Poprvé za volantem omlazené DS 7: Avantgardní tahoun v novém

Francouzská prémiová značka DS, spadající pod koncern Stellantis, vznikla na základě rozhodnutí přijatého již v roce 2014. V roce 2017 pak značka na ženevském autosalonu poprvé představila model DS 7, ve kterém se o pár měsíců později, během inaugurace, svezl tehdy nově zvolený francouzský prezident Emanuel Macron.

Oficiální zahájení prodeje nového modelu však následovalo až v roce 2018, o rok později značka představila plug-in hybridní motorizaci modelu DS 7 a roku 2020 dostal prezident Macron svůj zakázkově postavený prezidentský speciál, kterým je prodloužená a pancéřovaná verze DS 7, nejpopulárnějšího modelu značky, který dnes tvoří asi 42 % prodejů. O další dva roky později pak značka představila modernizaci modelu DS 7, kterou jsme si mohli nedávno prohlédnout a vyzkoušet na silnicích francouzské riviéry. A nutno dodávat, že pro modernizované DS nešlo vybrat lepší místo.

Ačkoliv se modely značky DS objevují v Česku stále spíše jen sporadicky, ve Francii je jejich popularita na podstatně vyšší úrovni. Styl modernizované DS 7 přitom skvěle zapadá do francouzského avantgardního stylu, ke kterému se DS v současné komunikaci s veřejností aktivně hlásí. Modernizovaná DS 7 zaujme především kompletně přepracovanou přídí, která dostala širší masku chladiče, nové lemování světlometů DS Wings, nové tvary nárazníku a nové světlomety. Vezměme to ale postupně.

Nová mřížka chladiče byla rozšířena a dostala kosočtvercové motivy. Nově tak působí výrazněji a současně hodnotněji. Maska DS Wings, lemující světla, byla zeštíhlena a v závislosti na výbavě může mít odlišné odstíny. Přední nárazník má sice také nové tvary, nejvíc na něm ale zaujmou především světla denního svícení, kombinovaná s blinkry, automobilkou označované jako DS Light Veil. Světla jsou tvořena čtyřmi vertikálními vlákny s 33 diodami, která díky unikátnímu postupu výroby vytváří jedinečný efekt, kdy světlo na první pohled prochází karoserií. Vcelku nezvyklé řešení, při osobním setkání ale velmi působivé a elegantní.

Hlavní světlomety se mohou pochlubit chytrou vykrývací technologií DS Pixel Led Vision 3.0. Světlomety jsou tvořeny třemi moduly, přičemž vnější je dálkový, zbylé dva potkávací. Vnější modul dálkových světel je vybaven celkem 84 diodami ve třech řadách (28 v každé řadě), díky čemuž slibují dosvit až 380 metrů, optimalizovaný světelný kužel a vykrývání okolního provozu. Kromě funkce stínování okolního provozu by přitom systém měl být schopen svítit i do zatáček. Zbylé dva moduly pak slibují pří rychlosti kolem/pod 50 km/h dosvit až 65 metrů. Parametry vypadají slibně, bohužel jsme si ale světa nemohli vyzkoušet během nočního provozu.

Zajímavou proměnou ovšem prošla i záď, která dostala přepracované víko zavazadelníku s výraznějšími liniemi a výraznými nápisem DS Automobiles. Nová jsou i zadní LED světla s motivem „víru šupin,“ která vcelku hezky ladí s celkovým módním a avantgardním pojetím vozu. Možná trochu zvláštně však působí jen tenké proužky směrovek, brzdových a couvacích světel, které jsou umístěny nad módními zadními světly.

Video se připravuje ...

Kromě těchto nejokázalejších změn se modernizovaná DS 7 může pochlubit také rozšířenou nabídkou kol. Devatenáctipalcová kola Edinburgh a Silverstone se mohou pochlubit dekorativními vložkami, které optimalizují aerodynamiku. Pro novou vrcholnou motorizaci jsou ale připravena až 21“ litá kola Brooklyn s technickým designem. Automobilka navíc nalakovala okenní rámy do leskle černé barvy a paletu barev rozšířily odstíny šedá Laquered a modrá Saphire. Celkově tak DS 7 nabídne šest barevných odstínů.

Nový displej a rozhraní

Kabina modernizované DS 7 se mění v závislosti na jedné z pěti úrovní výbav, u každé však ve středu palubní desky najdeme nový 12“ displej infotainmentu, který dostal přepracované prostředí i upravenou nabídku kapacitních tlačítek rychlého přístupu. Vizuálně působí nové menu skutečně zajímavě, navíc systém funguje příjemně rychle a plynule. Je však škoda, že modernizací došlo k odstranění tlačítka pro rychlý přístup k informacím o energiích. Samotné menu infotainmentu si pak řidič může díky widgetům nastavit podle vlastních potřeb.

