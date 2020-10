Poprvé za volantem Cupry Formentor: První ryzí model značky budí zaslouženou pozornost

Cupra je dnes sesterská značka Seatu, která slouží jako sportovnější alternativa zavedeného španělského výrobce, ostatně vznikla osamostatněním se jeho závodní divize. Podle automobilky nová značka přiláká novou klientelu a pomůže vydělat. Nechme teď stranou, zda v dnešním světě dává smysl, a raději se zaměřme na její skutečně první dílo. SUV Cupra Formentor jsme již vyzkoušeli přímo na českých silnicích.

Sportovnější alternativa k Seatu už sice funguje od roku 2018, až nyní však přichází se svým svébytným modelem. Prodej sice odstartovala Cupra Ateca, kterou časem doplnila Cupra Leon, jejich dobře známé názvy ale dokazují, že jsou jen převlečené stejnojmenné Seaty. Až Formentor přichází výhradně jako Cupra, navzdory dřívějším spekulacím nakonec ani nedorazí levnější varianta se znaky Seatu.

Vypadá skvěle, zvlášť v té petrolejové

Přitom by to vlastně nebylo nic tak překvapivého, protože Formentor navazuje na aktuální stylistický jazyk Seatu. Když přimhouříte oči, klidně si ho můžete představit jako zvednutý Leon. Právě s kompaktním modelem Seatu toho má Formentor hodně společného, včetně místa výroby (španělský závod Martorell) a technického základu (platforma MQB Evo).

Formentor tudíž využívá stejného zachmuřeného výrazu šestiúhelníkové masky a nízkých světlometů, stejně jako koncových světel propojených vodorovnou linkou. Stejně tak se tu opakuje motiv trojújhelníku. Největší změnou proti Leonu tak vedle samotné karoserie jsou kulaté mlhovky vpředu dodávající Formentoru drsnější vizáž.

Jiný je pak i rozvor, hodnota 2.860 mm je mimochodem o šest milimetrů méně než u Leonu. Délkou 4.450 mm auto rozměrově vyplňuje mezeru mezi Seatem Ateca a Seatem Tarraco, zatímco výška 1.511 mm dokazuje, že jde spíše o crossover než typicky vysoké SUV.

Proti Leonu se liší také ztvárnění jednotlivých detailů. Masku zdobí nejen logicky odlišné logo, ale také jiná mřížka. Karoserii zase oživují detaily v originální měděné barvě (cuprum = Cupra, chápete, ne?) a jiná je i paleta nabízených laků karoserie. K dispozici je třeba i ta krásná petrolejová matná testovacího exempláře, vězte však, že se za ni připlácí nemalých 53.900 korun. Zkrátka za styl se musí platit...

Nový volant a obří displej

Shodný technický základ s Leonem se projevuje také v kabině, základní koncepce s naprostým minimem klasických tlačítek je totiž naprosto shodná. Cupra ale jako ten sportovní sourozenec logicky sází na sportovnější detaily. Klíčovým příkladem je volant, s masivnějším věncem, výraznějšími řadicími páčkami (bohužel stále jen plastovými) a hlavně dvěma novými kruhovými tlačítky. Jedním se startuje motor, druhé slouží jako přepínač jízdních režimů. Na rozdíl od Leonu tak nemusíte kvůli změně nastavení do útrob multimediálního systému. Tlačítko na středovém tunelu startující pohonnou jednotku v Leonu pak v tomto případě omezuje funkce ESP.

Samozřejmě nechybí ani sportovní sedadla s výrazným bočním vedením, která jsou zároveň vcelku široká, a tak se do nich vejdou i prostorově náročnější postavy. Na vrch palubní desky se pak usadila obří 12“ obrazovka multimediálního systému. Ten zůstává stejný jako v Leonu, což bohužel znamená některé přetrvávající chybky. Ovládání výhradně skrze dotykový displej zkrátka není ideální, infotainment navíc občas reaguje pomaleji.

Líbí se mně naopak digitální přístrojový štít. Našel jsem si hezkou grafiku s výrazným otáčkoměrem, navíc tu je i možnost zobrazení množství informací, včetně aktuálního tlaku turbodmychadla nebo teploty kapalin. Jen vězte, že pro Cupru typická měděná barva ve výsledku působí spíše luxusně než sportovně, zvlášť v kombinaci s tím tmavě modrým koženým čalouněním. Obligátní červená by působila rozhodně sportovněji.

