Porsche otestovalo 4,4litrovou V8 spalující vodík na Nürburgringu, zatím jen virtuálně

Elektromobilita je dnes hlavním tématem u většiny automobilek, najde se však i pár značek, které nechtějí sázet vše na jednu kartu. Tou nejvýraznější bývá automobilka Toyota, která dlouhodobě hlásá, že chce nabídnout široké spektrum řešení, ze kterého si vybere každý. S podobným přístupem ale evidentně koketuje i Porsche.

Německý výrobce prémiových vozů už sice představil svůj prémiový elektromobil, který nabízí působivé výkony i patřičný pocit luxusu, současně však podniká kroky i v jiných oblastech bezemisní budoucnosti. Vedle vývoje a výroby syntetických paliv totiž koketuje také s vodíkovou technologií, včetně spalování vodíku.

Automobilka se totiž pochlubila virtuální studií, ve které postavila na Nürburgring velké luxusní auto s motorem spalujícím vodík. Jeho základem byl 4,4litrový motor V8, upravený pro vyšší kompresní poměr a spalující vodík, se kterým vůz dosáhl nejvyšší rychlosti 261 km/h a známý okruh zdolal v čase 8 minut a 20,2 sekundy.

Úprava motoru pro spalování vodíku přitom nebyla úplně jednoduchá. Motor, přeplňovaný turbodmychadly, potřeboval větší množství vzduchu, to však komplikovala nižší teplota výfukových plynů. Automobilka proto motor osadila turbodmychadly s elektronickou asistencí.

Video se připravuje ...

Různé konfigurace motoru ukazovaly různé klady i zápory, jedna věc ale motoru nechyběla: výkon. Vodíkový osmiválec se totiž automobilce podařilo vyladit až na cca 440 kW, tedy zhruba 560 koní. Umístěn měl být v automobilu s pohotovostní hmotností až 2650 kilogramů, což by odpovídalo segmentu velkých SUV.

Simulace pak také ukázala, že tento typ motoru by splnil očekávané parametry pro emisní normu Euro 7. Samotný motor by přitom byl dražší než klasické benzínové motory, nepotřeboval by však systém pro úpravu spalin, což by cenu vodíkového motoru a benzínového motoru vyrovnalo.

Automobilka sice nepočítá, že by motor v současné podobě začala vyrábět, to však ani nebyl cíl experimentu. Studie totiž měla automobilce především přinést nový pohled na výkonné motory spalující vodík, což se zřejmě povedlo. Při troše štěstí by se navíc tento typ motorů mohl časem objevit i v nových produkčních vozech.

Ostatně Porsche by nebylo jedinou značkou, která by se rozhodla vodík spalovat. Kromě již zmiňované Toyoty totiž tuto technologii chtějí využívat i společnosti vyrábějící těžké pracovní stroje a v minulosti s ní koketovaly i jiné automobilky. S vodíkem jako takovým pak v současnosti pracují i značky jako BMW, Land Rover nebo Renault.