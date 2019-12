Jízdní dojmy s Porsche Macan Turbo: Nejsilnější tak akorát

Neřekl bych, že modely Turbo nemám vyloženě rád, často mi ale přijdou takové už „moc“ - trochu nabubřelé, zbytečně brutální, zkrátka pozérská prezentace síly. Několikrát jsem už napsal, že za nejoblíbenější verze většinou označuji GTS, šikovné, svižné, rozumné střední cesty (doteď vzpomínám na těžko uvěřitelnou agilitu Cayennu GTS), u macanu bych však ukázal na Turbo. A nejen kvůli jednoduchému faktu, že modelem GTS prostě nedisponuje. Macan Turbo je velice silný, vždyť nabízí 324 kW a zrychlení na stovku proběhne v lepším případě za 4,3 s (dostanu se k tomu), jeho výkon však na mě působí zvládnutelně, ani v nejmenším jsem neměl pocit, že by toho bylo „moc“.

Nejdřív trochu cestopisu

Lokacím se většinou nevěnujeme, tentokrát bych však s dovolením udělal výjimku, do Jihoafrické republiky se přece jenom nevydáváme každý den. Testovací jízdy situovalo Porsche do okolí nádherného Kapského města, opravdu překrásné místo. A podle všeho už i bezpečné, ani chudší oblasti na okrajích města nepůsobily vyloženě nepřístupně a zpustle. Ani v létě to však v Kapském městě na koupání moc není, Atlantik je hodně studený.

Mimořádně mě šokoval silniční provoz, tak ohleduplné řidiče jsem nikde na světě nepotkal. Úplně všichni pomalejší účastníci pokaždé způsobně uhýbají ke krajnici, abyste měli předjíždění co nejsnazší. Což bylo v mém případě s levostranným macanem obzvlášť důležité. Vidíte, na levé straně jsem jezdil prvně a zvykl si docela rychle. Až tedy na jedno odbočování na klasickém téčku, kde jsem nesmyslně dával přednost autům přijíždějícím zleva (odbočoval jsem doleva). Kluci na mě koukali, co mám v plánu a proč nejedu. Až mě můj rumunský kolega upozornil, že přece můžu klidně vyrazit. Až na tohle zmatení však celkově překvapivě rychlá adaptace, ani kruháče s více pruhy nebyly problém. A silnice tady mají krásné, asfalt kvalitní… Idylka – Macan Turbo, úchvatné scenérie, řidiči uhýbající ke straně (pokaždé jsme na sebe mile zablikali)… Nádhera! Jenom s policisty asi nebude úplně legrace, poprvé za šestnáct let zahraničních prezentací jsem u sebe měl cedulku s povolením fotit (pokud si dobře pamatuju formulaci, něco jako „vládou povolená testovací jízda, fotografování povoleno“). Vláda o nás tedy věděla, což je vždy příjemný pocit. Nicméně, do žádného střetu s policií jsem se nedostal, ani jsem na silnicích a v ulicích Kapského města neregistroval zvýšenou koncentraci příslušníků. Jak jsem už napsal, nádherné místo.