Formentor mně pak potěšil i na zadních sedadlech. I se svými 185 centimetry výšky tu mám dostatečnou rezervu jak před koleny, tak nad hlavou, což může vzhledem k siluetě crossoveru ve stylu kupé (jak mu autoři říkají) překvapit. Jediným negativem je tak snad jen níže ukotvená lavice.

Zatím jen s dvoulitrem. Ale skvělým

Během oficiální premiéry výrobce sdělil, že Formentor bude do budoucna dostupný hned se sedmi motorizacemi, včetně dvou plug-in hybridů. Nabídka se ale bude teprve rozšiřovat, a to hezky shora. Jako první totiž přichází Cupra Formentor VZ (veloz = rychlý), a to ve své vrcholné verzi, s turbodmychadlem přeplňovaným benzinovým čtyřválcem 2.0 TSI naladěným na 228 kW a 400 N.m.

Později pod hlavičkou Formentoru VZ dorazí také 2.0 TSI (180 kW) s pohonem předních kol a plug-in hybrid s kombinovaným výkonem 180 kW. Zatím tu však máme vrcholnou variantu, standardně spárovanou s pohonem všech kol a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou.

A první jízda s Formentorem dokazuje, že tohle bude pro milovníky rychlé jízdy ideální volba. Motor má neskutečnou sílu a dokáže tenhle crossover hbitě rozpohybovat, když ještě kolem 200 km/h obstojně zrychluje. Mimochodem z 0-100 km/h tenhle Formentor zrychlí za 4,9 sekundy a jede nejvyšší rychlostí 250 km/h. Nejlépe se agregát cítí nad 2000 otáčkami, kdy pořádně zabere jeho turbodmychadlo, nadšeně se ale potom nechá vytáčet až k omezovači. V komfortním režimu má přirozený, byť jadrnější zvukový projev, zatímco ve sportu už zní kvůli dobarvenému zvuku poněkud uměle. To bych očekával, že si Cupra vyhraje s projevem lépe.

Co se však povedlo, je sladění motoru s převodovkou. Dvouspojka řadí rychle a hladce, ať už její práci necháte na ní, nebo si budete řadit sami. Spotřeba se pak během svižnější jízdy, během níž jsem primárně testoval schopnosti vozu, zastavila na hodnotě 14,1 l/100 km. Pod deset ale Formentor při běžném stylu jízdy bude určitě jezdit.

Pochvalu zaslouží také podvozek, který tvoří vzpěry McPherson vpředu a víceprkové zavěšení vzadu, se standardně dodávanými adaptivními tlumiči pro zkoušenou verzi. Nejenže dodává vysokou jistotu a Formentoru se prakticky nenaklání karoserie, zároveň je však neskutečně pohodlný, protože vůz skvěle tlumí nerovnosti, a to i na rozbitých silnicích. Mluvíme přitom o autě na 19“ kolech.

Jedinou výtku mám tak k odhlučnění. Na dálnici je poměrně slyšet válivý hluk od kol, stejně jako šum vanoucího větru okolo karoserie. Motor je ale v dálnicích rychlostech slušně odhlučněn.

Závěr

Cupra vzbudila při svém uvedením otázky, proč vůbec vznikla, dosavadní její prodeje ale překonaly veškerá očekávání, a tak vedení španělské automobilky zřejmě dobře vědělo, co dělá. Zatímco vůbec první dílo značky, Cupra Ateca, mně osobně poněkud zklamalo obyčejným charakterem, první svébytné dílo, Cupra Formentor, mně naopak nadchlo. Vypadá fantasticky (obzvlášť v té petrolejové modré) a se zkoušeným 2.0 TSI parádně jezdí. To ho pak klidně považuji za sportovce, byť svým tmavě modrým lakem i čalouněním nebo detaily v měděné barvě působí spíše jako luxusní, než sportovní automobil. Cenovka 1.334.900 korun je pak vcelku ambiciózní, oproti Cupře Ateca za 1.279.900 korun to ale není zase takový rozdíl. Zvlášť když dostanete o deset koní výkonnější motor a mnohem pohlednější i celkově povedenější auto.