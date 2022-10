Pošlete ji závodit, říká o Škodě Afriq dakarský jezdec Klymčiw

Studenti učiliště Škoda Auto letos v květnu představili již osmý žákovský vůz, který se tentokrát inspiroval rallye speciály. Název Afriq odkazuje nejen na slavnou dakarskou rallye, ale také na odpovědnost Škody za aktivity koncernu Volkswagen v severní Africe. Nyní se za volant Afriqu usadil dakarský závodník a slovy chvály nešetřil.

Zatímco karoserie Škody Afriq vychází z crossoveru Kamiq, pohonné ústrojí darovala Octavia. Jedná se o přeplňovaný čtyřválec 2.0 TSI o výkonu 140 kW (190 k) a točivém momentu 320 Nm, který spolupracuje se sedmistupňovým automatem DSG. Pochopitelně nechybí ani pohon všech kol, náležitým způsobem upravený podvozek a přepracovaný výfukový systém. Interiér je proveden ve stylu skutečného závodního speciálu.

Škoda v rámci marketingového cvičení za volant Afriqu posadila dakarského závodníka. Východočech Ondřej Klymčiw se Dakaru účastnil nejprve na motorce, ale loni odstartoval v kategorii Dakar Classic se Škodou 130 LR. Letos se s vylepšeným vozem vrátil a do cíle dorazil na 14. místě celkově, na 7. místě ve své kategorii a mezi vozy s pohonem zadních kol byl druhý. Koho jiného tedy za volant Škody Afriq posadit?

Ke studentskému dílu se vyjádřil takto: „Ostrý závodní speciál to samozřejmě není, jako studentský počin je auto velice zajímavé. Stálo by za to dát mu šanci na některé z menších soutěží, kde by během dvou, tří dnů ukázalo své schopnosti. Třeba nějaký lehčí cross-country závod ve Španělsku.“

„Afriq mi přišel velice zajímavý. Skvělá je automatická převodovka. Automat hodně pomáhá při rozjezdu v písku tím, že eliminuje lidský faktor – člověk se spojkovým pedálem přece jen pracuje pokaždé trochu jinak, automat se ale rozjede vždy stejně. Jde jen o povel od plynu, kolik a jak rychle ho dáte. Díky automatu se síla na kola dá přesně a jemně dávkovat, což je při rozjezdech na sypkém podkladu velice důležité: musíte se dávat do pohybu pomalu a hlavně plynule,“ popsal Klymčiw a dodal: „Sám bych ještě uvítal možnost manuálně řadit pádly pod volantem, protože když chcete ručně volit stupně, nemáte čas sundávat ruce z volantu.“

Jeho závodní škodovka prý produkuje o něco skromnějších 155 atmosférických koní, zato je lehčí. Přeplňovaný motoru Afriqu je ale prý lepší proto, že poskytuje solidní krouticí moment v nižších otáčkách. Klymčiw si samozřejmě pochvaloval také pohon všech kol, který jeho veteránovi schází. Krom toho se mu líbily kompaktní rozměry auta s minimálními převisy: „Díky tomu je auto až překvapivě hravé, hbité a mrštné. Ideální na klikaté horské tratě. Vzít Afriq třeba na závod seriálu mistrovství světa v Andalusii… Tam by jeho lehkost a hbitost byly velikou předností!“

A dokázal by si Klymčiw představit Afriq na dakarské rallye? „Kdyby se AFRIQ osadil bytelným závodním podvozkem a kdyby se k tomu přidalo přečipování motoru na nějakých tři sta koní, kombinace lehkého mrštného vozu s přeplňovaným motorem a pohonem všech kol by mne opravdu lákala. Ale jak říkám: i s autem tak, jak dnes je, by jednodušší točitá horská rallye mohla být nezapomenutelným zážitkem. Bral bych ho hned a všemi deseti!“