Tady je to v pohodě

Snad jste moje výletování přežili, nyní již k předmětnému Porsche Macan. S menším SUV jsem dosud nejezdil, na testovací faceliftovaný kousek, který se mihnul u kolegů v Auto Tipu, jsem slyšel trochu rozporuplné reakce stran kvality interiéru. V jihoafrických Macanech Turbo jsem si ovšem připadal dle očekávání luxusně, snad jenom některá tlačítka na středovém tunelu (hlavně ta na ovládání teploty ventilace) by mohli u Porsche ještě dotáhnout, vtipné je schované tlačítko vyhřívání volantu ve spodním rameni. Ani náhodou ho nemáte šanci objevit. Těch tlačítek je vůbec hlavně na zmíněném středovém tunelu opravdu hodně, naprosto mi to ale nevadí, kromě vyhřívání volantu jsem všechno našel hned a používal zběhle jako mileniál nejmodernější infotainmenty. Ten od Porsche má v případě Macanu Turbo displej s úhlopříčkou necelých jedenáct palců a i zde jsem se pohyboval suverénně. Tohle všechno je fajn, nejvíc nadšený jsem byl však podle očekávání z posazu, který se velice blíží dokonalosti v 911. Ano, v macanu sedíte o něco výš, volant taky není úplně naplocho, sedí se však tak sportovně, jak to jen v SUV jde. Respektive, jak bych nikdy nečekal, že se v SUV posadím. Macan Turbo pak dojem povyšuje ještě standardními sportovními sedačkami nastavitelnými v osmnácti směrech. Nejsem si jistý, jestli jsem vyzkoušel všechny směry, sedělo se mi však výtečně. Osobně bych si připlatil za „vyhřívaný multifunkční GT sportovní volant s věncem v Alcantara“, což by tedy přišlo na lehce přemrštěných skoro osmadvacet tisíc, ale je to tedy pecka. Už vás někdy vzrušoval volant?

Menší nadšení vyvolává vnitřní prostor. Ten vlastně nakonec plus mínus odpovídá délce necelých 4,7 metru, od pohledu bych však macan tipoval na větší auto, tedy by někdo (včetně mě) mohl očekávat víc, než mu menší SUV od Porsche dokáže nabídnout. Problém vyřeší cayenne.

Ještě tedy něco málo k vnějšímu designu, provedení Turbo poznáte hlavně podle legendárního nápisu na zádi (velké překvapení), nejsilnější macan se však odlišuje také předním nárazníkem, dvacetipalcovými litými koly ve standardu nebo zadním spoilerem. A pak tu máme samozřejmě ještě čtveřici koncovek sportovního výfuku (bez příplatku).

Menší objem, víc koníků

Facelift přinesl jednu opravdu velmi důležitou změnu – nový motor. Předchozí Macan Turbo používal šestiválec o objemu 3,6 litru s výkonem 294 kW, zrychlení na stovku mu zabralo 4,8 s, maximálka činila 266 km/h. Zopakuju základní údaje novinky – šestiválec 2,9 litru, 324 kW, 4,3 s a 270 km/h. Tento motor s chlazenými výfukovými svody integrovanými do hlavy válců a dvojicí výfukových turbodmychadel (najdeme je uprostřed vidlicové jednotky) už známe z cayennu i panamery, kde se ovšem týká S modelů, v macanu jde o Turbo šlechtu.

Začnu trochu odzadu, spotřebou paliva. Porsche udává podle nové metodiky kombinaci 9,8 litru, což je průměr jen s trochou snahy opravdu dosažitelný. Stačí plynulá jízda, nijak zvlášť důrazné šlapání na plyn a dá se jezdit pod deset. S více Kapským městem, případně při zapojení dynamické složky se dostanete ke dvanácti, což je z celkového pohledu používání (sem tam nějaké to město, dálnice, občas rychlejší svezení) pro Macan Turbo asi nejtypičtější hodnota.

Jak jsem už naznačil, jedná se o nezpochybnitelně dynamickou, ale v zásadě velmi přívětivou jednotku. Spíš než Turbo mi Macan Turbo připomínal Macan GTS – stále rozumný, ovšem velice plynulý zátah, o největší divadlo se staral sportovní výfuk. Jeho dost syrový projev byl možná ještě dramatičtější než zrychlení samo.

Mimořádně spokojený jsem byl se spojením se sedmistupňovou dvouspojkou PDK. Necukala při rozjezdu, v normálním režimu držela otáčky přesně tam, odkud šestiválec dokázal vždy plynule zrychlit (bez zbytečného podřazení) a když jsem přišlápl plyn víc, okamžitě podřadila na vhodný stupeň. Zní to triviálně a samozřejmě, v poslední době jde bohužel o chvályhodnou výjimku. Fajn je už jenom to, že máte k dispozici rozumný počet převodů, což se pak celkem logicky hodí, když si chcete zablbnout s pádly.