Základní výbava nese označení Bastille a zákazníkům nabídne látkové čalounění Peruzzi Bronze s ozdobnými prvky z plátna DS Mistral inspirované rybí kůží, za příplatek je ale dostupný i černý kožený interiér Basalte. Standardem je také pestrá nabídka bezpečnostních a asistenčních systémů, včetně tempomatu, varování před opuštěním jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu, automatického svícení nebo dešťového senzoru. Plug-in hybridy navíc dostávají podvozek DS Active Scan Suspension a systém infotainmentu DS Iris System.

Vyšší výbava Rivoli nabízí interiér Rivoli v černém odstínu Basalte s koženým čalouněním Claudia, navíc s výraznější strukturou kůže a prošívanými ozdobnými prvky. Standardem jsou světlomety DS Pixel LED Vision 3.0, automatické nouzové brzdění, přední a zadní parkovací asistenty, zadní kamera, dvouzónová klimatizace, infotainment DS Iris a pro PHEV modely opět nechybí podvozek DS Active Scan.

Vrcholná výbava ve smyslu komfortu nese označení Opéra. Interiér této verze nabízí dva odstíny kůže: černou Basalte a novou šedou Perle. Potahy sedadel, výplně dveří, palubní desku a středovou konzolu zdobí kůže Nappa, kůží je však potažen i střed volantu. Standardní výbava kromě výše jmenovaného nabízí ještě systém DS Drive Assist, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla s masážní funkcí, elektricky ovládanou zadní lavici, rozšířenou dvouzónovou automatickou klimatizaci s ovládacím panelem na zadních sedadlech, vyhřívané čelní sklo, elektrické panoramatické střešní okno, akustická vrstvená boční okna a mnoho dalšího.

Video se připravuje ...

Na vybraných trzích může DS 7 nabídnout ještě výbavu La Premiére, která má v podbězích standardně 21“ kola, Česko však mezi vybranými trhy není. Vedle komfortních výbav má ale automobilka v zásobě ještě dvě dynamicky orientované pakety s příznačným označením Performance Line a Performance Line +.

Interiér Performance Line modernizované DS 7 nabízí nové čalounění sedadel, výplní dveří, palubní desky a středové konzole v provedení Deep Black Alcantara. Volant je potažen perforovanou kůží Fleur se zlatým a karmínovým prošíváním. K výbavě dostupné v celé modelové řadě přidává Performance Line zadní středovou loketní opěrku s otvorem na lyže, hliníkové pedály a opěrku nohy, karmínové středy kol a speciální znak DS na kapotě. Verze Performance Line + nabízí navíc nové světlomety DS Pixel LED Vision 3.0, parkovací kameru, elektricky ovládaná přední sedadla a také paket Black, zahrnující masku DS Wings, okenní lišty, střešní lišty, mřížku chladiče a monogramy v černé barvě.

Čtyři motorizace

Značka DS, podobně jako většina evropských značek, se ubírá cestou elektrifikace. Nabídku pohonných jednotek u modernizovaného modelu DS 7 tak tvoří celkem tři plug-in hybridy, přičemž na vrcholu nabídky stojí nová motorizace s výkonem 360 koní. Na své si ale přijdou i fanoušci klasických dieselů.

Naprostý základ nabídky bude tvořit tradiční vznětový motor BlueHDI, kombinovaný s osmistupňovou automatickou převodovkou, který nabídne nejvyšší výkon 130 koní. Motor je vybaven turbodmychadlem s proměnlivou geometrií a vysokotlakým přímým vstřikováním paliva. Jeho spotřeba by se měla pohybovat do 5,5 l/100 km. Vznětový motor by přitom měl s modelem DS 7 v nabídce značky dožít.

Klasický zážehový motor, tedy bez elektrické asistence, byste pak v nabídce hledali zcela marně. Podle zástupců značky je důvodem údajný nezájem zákazníků (v globálním měřítku). Místo toho ale značka nabízí hned tři plug-in hybridy, které jsou osazeny novou baterií s maximální kapacitou 14,2 kWh (starší nabízela 13,2 kWh), k jejímuž nabití na nabíječce s výkonem 7,4 kW (například wallbox) by měly stačit pouhé dvě hodiny. Automobilka přitom u baterií pozměnila chemii, díky čemuž nabízí vyšší dojezd.

Základem elektrifikované nabídky je motorizace E-Tense 225, tedy klasická plug-in hybridní předokolka. Jejím základem je benzínový přeplňovaný motor o výkonu 180 koní, který doplňuje elektromotor o výkonu 110 koní na přední nápravě. Výsledkem je pohonné ústrojí s kombinovaným výkonem 225 koní, které slibuje čistě elektrický kombinovaný dojezd až 65 km (ve městě dokonce až 80 km), emise asi 28 g/km a spotřebu pouze 1,2 l/100 km.

