Poslední The Grand Tour se blíží. Clarkson, Hammond a May zavírají i svou produkční firmu

Konec pořadu naznačilo za poslední rok hned několik zpráv. Nejnovější informace přitom působí jako hřebíček do rakve dlouhodobé spolupráce trojky známých moderátorů.

Vypadá to na konec jedné éry. Pořad The Grand Tour, uváděný bývalými moderátory populárního Top Gearu, spěje k definitivnímu konci. Nebo alespoň v podobě, jaké ho známe. Zatímco natáčení finální epizody už bylo samotnými tvůrci dříve potvrzeno, nyní Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May společně s producentem Andym Wilmanem rovněž zavírají svou vlastní produkční společnost.

S informacemi, veřejně dostupnými skrze britský registr firem, přišel magazín Car Throttle. Dokumenty podepsané Wilmanem potvrzují ukončení činnosti firmy W Chump & Sons Limited, která vznikla v červenci 2015, tedy v období uzavření smlouvy tvůrců se streamovací službou Amazon Prime, na které The Grand Tour běží. Rozpuštění společnosti tak naznačuje i ukončení 21 let dlouhé spolupráce tria moderátorů.

Finální epizoda The Grand Tour, speciál ze Zimbabwe, jejíž premiéra se očekává na letošní září, by tedy mohla být posledním okamžikem, kdy uvidíme Clarksona, Hammonda a Maye společně na obrazovce uvádět pořad o autech. Trojice televizních osobností započala svou éru už v roce 2003 v rámci novodobé podoby Top Gearu na britské veřejnoprávní televizi BBC, odkud byl Clarkson v roce 2015 vyhozen kvůli napadení jednoho z producentů. Hammond a May poté opustili BBC dobrovolně.

Moderátoři již dříve nezávisle na sobě prohlásili, že konec The Grand Tour je nevyhnutelný. Mimo kreativní vyčerpání námětů k natáčení dalších dobrodružství se začal do fyzicky a časově náročné tvorby projevovat i věk samotných tvůrců. Dnes 64letý Clarkson například prohlásil, že natáčení dílů začíná být stále obtížnější, když jste „ve špatné kondici, tlustí a staří“.

Slavné trio s pořadem The Grand Tour tedy končí, samotný osud pořadu v rukou Amazon Prime však úplně jasný není. Dosud se již objevily spekulace o možné úpravě formátu či hledání nových moderátorů. Ve svých vlastních pořadech jako Clarksonova farma nebo Our Man In… od Jamese Maye však mají známé osobnosti nadále pokračovat.