Nové DS 7 Crossback se už rýsuje. Použije techniku jako Opel Manta a Lancia

DS po svém oddělení od mateřského Citroënu možná prodejně nezaujalo tak, jak tehdejší vedení plánovalo a doufalo, v rámci portfolia koncernu Stellantis však má tato francouzská prémiová značka své pevné místo. Nejen v domovské Francii chce lákat na "francouzskou" avantgardu, což má platit i pro novou generaci vozů, na níž se už pracuje.

Jednou z novinek bude i náhrada za dnešní SUV DS 7 Crossback. To se vyrábí od roku 2017, životní cyklus však bude mít podle všeho docela dlouhý, protože s nástupcem se počítá až pro rok 2025.

Jestliže dnešní provedení pořídíte se spalovacími motory nebo jako plug-in hybrid, druhá generace už vznikne čistě jako elektromobil. Bude už součástí budoucího plánu značky, kdy DS od roku 2024 hodlá představovat výhradně automobily s čistě elektrickým pohonem.

Konkrétně se základem stane platforma STLA Medium určená pro středně velké vozy koncernu Stellantis, odvozená od stávající architektury EMP2 z dílny Skupiny PSA. Nástupce DS 7 Crossback ji bude sdílet s připravovaným Opelem Manta-e, což má být sportovně laděný crossover s čistě elektrickým pohonem, a chystanou Lancií Aurelia, blíže nespecifikovanou novou vlajkovou lodí italské značky.

Konkrétně má architektura STLA Medium znamenat baterie s kapacitou 60 až 100 kWh, které mají zajistit dojezd až 650 kilometrů podle metodiky WLTP. V útrobách se pak budou moci objevit dva elektromotory pro zajištění pohonu všech kol a výkonu na úrovni 250 kW.

DS v rámci vzniku koncernu Stellantis má úzce spolupracovat s dalšími prémiovými značkami skupiny, vedle Lancie také s Alfou Romeo. Kromě sdílení techniky s těmito automobilkami se to podepíše také na výrobě.

Podle zákulisních zpráv totiž nové DS 7 Crossback bude vznikat v Itálii v závodě Melfi, a to v rámci výrazné proměny organizace produkce koncernu Stellantis.

Francouzská továrna v Mylhúzách, kde se vyrábí dnešní DS 7 Crossback, se do budoucna přeorientuje čistě na produkci kompaktů značky Peugeot. V závodě Melfi se dnes vyrábí třeba Jeep Renegade nebo Fiat 500X, jejichž nástupci se však budou vyrábět v polské továrně Tychy, a to počínaje rokem 2023. Uvolněnou kapacitu italské továrny tak vyplní právě DS 7 Crossback, a to společně se zmíněnou novinkou Lancie. V Melfi se mají do budoucna vyrábět celkem čtyři elektromobily, vedle nového DS a Lancie by mohlo jít právě o Opel Manta-e a další blíže nespecifikované dílo DS.