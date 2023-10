Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Rallyeový závodník Sobieslaw Zasada je světovým unikátem. V roce 2021 se zúčastnil Safari Rally, která se po 19 letech vrátila do šampionátu mistrovství světa. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by Zasada neslavil v témže roce 91 let. Účastí na náročné africké soutěži se tak stal s přehledem nejstarším účastníkem v historii WRC.

Polskému jezdci se málem povedlo náročnou soutěž dokončit. Na poslední rychlostní zkoušce ale bohužel u svého Fordu Fiesta R3 zlomil zavěšení a soutěž pro něj skončila těsně před cílem. I přesto se jednalo o pozoruhodný počin, který jen tak nikdo nepřekoná.

Vypíchnout ze Zasadovy kariéry pouze tuto soutěž by byla škoda. Zasada se během své kariéry stal trojnásobným mistrem Evropy (1966, 1967 a 1971), na čtvrtém místě úspěšně dokončil závod London-Sydney Marathon v roce 1968 s Porsche 911 a zúčastnil se celkem sedmi soutěží mistrovství světa v rallye, kde bylo jeho nejlepším výsledkem 6. místo na Safari Rally v roce 1978.

Polská divize automobilky Porsche se rozhodla složit Zasadovi poctu vytvořením modelu 911 Dakar, který si bere inspiraci ze závodního Porsche 911, se kterým Zasada závodil ve zmíněném London-Sydney Marathon před více než 50 lety. Výsledkem je Porsche 911 Dakar RED58.

Specifický one-off model byl postaven v rámci programu Sonderwunsch. Exteriér se pyšní oranžovým odstínem Blood Orange, startovním číslem 58 na bočních dveřích, ručně malovaným nápisem Polsko v zadní části vozu, logem závodu London-Sydney Marathon a chromovaného štítku na B-sloupku s podpisem Zasady a polskou vlajkou.

V interiéru speciálního Porsche 911 Dakar pokračuje odkaz slavného polského závodníka. Na opěrkách hlavy je k vidění startovní číslo 58, loketní opěrka je doplněná o podpis Zasady a LED světla ve dveřích projektuji logo závodu London-Sydney-Marathon.

Aby to byla správná pocta, model 911 Dakar RED58 dostává ochrannou klec, skořepinová sedadla nebo sportovní střešní nosiče. Do rallyeového speciálu má samozřejmě stále daleko, ale snaha se cení.

Po stránce techniky zůstává vše při starém. Porsche 911 Dakar má třílitrový bi-turbo šestiválec o výkonu 353 kW (480 k) s točivým momentem 570 Nm. V terénu mu pomáhají pneumatiky Pirelli Scorpion All Terrain s rozměry 245/45 ZR19 vpředu a 295/40 VR20 vzadu, které jsou speciálním vzorkem s výškou 9 milimetrů a zesílenými bočnicemi.

Co přesně se s modelem inspirovaným závodním speciálem z konce 60. let stane, není jisté. Jeho cena nebyla automobilkou zveřejněna.