Málem bych zapomněl, jak je to s tím lepším případem u zrychlení za 4,3 s. „Normálně“ se totiž Macan Turbo na stovku dostane za 4,5 s, dvě desetinky ukrojí paket Sport Chrono. Ten obsahuje třeba stopky, takové to přepínací kolečko mezi jízdními režimy přímo na volantu, ještě sportovnější mód Sport Plus a hlavně funkci launch control. Ještě jsem v souhrnu paketu našel položku „strategie řazení v motoristickém sportu v režimu Sport Plus“. Abychom věděli, jak s těmi pádly.

Porsche Macan - základní technické údaje Macan Macan S Macan Turbo Válce/ventily 4/4 6/4 6/4 Zdvihový objem [cm3] 1984 2995 2894 Výkon [kW/min] 180/5000-6750 260/5400-6400 324/5700-6600 Točivý moment [Nm/min] 370/1600-4500 480/1360-4800 550/1860-5600 Převodovka 7A 7A 7A Provozní hmotnost [kg] 1795 1865 1945 Zrychlení 0-100 km/h [s] 6,7 5,3 4,5 Maximální rychlost [km/h] 225 254 270 Kombinovaná spotřeba [l/100 km] 8,1 8,9 9,8 Cena [Kč] 1.625.000 1.769.000 2.480.000

Kila až na brzdách

Motor je fajn, ale zase nejde o takový zážitek, abych nemohl usnout. Ovečky budu muset počítat spíš kvůli zmíněnému parádnímu posazu a hlavně jízdním vlastnostem. Přesněji řečeno, celkovému sladění. Tohle používám celkem často, Macan Turbo ale opravdu skvěle funguje jako celek. Ano, začíná to už tím, jak si hezky sednu, pokračuje přes taky už zmíněné sladění motoru s převodovkou a pak tu máme třeba řízení. Nad volantem jsem se vyjuchal víc než dostatečně, skvělá je ovšem i vazba na přední kola, která skutečně cítíte.

Úplně nejlepší ale je, jakým způsobem Macan Turbo maskuje svoji hmotnost a skutečné rozměry. Taky už hodně nadužívaná formulace, nicméně na tohle SUV sedí jako na málo co. Macan Turbo si samozřejmě všemožně pomáhá, ať už vzduchovým podvozkem s Porsche Active Suspension Management (mimo jiné eliminuje náklony karoserie) nebo systémem zvaným Porsche Torque Vectoring Plus (elektronicky ovládaná uzávěrka zadního diferenciálu). Tyto a podobné vychytávky však známe i odjinud, Macan Turbo však zbavují kil nejúčinněji (konkrétně jich jsou necelé dvě tisícovky). Tyhle dvě tuny si spolehlivě uvědomíte na brzdách, jak to tak bývá. I já se před jednou ostřejší zatáčkou nechal nachytat a začal brzdit o něco později, než by plynulému a rychlému průjezdu slušelo.

Nejlepší macan

Je to ode mě asi dost odvážné, když jsem s ostatními macany nejezdil, nejspíš to ale tak opravdu bude. Čtyřválcový macan… Co k němu říct, zkrátka čtyřválcový základ. Šestiválcový Macan S je pak se svými 260 kW slabší o plných 64 kW, což znamená zrychlení horší o osm desetin. A vzhledem k tomu, že se ani těch 324 kW Macanu Turbo neprojevuje nijak drtivě, dovolím si tvrdit, že očekávání spojená od SUV značky Porsche nejlépe splní právě Macan Turbo.

Ovšem tedy za sumu, která je dost turbo. Zatímco Macan S stojí 1.769.000 Kč, turbo přijde minimálně na 2.480.000 Kč… Slušný odskok. A vynikne ještě víc při porovnání s větším Cayennem S, vybaveným stejným šestiválcem o výkonu 324 kW. Ten totiž přijde na 2.434.408 Kč. Jestli on není ten Macan Turbo trošku předražený… Ale bavil mě.