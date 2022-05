Portugalská rallye v cíli: Rovanperä nepřipustil drama a vyhrál

Soutěži dokončily obě české posádky s vozy Ford Fiesta Rally2. Sedmnácté místo udržel Martin Prokop. „Ke konci soutěže jsem už dostal do slušeného rytmu, ale nemůžu zapomenout na sobotní podvečer, kdy byly dost tvrdé zkoušky. Museli jsme zvolnit, abychom autu neublížili,“ řekl Prokop. Na 43. místě celkově a sedmý v kategorii WRC2 Junior dojel Erik Cais, který v pátek urazil pravé zadní kolo a do soutěže se vrátil s penalizací. V sobotu ho však postihly na erzetách dva defekty.

Evans byl hodně zklamaný

Rovanperä se dostal na první místo v sobotu navečer na nejdelší rychlostní zkoušce dlouhé 37,24 kilometrů. V jejím průběhu začalo silně pršet a na to doplatil do té doby vedoucí Elfyn Evans. Velšan vedl od páté až čtrnácté zkoušky, ale v té následující měl nejvíce ztížené podmínky a poslední den začínal se ztrátou 5,7 sekundy.

Video se připravuje ...

Rovanperä však nepřipustil drama a vyhrál tři z pěti rychlostních zkoušek posledního dne, a to včetně závěrečné Power Stage, kde získává pět nejrychlejších bonusové body. Tovární jezdec Toyoty získal za poslední tři podniky 74 bodů ze 75 možných. „V tuto chvíli to vypadá, že jsme na opravdu dobré cestě. Startovat úvodní den první, čistit soupeřům trať a nakonec bojovat o vítězství, bylo opravdu pěkné. Velké díky Jonnemu a také týmu. Zažili jsme spoustu těžkých podmínek a naše auto bylo perfektní jako vždy. Každý může být opravdu šťastný,“ prohlásil Rovanperä.

Evans, který měl na svém kontě pouze páté místo z Chorvatska a bonusové body za Power Stage na Rallye Monte Carlo, se v cíli netvářil příliš nadšeně. „Určitě jsme potřebovali výsledek, to je jasné. Dnešním představením jsem evidentně hodně zklamaný, protože jsme měli na to, abychom vyhrál. Každopádně klobouk dolů před Kallem, odvedl skvělou práci,“ řekl Velšan, který minulý rok v Portugalsku dojel první.

Sordó zničil hattrick

Toyota měla nakročeno k hattricku, protože až do předposlední zkoušky byl třetí Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1). Ovšem na závěrečné zkoušce ho představil Španěl Danu Sordó (Hyundai i20 N Rally1), pro kterého je to letos první start a hned na bodech v sezoně, která je poslední v kariéře. „Není to skutečné třetí místo. Celý víkend jsme nebyli na zkouškách dostatečně rychlí, takže jsem trochu zklamaný. Pokud dokážeme skončit třetí, čtvrtí, je to hezké, ale chci být neustále v tempu,“ řekl v cíli Sordó. Jeho poražený japonský protějšek Katsuta uvedl: „Abych byl upřímný, nemám slov. Snažil jsem se, ale evidentně ne dost. Prostě nejsem dost dobrý. Musím se více zlepšit.“

V soutěži startovali devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1) a jeho francouzský krajan a osminásobný šampion Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1). Loeb vyhrál v pátek jednu zkoušku, ale v následující urazil pravé zadní kolo. Do soutěže se vrátil v sobotu, ale potíže s pohonnou jednotkou ho donutily vzdát se. Ogier měl první den dva defekty, musel odstoupit a vrátil se s penalizací. Hned na druhé erzetě v sobotu se však dostal mimo trať a návrat s časovým trestem si zopakoval v neděli a do cíle dojel, ale až na 52. místě.

Konečné pořadí Portugalské rallye:

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 3:44:19,2; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +15,2; 3. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +2:17,3; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:19,4; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:37,8; 6. Tänak, Järveojä (Est./Hyundai i20 N Rally1) +4:45,7; 7. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +5:52,1; 8. Breen, Nagle (Irl., Brit./Ford Puma Rally1) +7:03,4; 9. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +8:09,6; 10. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2); 11. Rossel, Sarreaud (Fr./Citroën C3 Rally2) +13:48,9; 12. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:01,0; 13. Ingram, Drew (Brit./Škoda Fabia Rsally2 evo) +19:43,6; 14. Marczyk, Gospodarczyk (Škoda Fabia Rally2 evo) +20:58,3; 15. Araujo, Ramalho (Port./Škoda Fabia Rally2) +21:36,8; 16. Teodosio, Teixeira (Port./Hyundai i20 N Rally2) +21:59,3; 17. Prokop, Ernst (Ford Fiesta Rally2) +23:13,6; 18. Paajari, Mälkonen (Fin./Ford Fiesta Rally3) +28:06,3; 19. Greensmith, J. Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +33:40,6; 20. Joona, Korhonen (Ford Fiesta Rally3) +33:49,4; …, 43. Cais, Těšínský (ČR/Ford Fiesta Rally2) +1:20:25,9; 52. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2:02:53,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 3 z 13 soutěží):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 106 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 60; 3. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +38; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 37; 5. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 36; 6. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 34; 7. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 27; 8. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 20; 9. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 19; 10. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 19; 11. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 15; 12. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 12; 13. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 8; 14. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 15. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 6 16. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 17. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 18. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 3; 19. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 20. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 2; 21. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 22. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 1.

Značky: 1. Toyota 175 bodů; 2. Hyundai 116; 3. Ford 94; 4. Toyota NG 42.

Vyhrané RZ: Rovanperä 25; Evans 12, Tänak 8, Neuville 8, Loeb 7, Ogier 6, Lappi 5, Tänak 2, Greensmith 1, Breen 1.

Vedení v soutěži (RZ): Rovanperä 36, Evans 15, Ogier 10, Loeb 9, Tänak 2, Lappi 1, Neuville 2.

Výsledky jsou neoficiální.