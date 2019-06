Portugalská rallye po 2. dnu: Toyoty stále vedou, Kopecký v desítce

Daří se jezdcům českého továrního týmu Škoda Motorsport, kteří startují poprvé s novou generací vozu Fabia R5 evo. Fin Kalle Rovanperä je aktuálně osmý v absolutním pořadí, o jedno místo za ním je český závodník Jan Kopecký. Oba také s přehledem vedou hodnocení kategorie WRC 2 Pro. Nepříjemné chvíle zažil v jedenácté zkoušce Jan Kopecký, kterému se uvolnila kapota motoru a značně mu omezovala výhled. „Byla to jasně naše chyba, protože jsme zapomněli zajistit kapotu,“ komentoval situaci Kopecký.

Druhá příčka patří dalšímu z jezdců Toyota Gazoo Racing WRT Britovi Krisovi Meekovi a úřadující šampion Sebastien Ogier (Citroën C3 WRC) je zatím na čtvrté pozici.

Taktické hrátky Hyundaie

V pátek skončily šance Francouze Sébastiena Loeba a Španěla Daniho Sordá, oba členy továrního týmu Hyundai. Oba měli ve třetí rychlostní zkoušce problémy s tlakem paliva a přišli o šance bojovat o špičkové umístění.

Jihokorejský tým se sídlem v německém Alzenau se rozhodl jejich situace využít ve prospěch třetího pilota stáje Thierryho Neuvilla. Belgičan bojuje nejen o vítězství v soutěži, ale také o titul mistra světa.

Podle startovního pořadí vyrážel v sobotu na trať Neuville za Ogierem s odstupem čtyř minut, aby se předešlo problémům se sníženou viditelností kvůli mračnům jemného prachu. Sordó přijel do časové kontroly před první sobotní zkouškou (RZ8) o devatenáct minut později. Za to inkasoval 3:10 minuty penalizace a vklínil se ve startovním pořadí mezi Ogiera a Neuvilla. Na start RZ10 přijel později Loeb dokonce o 22 minut. Kromě penalizace 3:40 minuty tak vyrážel do erzety také před Neuvillem. „Nemusím tlačit a v tom měkkém prachu není příliš zábavné řídit za těchto podmínek,“ řekl Loeb.

Taktickými hrátkami umožnil Hyundai, aby Sordó a Loeb čistili trať rychlostních zkoušek, které byly plné jemného prachu. Neuville za nimi využil situaci, která mu byla nabídnuta. Vyhrál poslední dvě měřené testy sobotního dne a před finišem Portugalské rallye je zatím třetí se ztrátou pouhých 9,2 sekundy na lídra soutěže. „Dopoledne jsem si vzal do auta dvě rezervy a nebylo to dobré rozhodnutí. Odpoledne auto na tvrdých gumách dost klouzalo. V poslední erzetě jsem cítil unikající vodu, ale podle kontrolek v autě je všechno normální. Jezdecky jsem do toho dal všechno, tak uvidíme v neděli,“ komentoval situaci Neuville.

Toyota má jednoho ze hry

Vedoucí jezdec Portugalské rallye Ott Tänak měl na začátku druhého dne rallye problémy s brzdami a ztratil devět sekund. Na přejezdu mezi dvěma erzetami však s navigátorem technický problém odstranili. Estonec vyhrál RZ11, ale v závěrečném testu dne, který byl nejdelší v soutěži (37,60 km) dělal hodiny a navíc si přivezl poškozený tlumič.

Do finiše soutěže jde s náskokem pouhých 4,3 sekundy před týmovým kolegou Krisem Meekem. Brit vyhrál v sobotu jednu zkoušku a ve třech byl druhý. Možná mohl být i ve vedení, ale před startem poslední erzety dne udělal jednu chybu. „Omylem jsem vypnul kontrolku ruční brzdy a pokaždé, když jsem za ní později zatáhl, tak se auto skoro zastavilo. Každopádně jsem v poslední zkoušce jel tak tvrdě, jako snad ještě nikdy v životě,“ konstatoval Meeke.

Ze hry o vítězství vypadl třetí do party Toyotÿ a to Fin Jari-Matti Latvala. Na začátku druhého dne rallye vyhrál dvě rychlostní zkoušky a přiblížil se vedoucímu Tänakovi. Nakonec však měl smůlu. Na RZ12 poškodil po jednom ze skoků tlumič auta, ztratil 58 sekund a byl nucen předčasně zastavit. V neděli bude ovšem v soutěži pokračovat, ovšem s časovou penalizací za neodjetou poslední erzetu dne.

Ogier: „Co chcete slyšet?“

Čtvrté a páté místo patří jezdcům tovární stáje Citroën. Francouz Sébastien Ogier ztrácí na vedoucího Tänaka 21 sekund a stále ještě může pomýšlet na vítězství, nebo alespoň na stupně vítězů. Pátý Fin Esapekka Lappi se posunul během sobotních testů z osmé na pátou pozici. A co říkal Ogier, který musel zvládat taktické manévry Hyundai ve prospěch Neuvilla. „Co k tomu říci? Vidíte to sami. Odpoledne nebylo tak dobré jako ráno, ale celkově to nebyl špatný den. Vidím co se děje kolem mě, ale dělám, co mohu,“ prohlásil Ogier.

Skokanem dne se stal Brit Elffyn Evans (Ford Fiesta WRC), jenž měl v pátek problémy, protože musel na rychlostní zkoušce opravovat elektrický systém svého vozu a ztratil čtyři minuty. Během soboty se pak vyhoupl ze čtrnáctého na sedmé místo za šestého týmového kolegu Teemu Suninena. Modrý ovál tak má šanci si alespoň trochu polepšit v Poháru konstruktérů.

Poslední den soutěže jsou na programu čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 51,77 kilometru. Jejich součástí je i závěrečná Power Stage, ve které dostává prvních pět jezdců plusové body od pěti do jednoho. Ve finiši Power Stage čeká ve Fafe pověstný skok, který patří k nejpopulárnějším úsekům celého mistrovství světa. Atmosféra díky divákům zde bývá lepší než na fotbalovém stadionu.

Průběžné pořadí (po 13 z 20 RZ):

1. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 2:47:23,1; 2. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +4,3; 3. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +9,2; 4. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +21,0; 5. Lappi, Ferm (Fin./Citroën C3 WRC) +1:37,5; 6. Suninen, Salminen (Fin./Ford Fiesta WRC) +2:02,7; 7. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta WRC) +6:10,4; 8. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +8:33,8; 9. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +9:35,3; 10. Loubet, Landais (Fr./Škoda Fabia R5) +10:21,5; 11. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +10:52,5; 12. Berqvist, Barth (Švéd./Ford Fiesta R5) +12:02,5; 13. H. Solberg, Minor-Petrasková (Nor., Rak./Škoda Fabia R5) +12:21,2; 14. Pietarinen, Raitanen (Fin./Škoda Fabia R5) +12:40,3; 15. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +12:53,3; 16. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +13:13,9; … 21. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20 Coupé WRC) +22:23,8; 23. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 coupé WRC) +25:09,7.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Portugalské rallye

Sobota –Zrušeny byly RZ14 (2,25 km) a RZ15 (2,25 km).

Neděle – 9.25 RZ16 (8,76 km); 10.08 RZ17 (11,18 km); 10.49 RZ18 (11,89 km); 11.35 RZ19 (8,76 km); 13.18 RZ20 (11,18 km) – Power Stage.

Časy jsou uvedené ve středoevropském formátu.