Vyšší verze E-Tense 4x4 300, jak už název napovídá, nabízí kombinovaný výkon 300 koní a především pohon obou náprav. Základem je silnější spalovací motor s výkonem 200 koní, který doplňuje elektromotory o výkonu 110 koní na přední a 113 koní na zadní nápravě. Tato motorizace sice stále slibuje spotřebu kolem 1,2 l/100 km, ale nepatrně se zhoršil čistě elektrický dojezd. V kombinovaném režimu totiž spadl na 63 kilometrů, v městském režimu by se však mohl pohybovat dokonce až okolo 81 kilometrů. Tedy o kilometr výš, než základní verze. Sprint na stovku by přitom základní čtyřkolka měla zvládat za 5,9 sekundy a spotřeba by se měla opět pohybovat kolem 1,2 l/100 km

Na vrcholu nabídky se pak s modernizací objevila motorizace E-Tense 4x4 360, která pracuje se stejnou technikou, jako E-Tense 4x4 300. Pod kapotou je tedy opět zážehový přeplňovaný motor o výkonu 200 koní, který doplňují přední a zadní elektromotor o výkonu 110 a 113 koní. Kombinovaný výkon se nicméně vyšvihl na 360 koní, což srazilo čas potřebný ke zrychlení na stovku o 0,3 sekundy. Řidiči tak bude nově stačit jen 5,6 sekundy.

Čistě na baterii přitom i vrcholná motorizace slibuje stále solidních 62 km ve městě a až 57 km v kombinovaném WLTP cyklu. Spotřeba paliva se pak podle kombinovaného měřícího režimu má pohybovat kolem 1,8 l/100 km. Všechny plug-in hybridní motorizace se tak bezpečně vejdou do limitu 50 g/km, takže bez problému získají značky EL.

Nová verze E-Tense 4x4 360, jakožto vrcholný motorizace, by navíc měla kráčet v duchu velkých cestovních vozů třídy GT, k čemuž jí předurčují i úpravy provedené odborníky z DS Performance. Podvozek modelu byl tedy snížen o 15 mm, zatímco rozchod kol byl rozšířen o 24 mm vpředu a 10 mm vzadu. Automobilka navíc instalovala na přední nápravu kotoučové brzdy se zvětšeným průměrem 380 mm a čtyřpístkovými třmeny DS Performance. Ostatně jak automobilka tvrdí, s hmotností 1885 kilogramů by model DS 7 E-Tense 4x4 360 měl nabízet nejlepší poměr výkonu a hmotnosti ve svém segmentu plug-in hybridních modelů.

Pohodový základ, vrchol umí zabrat

Během prvních jízd v okolí francouzského Nice jsme měli možnost projet se jak naprosto vrcholnou motorizací E-Tense 4x4 360 v kombinaci s vrcholnou výbavou, tak i základní plug-in hybridní motorizací E-Tense 225 s pohonem předních kol. Právě druhá jmenovaná motorizace se přitom podle našich informací před modernizací v Česku neprodávala zrovna nejlépe, což ale není těžké pochopit. Zákazníci zkrátka už při tak vysoké investici neměli problém připlatit si za výkonnější plug-in hybrid, který navíc přinášel i pohon všech kol. Ani základní E-Tech 225 přitom není vůbec špatná volba.

Výkon bohatě stačí pro pohodlné korzování po městech i mezi městy, obzvlášť s nabitou baterií a v hybridním režimu. Teprve při nájezdu na dálnici začnou do kabiny pronikat zvuky motoru, který se při prudší akceleraci začne pořádně vytáčet. Udržet dálniční tempo ale není problém, po sundání nohy z plynu se navíc motor příjemně zklidní. I základní PHEV přitom nabízí vysoký komfort podvozku a bohatou výbavu interiéru.

Podstatně zajímavější zážitek ale vcelku nepřekvapivě přinesla vrcholná motorizace E-Tense 4x4 360, která opravdu dokáže předvést slušnou dynamiku. Podvozek DS Active Scan Suspension plavně žehlí většinu nedokonalostí, v případě potřeby však dokáže příjemně ztuhnout a projíždět zatáčky bez zbytečného naklánění či nepříjemného houpání. Plug-in hybridní pohonné ústrojí zvládá přechody mezi spalovacím a elektrickým pohonem bravurně a bez jakýchkoliv nešvarů, tedy minimálně za klidné jízdy. Při prudší akceleraci se sice může objevit drobný náznak záškubu, obvykle však jen v komfortním režimu. Naopak ve sportovním režimu spojují všechny pohonné jednotky své síly a ústrojí svižně reaguje na povely plynového pedálu. Příjemný jízdní projev navíc podtrhuje vcelku příjemný nástup brzdné síly.

Na mluvení o spotřebě je ještě brzy, přesto bylo u plně nabitých plug-in hybridů patrné, že i svižnou jízdu či korzování na dálnici umí v hybridním režimu zvládnout vcelku úsporně. Přinejmenším v rozmezí několika desítek kilometrů. Na podrobnější informace si budeme muset počkat až s klasickým testem, příchod modelu do Česka by přitom nemusel trvat zas tak dlouho.

Ceník do pár týdnů, ale…

Od představitelů českého zastoupení značky totiž víme, že oficiální ceníky k nám dorazí zhruba na přelomu září a října. Samotným prvním kusům po modernizaci to pak snad nepotrvá o moc déle. Už teď je ale jisté, že nepůjde o zrovna laciný vůz. I základní verze by totiž měla startovat od ceny přes jeden milion korun. Nebavíme se přitom o plug-in hybridu, ale naftě.