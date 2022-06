Porsche Cayenne slaví 20 let, původně kontroverzní model je dodnes úspěšný

Automobilka Porsche se během devadesátých let dostala do tíživé situace. Za období 1991/1992 dodala zákazníkům pouze 23.060 automobilů a propadala se do červených čísel. Představení modelu Boxster v roce 1996 sice ukazovalo obrat k lepším časům, jenže všem bylo brzy jasné, že dvojice sporťáků nejspíš nebude k úspěchu stačit. Porsche proto začalo pracovat na třetím modelu.

Značka se tou dobou zajímala hlavně o situaci na americkém trhu, který byl pro Porsche nejdůležitější. Zprvu se tak dokonce zvažovalo, že třetí model bude MPV/velkoprostorový vůz, neboť právě tento segment se v devadesátých letech těšil v zámoří velké popularitě. Naštěstí se však značka na doporučení americké prodejní organizace nakonec rozhodla pro terénní vůz.

Porsche přitom mělo již od začátku velké ambice. Automobilka totiž chtěla postavit sportovní SUV, které nejenže bude hodno tradic značky, ale také bude vyzyvatelem pro přední konkurenty v segmentu off-roadů. Navíc se již tou dobou značka začala zajímat také o potenciál rozvíjejících se asijských trhů. Z dnešního pohledu jeden skvělý tah za druhým.

Automobilka tak rozjela tajný projekt Colorado, oznámený v roce 1998, na kterém spolupracovala se značkou Volkswagen. Výsledkem se staly modely Cayenne a Touareg, které sdílely stejnou platformu. Navzdory společnému základu však obě značky použily vlastní pohonné jednotky a vlastní nastavení podvozku.

Porsche se přitom zhostilo odpovědnosti za vývoj společné platformy, což probíhalo v té době v přísně utajeném závodu Hemmingen. Automobilka Volkswagen pak přispěla svými znalostmi ohledně masové výroby, na kterou byla už v té době odborníkem.

V roce 1999 padlo v Porsche rozhodnutí, že výroba vozu bude probíhat ve zcela novém závodu v Lipsku, který byl otevřen v srpnu 2002, zatímco Volkswagen se rozhodl své vozy vyrábět v bratislavském závodu. Nalakované karoserie pro Cayenne první a druhé generace se tak ze Slovenska převážely do Saska, kde je Porsche kompletovalo v závodech Lipsko a později i Osnabrück.

Až od třetí generace, představené v roce 2017, se produkce modelu Porsche Cayenne přesunula kompletně do Bratislavy, čímž si automobilka uvolnila výrobní kapacity závodu v Lipsku pro výrobu sportovního sedanu Panamera a kompaktního SUV Macan.

Pro automobilku přitom bylo již od začátku důležité zajistit, aby se i velké SUV Cayenne stále řídilo tak dobře, jak jsou zákazníci značky zvyklí. I z toho důvodu nabídl model Cayenne systém vzduchového podvozku, systém kontroly trakce Porsche Traction Management nebo systém Porsche Active Suspension Management, který je dnes stále důležitějším prvkem napříč nabídkou.

Stejné systémy, které první generace Porsche Cayenne využívala na silnici, ovšem dokázala zužitkovat i v terénu. Například systém vzduchového podvozku dokázal posunout světlou výšku první generace až na 27,3 centimetru. Díky redukční převodovce, uzavíratelnému středovému diferenciálu, lamelové spojce schopné rozdělovat výkon (a posílat až 100 % výkonu na přední nebo zadní nápravu) nebo systému kontroly trakce se navíc řidiči skutečně nemuseli bát ani opravdu náročného terénu.

S druhou generací sice Cayenne přišel o redukční převodovku a dostal nový systém pohonu všech kol s aktivně řízenou lamelovou spojkou, přesto je díky sofistikovaným technologiím dodnes víc než schopným vozem i v náročnějším terénu. Pro zákazníky ale nejspíš bylo důležitější, že inovace přicházely v jiných oblastech.

Druhá generace Porsche Cayenne se totiž stala prvním modelem značky, který nabídl hybridní a plug-in hybridní technologii pohonu. Automobilka navíc dále pracovala na zdokonalení jízdních vlastností, ovladatelnosti, komfortu i sportovnosti. Není tak náhodou, že si Porsche Cayenne Turbo GT dojelo s časem 7:38,925 pro titul nejrychlejšího SUV na slavném Nürburgringu.

Navzdory počáteční nedůvěře ze strany fanoušků navíc model Cayenne ukázal, že šlo ze strany automobilky o naprosto geniální krok. Model totiž oslovil nové zákazníky, dostal se na nové trhy a jen první generace si připsala přes 276.000 prodaných kusů. V roce 2020 opustil výrobní linku již miliontý Cayenne a za minulý rok prý značka prodala přes 80.000 kusů tohoto prémiového luxusního SUV. Třetí Porsche se tak ukázalo být geniálním tahem a jistě ho čeká ještě zajímavá budoucnost.