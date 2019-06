Portugalská rallye v cíli: Tänak vyhrál letos potřetí, Kopecký v desítce

Skvěle si vedl také Jan Kopecký, který s novou generací vozu Škoda Fabia R5 evo bral body za osmé místo v absolutním pořadí.

Obhájce titulu Francouz Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) vyhrál zvláště bodovanou závěrečnou rychlostní zkoušku soutěže, obsadil třetí místo a udržel těsně bodové vedení ve světovém šampionátu.

Hyundai opět čaroval

Závěrečný den portugalského podniku začal opět taktickými hrátkami v podání jezdců továrního týmu Hyundai. Španěl Dani Sordó a Francouz Sébastien Loeb si opět nechali dát penalizace, aby se posunuli ve startovním pořadí před týmového kolegu Belgičana Thierryho Neuvilla. Čistili tak před ním stopu od měkkého prachu. Sordó přijel do časové kontroly o jedenáct minut později, Loeb o devět a účelu bylo dosaženo.

Šestnáctá rychlostní zkouška, která začínala program závěrečného dne, se nepovedla Finovi Esapekka Lappimu (Citroën C3 WRC), který se v pomalé pravé zatáčce v pomalé rychlosti dvakrát převrátil a poškodil zavěšení kola. Závadu opravil, odjel ještě jednu erzetu, ale dál už s ohledem na rozsah poškození svého vozu dále nepokračoval.

Meekovi se to nepovedlo

Do poslední etapy vstupoval z prvního místa Ott Tänak s náskokem 4,3 sekundy na týmového kolegu Brita Krise Meeka a o 9,2 sekundy zpět byl Thierry Neuville. RZ16 vyhrál Meeke a stáhl svou ztrátu na první místo. Vedoucí Tänak však drama nepřipustil. Vyhrál další dvě rychlostní zkoušky a zvýšil svůj náskok na 8,1 před Meekem a 18,1 sekundy před Neuvillem.

V předposlední zkoušce se Meeke těsně před koncem roztočil, ztratil 17,4 sekundy a propadl se na třetí místo. „Ve vracečce mi to nečekaně ustřelilo. V prachu nebylo nic vidět a navíc mi několik vteřin nešlo zařadit,“ vysvětloval Meeke. V závěrečném úseku přišel Brit o všechny naděje, když se v pravé zatáčce dostal příliš na vnitřní stranu zatáčky a o velký kámen vylomil pravé přední kolo auta.

Ještě větším smolařem se stal Gus Greensmith. Dvaadvacetiletý Brit startoval poprvé v kariéře s vozem specifikace WRC, když hájil barvy Fordu. V sobotu navečer poslal vůz do příkopu, ale v neděli s penalizací pokračoval. V poslední erzetě byl několik set metrů před cílem ve Fafé pověstný skok, známý v celém šampionátu. Již v letu bylo čitelné, že Britova fiesta má vychýlené pravé přední kolo. Vůz po prudkém dopadu na předek narazil nejdříve do pravého příkopu, odkud odletěl do levého. Zkouška musela být přerušena. Opticky na to doplatil Latvala, který již byl na trati a musel zvolnit. Dostal však přidělený náhradní čas a v konečném pořadí skončil sedmý.

Tänak přibrzdil body

Nečekaný manévr předvedl několik desítek sekundy před cílem Ott Tänak, který věděl, že o vítězství v soutěži nemůže přijít. „Musel jsem zahřát brzdy, abych poslal Ogiera na první pozici v Sardinii,“ smál se EStonec do televizní kamery.

Vysvětlení je prosté. Kdyby Tänak nešlápl na brzdu, vyhrál by závěrečnou zkoušku (Power Stage), získal bonusové body, které by ho posunuly do vedení v šampionátu. V další podniku v Sardinii by tak jako lídr seriálu musel vyrážet první na trať a čistit soupeřům trať.

„Bylo to mé nejtěžší vítězství. V sobotu večer a v neděli dopoledne jsme měli menší technické problémy, ale povedlo se nám je úspěšně vyřešit,“ komentoval Tänak lakonicky svou výhru. Bylo to jeho deváté prvenství při jeho 99. startu v mistrovství světa.

Konečné pořadí Portugalské rallye:

1. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 3:20:22,8; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +15,9; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +57,1; 4. Suninen, Salminen (Fin./Ford Fiesta WRC) +2:41,5; 5. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta WRC) +7:08,3; 6. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +10:34,2; 7. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +11:28,2; 8. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +11:41,9 9. Loubet, Landais (Fr./Škoda Fabia R5) +12:46,3; 10. Berqvist, Barth (Švéd./Ford Fiesta R5) +14:28,4; 11. H. Solberg, Minor-Petrasková (Nor., Rak./Škoda Fabia R5) +14:54,5; 12. Pietarinen, Raitanen (Fin./Škoda Fabia R5) +15:09,8; 13. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +15:10,6; 14. Guerra, Zapata Ortega (Mex./Škoda Fabia R5) +16:09,1; 15. Heller, Diaz (Chile, Arg./Ford Fiesta R5) +17:40,7; … 20. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20 Coupé WRC) +25:34,2; 24. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 coupé WRC) +27:24,8; 25. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +29:42,8.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 7 ze 14 rallye)

Jezdci: 1. Ogier (Fr./Citroën C3 WRC) 142; 2. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 140; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 132; 4. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 65; 5. Meeke (Brit./Toyota Yaris WRC) 56; 6. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 44; 7. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé) 39; 8. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 38; 9. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) 36; 10. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 34; 11. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 28; 12. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 12; 13. Guerra (Mex./Škoda Fabia R5) 8; 14. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 6; 15. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Škoda Fabia R5) 6; 15. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5 evo) 4; 16. Tidemand (Švéd./Ford Fiesta WRC) 4; 17. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 4; 18. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 4; 19. Loubet (Fr./Škoda Fabia R5) 2; 20. Veiby (Dán./Citroën C3 R5) 2; 21. Sarrazin (Fr./Hyundai i20 R5) 2; 22. Berqvist (Švéd./Ford Fiesta R5) 1; 23. Tuohino (Fin./Ford Fiesta WRC) 1; 24. Triviňo (Mex./Škoda Fabia R5) 1; 25. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta R5) 1; 26. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1.

Značky: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 202; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 182; 3. Citroën Total WRT 158; 4. M-Sport Ford WRT 122.

Vedení v soutěži: Tänak 54; Ogier 26; Neuville 17; Evans 8, Meeke 5; Suninen 3, Mikkelsen 3, Latvala 2, Sordó 2, Lappi 1.

Vyhrané RZ: Tänak 38, Neuville 21, Ogier 18; Meeke 11, Latvala 8; Evans 7; Loeb 6; Mikkelsen 6; Sordó 4, Suninen 3; Huttunen 1; Lappi 1.