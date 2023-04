Polopravdy o konci spalovacích motorů v Česku šíří i odborníci. Jak je to doopravdy?

Hned na úvod je potřeba zmínit, že zákaz prodeje vozů se spalovacími motory je stále hodně projednávané téma, ze kterého mají sami zákonodárci respekt a často dosud neví, jak jej pořádně uchopit. Rok 2035 je v tomto kontextu ještě hodně daleko a níže uvedené se může kdykoliv změnit k horšímu či lepšímu, ať už je váš postoj jakýkoliv.

Všeobecnému zmatení nepomáhá skutečnost, že nepřesné informace či dezinformace šíří i řada novinářů, přitom někteří z nich mají desítky let zkušeností v motoristické branži a člověk by očekával, že se nad tím, co sdílejí s ostatními, aspoň zamyslí. Jako vždy platí, že je lepší zachovat chladnou hlavu a, než se začnete rozčilovat či panikařit, informace si ověřit.

Začněme Evropskou unií, kde je zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory stále probíraným tématem, přičemž existovat mají různé výjimky, například pro vozy spalující uhlíkově neutrální syntetická paliva. Aktuálně je schválen rok 2035, přičemž podobný termín slibuje i řada dalších států světa. Zavázaly se k němu například i Spojené státy americké nebo Čína, ovšem v obou případech si o zákazu ve výsledku zřejmě budou moci rozhodovat jednotlivé státy, potažmo provincie samostatně. Nehledě na to, že různé formy zákazů přislíbila nebo zavedla světová města a území nad rámec naší mapy.

Mezi země, které se zvlášť zavázaly nebo jinak pozitivně vyjádřily k zákazu prodeje aut se spalovacím motorem (u evropských jde o vyjádření nad rámec rozhodování EU) od roku 2035, patří Dánsko, Hongkong, Chile, Itálie (v poslední době se ale k zákazu EU staví odmítavě), Japonsko (platí pro výhradně spalovací modely, prodej hybridů bude pokračovat), Jižní Korea, Kanada, Macao, Thajsko a Velká Británie (od r. 2030 se spalovacím motorem dostupné jen hybridy). Některé závazky jsou však staršího data a nemusí být z různých důvodů aktuální.

Jiné země ambiciózně hovořily o zákazu aut se spalovacím motorem již od roku 2030, nicméně u řady z nich se jedná o roky staré přísliby, které v současnosti zřejmě neplatí a pravděpodobnější je posunutí termínu. Jde například o Řecko, Izrael nebo Německo. Rok 2030 zmiňoval také Island, ovšem s regionálními výjimkami, Nizozemsko s desetiletou výjimkou pro užitkové vozy, Singapur nebo Švédsko, v jehož případě je zřejmě nejrealističtější.

Norsko zakáže prodej aut se spalovacím motorem už v roce 2025, přičemž užitkové vozy s tímto pohonem bude možné pořídit ještě deset let poté. Portugalsko se původně vyjadřovalo pro rok 2035, avšak v poslední době toužilo spíše po odsunutí termínu na rok 2040. Belgie, nebo minimálně Vlámsko, uvažovalo o zákazu od roku 2029, ovšem nakonec si dle dostupných informací vystačí s omezením vjezdu vozidel se spalovacími motory do měst.

Tolik země, které se vyjadřovaly ve smyslu zákazu prodeje vozidel se spalovacími motory nejpozději do roku 2035. Vyznačeny jsou na naší mapě. Další vlna zákazů pak má přijít v roce 2040, přičemž některé země mluví až o roce 2050 nebo nemají konkrétní plány na omezení spalovacích motorů. Například v takové Africe nebo Jižní Americe není moc prostoru pro elektřinou poháněná vozidla.