Porsche pracuje na elektrickém SUV se čtyřmi motory, prý pojede jak po kolejích

Při rozjezdech na sněhu je pohon všech kol skvělým pomocníkem. Když však přijde na zatáčky, potřebuje člověk víc, než jen pohon obou náprav. V tu chvíli přijde vhod kvalitní systém kontroly trakce, který řidiči pomůže udržet auto pod kontrolou a ve zvolené stopě za všech okolností.

Vývoj systémů kontroly trakce pro automobily s konvenčními spalovacími motory a elektromobily však představuje dva zcela rozdílné světy. Elektromobily totiž často spoléhají na více elektromotorů, což nabízí možnost ovládat samostatně každou nápravu nebo jednotlivá kola. „Je to skoro jako mít plynový pedál pro každou nápravu nebo každé kolo,“ dodává Ulf Hintze z Porsche Engineering.

Každý takový systém tedy potřebuje speciální software, jehož vytvoření a naladění však není nic snadného. A to zvláště v momentě, kdy mají vývojáři v zadání poznámku, že nesmějí přidávat žádná nová čidla a senzory.

Technici z Porsche proto museli vytvořit speciální software, který bude schopný synchronizovat všechny čtyři motory jen pomocí dat dostupných ze stávajících senzorů. Kromě toho však musel být software schopný automaticky a samozřejmě i co nejrychleji reagovat na měnící se podmínky.

Výsledkem výzkumu, jehož zavářená dolaďovací fáze probíhala během dvou uplynulých zim, se stal modul s označením „driving state observer,“ techniky zkráceně přezdívaný jen „observer“ (pozorovatel), který neustále sleduje a vyhodnocuje data typu: jak prudce řidič zatáčí, jak moc šlape na plynový pedál nebo jak moc se automobil otáčí kolem vertikální osy.

Tato data jsou pak porovnána s dynamickým modelem chování vozu, který by měl odpovídat běžným podmínkám. Pokud se tedy data z modulu a simulace nehodují, systém by měl automaticky přistoupit k protiopatřením, jako je například přibrzďování jednotlivých kol. Totéž samozřejmě umí i systémy ESP, ovšem díky použití elektromotorů mohou jednotlivá kola dokonce i akcelerovat.

Celý proces by měl probíhat velice rychle a podstatně méně trhavě, než fungují současné systémy ESP. Výsledkem je pak výrazné potlačení přetáčivosti i nedotáčivosti a to bez výrazné ztráty rychlosti. „Je to jako jet po kolejích,“ uvedl k chování testovaného elektrického SUV se čtyřmi elektromotory Ulf Hintze.

Porsche bohužel nezmínilo, kdy plánuje systém uvést na trh. Dodává však, že elektromobily se čtyřmi elektromotory by se brzy měly zbavit své exotické reputace. SUV se čtyřmi elektromotory, na kterém se systém kontroly trakce vyvíjel, by tak snad nemuselo být tak vzdálené. Kromě toho však Porsche dodalo, že systém by mělo být možné adaptovat i pro rozdílné konfigurace motorů.