Porsche Road Tour 2021: První svezení s 911 Turbo S a slepý Taycan k tomu

Celá akce se jmenuje Porsche Road Tour a (potenciálním) zákazníkům stuttgartské automobilky dává možnost vyzkoušet takřka celou modelovou řadu značky. Ti pak mají o něco snazší rozhodování při plnění vlastní garáže a ještě si odvezou parádní zážitek.

Letošní ročník se konal po rozvolnění nejstriktnějších opatření, mohl tedy proběhnout tak, jak jsme na automobilové akce byli zvyklí v letech předchozích. Událost je sice určena především zákazníkům, ale účast se tu a tam poštěstí i hrstce novinářů. Společně jsme pod taktovkou instruktora měli naplánováno takřka 300 kilometrů – z Prahy do Bělé pod Bezdězem, následně na Ještěd, do Liblic a posléze zpět do Prahy. To vše pod vedením zkušeného instruktora.

Celkem jsme na cestách vystřídali pět vozů. Pro okreskové dovádění Porsche vyhradilo 718 Cayman S, Panameru GTS ST, Cayenne Coupé Turbo, Taycan Turbo S a… chvilka napětí… Porsche 911 Turbo S!

Při vší úctě ke všem výše jmenovaným bych se dnes chtěl věnovat hlavně devětsetjedenáctce. Většina ostatních vozů už nám ostatně v redakci prošla rukama, ať už formou tradičního redakčního testu, případně alespoň krátce v rámci nějaké akce. Ale za volant 911 Turbo S jsem se během „celodeňáku“ s Porsche soukal vůbec poprvé v životě!

A zkušenost to byla vskutku obrovská. Červený kousek posazený na dvacetipalcových kolech vpředu a jednadvacítkách vzadu budí pozornost sám o sobě. Zážitek pak začíná být ještě intenzivnější v momentě, kdy listuji technickými specifikacemi. Pod zadním krytem Turba S totiž pracuje 3,8litrový plochý šestiválec osazený dvojicí turbodmychadel VTG. Pohonná jednotka má oproti předchůdci zcela nové systémy sání, vstřikování paliva, chlazení a výfuků. Agregát spolupracuje s osmistupňovou samočinnou převodovkou PDK a standardně má pohon všech kol.

Ochudit vás nesmím ani o faktická čísla. Maximální výkon má hodnotu 478 kW (650 k), tedy o 51 kW (70 k) více než u předchozí generace. Polepšil si rovněž točivý moment, nárůst o 50 Nm znamená celkových 800 newtonmetrů. S takovými parametry umí vůz disciplínu 0-100 km/h za 2,7 sekundy a dvojnásobné rychlosti dosáhne za 8,9 s! Komu by to nestačilo, ten se může na německém autobahnu rozpohybovat až na 330 km/h.

Byl jsem sice nadšený, že sednu za volant takového automobilového skvostu, ale říkal jsem si, že jízda ve vláčku za instruktorem bude jen takovou otupenou radostí. Nemohl jsem se plést víc! Instruktor na čele skupinky nevyváděl žádné šílenosti, ale rozhodně nejde říct, že by nás zbytečně brzdil. Zkrátka jsme jeli takovým tempem, abychom si schopnosti aut mohli pořádně osahat.

A pravdou je, že 911 Turbo S je jednoduše skvělý sporťák. Od prvního nastartování, kdy se šestiválec za vámi rozburácí, až po první sešlápnutí plynového pedálu k podlaze. Štěstí si prý za peníze nekoupíte, ale můžete si koupit tohle auto, což v podstatě vyjde nastejno. Jak jsme se tak s kolegy střídali za volanty jednotlivých vozů, bylo kouzelné sledovat, kterak vystupují nejvysmátější právě z devětsetjedenáctky.

Že auto skvěle zní, má precizní řízení a v zatáčkách vás pro svou jistotu ani ve vysokých rychlostech nevypeče, s tím jsem tak nějak počítal. Největším překvapením pro mě byla reakce na sešlápnutí plynového pedálu. Okamžitá, nebál bych se říct srovnatelná s elektrickým Taycanem. Akcelerace i brzdy se hezky dávkují, opravdu se s autem hrozně rychle sžijete. A samozřejmě se vám potom nechce ven… ale nesmím být hamoun a musím připustit místo dalším. Během krátké vložky po ne úplně kvalitních cestách mě vlastně překvapuje ještě jedna věc. Myslel jsem si, že podvozek takhle ryzího sporťáku bude na našich silničkách nepoužitelný, zkrátka přehnaně tvrdý. Ale když utlumíte veškeré sportovní ambice vozu a přepnete se do komfortu, vlastně dostáváte v rámci segmentu ještě relativně pohodlné auto pro každý den. Jen na něj někde sehnat těch bezmála 6 milionů…

Slepá zkouška

Během zastávky v Bělé pod Bezdězem jsme si mohli vyzkoušet ještě jednu zajímavou kratochvíli. Couvací slalom a následné zaparkování do „garáže“ z kuželek. Jednoduchá disciplína, řeknete si. Jenže Taycan, kterým jsme tohle měli absolvovat, měl kompletně zalepená okna!

Spolehnout jsme se tedy museli pouze na kamerové systémy ve voze, takže jsem se orientoval jen a pouze díky obrazu promítaného na displej multimediálního systému. A musím říct, že dost zkresluje. V momentě, kdy jsem si myslel, že už kuželku musím sundat, jsem byl ještě pořádný kus od ní. A když jsem naopak jel směrem vpřed a radoval se, že mi od kuželky zůstává dobrých pár čísel, najednou se sunula k zemi. Zajímavá zkušenost, pouze podle obrazovek bych si ale v reálném provozu parkovat netroufl.