. dubna) se hledá náhrada, ve hře jsou portugalské tratě Portimao a Istanbul.

Pokud by došlo k dohodě, měl by letošní ročník 24 závodů, nejvíce od vzniku šampionátu v roce 1950. Do kalendáře se vrací Katar a svým způsobem také Las Vegas. Zde se konal závod F1 naposledy v roce 1982, podnik naplánovaný na polovinu listopadu se pojede na zcela jiné trati. V rámci aktuálního kalendáře se uskuteční také šest sobotních sprintových závodů na 100 kilometrů – v ázerbájdžánském Baku, na rakouském Red Bull Ringu, v belgickém Spa Francorchamps, katarském Losailu, americkém Austinu a na Interlagosu v Brazílii.