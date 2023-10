Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka Porsche začátkem srpna představila novou limitovanou edici ikonického modelu 911, která je vrcholem letošních oslav 60. narozenin sportovních vozů ze Stuttgartu. Limitovaná edice 911 S/T s technikou z modelů GT3 RS dostala manuální převodovku, pohon zadních kol a hmotnost sníženou na 1380 kilogramů.

Už jen z pohledu na parametry je jasné, že novinka vznikla jako narozeninový dárek pro automobilku i její zámožné fanoušky, kteří si s vozem budou moci vychutnat zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,7 sekundy a maximální rychlost až 300 km/h. Vůz je však určen pouze pro vybrané nadšence, neboť vznikne v počtu pouhých 1963 kusů.

Limitované edice vzácných vozů ale kromě nadšence přitahují i překupníky, kteří vůz nedlouho po pořízení prodávají s nemalou marží. S tímto trendem se snaží bojovat řada automobilek, včetně amerického zastoupení Porsche, jak v rozhovoru během nedávného setkání Rennsport Reunion 7 pro The Drive prozradil Frank Moser, šéf modelové řady 911 a 718.

Moser měl v rozhovoru s novináři uvést, že nedlouho po představení nového modelu zaznamenalo zastoupení automobilky obrovský zájem, který dalece přesahoval počet aut určených pro americký trh. Automaticky se tak objevily obavy i z různých překupníků, čemuž se značka chtěla vyhnout.

"Chceme zajistit, aby se vozy dostaly k opravdovým nadšencům, kteří je budou moci řídit a užívat si je po mnoho let. Z tohoto důvodu budou muset zájemci o přidělení vozu 911 S/T v USA dodržovat dohodnutou minimální dobu uchovávání, která je stanovena na jeden rok," uvedl Moser.

"V praxi to bude znamenat, že vozy v USA budou nejprve po tuto dobu pronajímány, než dojde k převodu vlastnictví," uvedl Moser. "Tento proces je v současné době jedinečný pro model 911 S/T, přičemž první vozy by měly do USA dorazit na jaře 2024."

Značka Porsche má s překupníky bohužel dost zkušeností. Přeprodeje se ve velkém objevily například po uvedení modelu Porsche 911 R či modelu 911 GT3 RS s manuální převodovkou. Tyto problémy však trápí i jiné výrobce sportovní vozů, které jsou vyrobeny buď v omezeném množství, nebo se na ně dlouho čeká.

Jednotlivé automobilky přitom zavedly různá opatření. Například koncern General Motors měl omezit záruku na přeprodané Corvetty Z06, zatímco Ford nutil zákazníky podepsat smlouvu, že svůj vůz Ford GT po dobu dvou let neprodají. Do křížku s Fordem se přitom dostal i John Cena, který se nakonec s automobilkou musel dohodnout.