Porsche Taycan se představuje v nové základní verzi

Základní verze čistě elektrického Porsche Taycan, která se poprvé představila již v létě loňského roku, byla donedávna určena pouze pro čínský trh. Nyní se však představuje jako další přírůstek do globální nabídky a v showroomech by se měla objevit již v polovině března tohoto roku.

Cenu na českém ani německém trhu se nám zatím bohužel nepodařilo dopátrat, podle informací zámořských kolegů by však v porovnání s dosud nejdostupnějším modelem Taycan 4S měla klesnout o zhruba 23.900 dolarů (plus mínu 500.000 Kč).

Základní Taycan přitom nabídne jeden elektromotor, umístěný u zadní nápravy, o nejvyšším výkonu až 300 kW (408 k) s točivým momentem 344 N.m. V kombinaci s baterií s nejvyšší kapacitou 79,2 kWh by navíc základní verze měla na jedno nabití urazit až 431 kilometrů (dle WLTP).

Komu by to ale nestačilo, ten si může připlatit za volitelný paket Performance Battery Plus. Díky němu se nejvyšší výkon elektromotoru zvýší na 350 kW (476 k), nejvyšší točivý moment vzroste na 357 N.m a dojezd na jedno nabití by se měl pohybovat až okolo 484 kilometrů (dle WLTP).

Větší baterie sice znamenají nárůst hmotnosti o 77,1 kilogramů, díky navýšenému výkonu se ale akcelerace z 0 na 100 km/h stále pohybuje v čase okolo 5,4 sekundy a maximální rychlost je vždy 230 km/h.

Rozdíly jsou ovšem v rychlosti nabíjení. Zatímco základní verze podporuje nabíjení při výkonu 225 kW, verze s paketem Performance Battery Plus zvládá pracovat s výkonem až 270 kW. V obou případech by to ale mělo znamenat možnost nabít baterii z 5 na 80 procent kapacity během pouhých 22,5 minuty (tedy při využití plného nabíjecího výkonu). Získání dojezdu 100 kilometrů by pak mělo trvat zhruba 5 minut.

Po designové stránce se přitom příliš nezměnilo. Na první pohled totiž nová základní verze vypadá jako dražší model Taycan 4S – ve standardu nechybí ani specifické LED světlomety. Snad jediným výrazným rozdílem jsou aerodynamicky tvarovaná 19“ litá kola, za nimiž jsou černě lakované třmeny brzdy (Taycan 4S má červené).

Ani u standardního modelu však nebude chybět dlouhý seznam příplatkové výbavy, zahrnující litá kola větších průměrů, systém adaptivního vzduchového podvozku, výkonnější brzdy s keramickou vrstvou (PSCB), atd.

V interiéru zůstává prakticky vše při starém, včetně 19“ infotainmentu a volitelné obrazovky před předním spolujezdcem. Vůz je standardně vybaven částečně koženým čalouněním a elektricky nastavitelnými sedadly. Nechybí však ani nabídka interiéru zcela bez kůže, případně s recyklovanými materiály. Základní Taycan navíc nabízí dva zavazadelníky - přední s objemem 84 litrů a zadní s objemem 407 litrů.