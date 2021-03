Policie na Novém Zélandu přesedlá na Škodovky. Čtyřválcové Superby místo osmiválcových Holdenů

Značka Škoda je na českém trhu klíčovým dodavatelem automobilů pro policii, přičemž policistům v poslední době dodává své vozy i na jiných trzích. Nejnověji k nim přibyl i exotický Nový Zéland, kde policie dosud využívala osmiválcové vozy australské značky Holden. Letos však přezbrojí na Škody Superb.

Mladoboleslavská značka v tendru na nové policejní vozy pro novozélandskou policii zvítězila již loni, nyní však do nejodlehlejší země světa dorazila první várka aut. Jen do konce června do policejní služby na Novém Zélandu nastoupí 101 exemplářů Superbu, dalších 386 automobilů pak bude následovat do konce roku.

Tiskový mluvčí automobilky Škoda Auto Tomáš Kotera přitom již loni upozornil, že celkem firma během pěti až sedmi lety dodá na Nový Zéland až 2.800 aut. Dosavadní policejní automobily budou nahrazovat spolu s koncem jejich životnosti.

Novozélandská policie přitom přezbrojuje na vlajkovou loď značky v podobě Škody Superb Combi. K dispozici přitom budou dva deriváty, lišící se podle určení. Jeden bude mít kapotou 2.0 TSI s výkonem 162 kW a pohon předních kol, druhý pak 2.0 TSI s 206 kW a pohonem všech kol.

Škoda Superb Combi přitom nahradí dosud používané Holdeny Commodore, které pod kapotou mívaly plnotučný osmiválec. Důvodem změny přitom je i ekologie. Novozélandská policie zdůrazňuje, že slabší Superb ušetří až 180,7 gramů CO 2 na kilometr proti současné flotile. U silnější verze má tato úspora oxidu uhličitého činit zhruba 176 g/km.

„Škoda Superb poskytuje bezpečnější a pohodlnější prostředí, přičemž je cenově výhodná a snižuje emise uhlíku napříč flotilou,“ komentuje novinku ve flotile komisař Andrew Coster.

Vozy Škoda už dnes využívají záchranné služby i v řadě evropských zemí včetně Rakouska, Francie, Nizozemska či Británie. Důvodem příchodu nových aut do flotily novozélandské policie je i fakt, že značka Holden končí svoji činnost.