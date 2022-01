Rallye Dakar Classic v cíli: Češi mohou slavit!

Zatímco na startu prvního ročníku kategorie bylo 21 aut a 3 kamiony, tak nadcházejícího ročníku se zúčastnilo 134 aut a 18 kamionů! Hned o pět míst za Klymčiwem s Böhmem skončili Zdeněk Ondráček a český motorkář Rudolf Lhotský (Toyota Land Cruiser) jako navigátor. Statečně si vedly také obě české ženy ve startovním poli. Olga Lounová jako navigátorka v Mercedesu G500 a Olga Roučková, která řídila Suzuki Samuraj z roku 1990.

Povedl se malý zázrak

Čtyři starty s motocyklem má za sebou Ondřej Klymčiw. Zažil dva těžké pády a v roce 2017 skončil jedenáctý, pouhých 37 sekund za první desítkou. Loni debutoval v nově zavedené kategorii Dakar Classic se „stotřicítkou“. V roce 2021 skončil v této veteránské na devatenáctém místě a letos si o pět míst polepšil. Minulý rok ho navigoval Petr Angelo Vlček a letos to byl Tomáš Böhm.

„Předposlední etapa byla navigačně dobrá v dunách. Bylo tam dost zapadaných aut. Docela mě pobavilo, jak na mě jeden chlap z pajera mával, abych ho vytáhl. To bych tam byl ještě příští rok. Cesta byla hodně rozježděná, takže byl problém najít správnou cestu. Spoléhat na intuici bylo špatně, takže jsme schytali nějaké body. Na startu rychlostní zkoušky se nám vysypal tripmaster za dva tisíce euro a my jeli jenom klasicky na stopky. Dostali jsme sedm bodů a byli třetí, což je v takové situaci malý zázrak,“ popsal Klymčiw své dojmy.

Škodovka vydržela všechno

Loňský vůz Škoda 130 LR pro letošní ročník v rámci pravidel výrazně vylepšil a zpevnil. „Auto fungovalo fantasticky, myslím, že osmdesát procent terénů, po kterých jsme jeli, tomuhle našemu malému autu vyhovují. Na zbývajících dvaceti procentech erzet trpí jako svině, ozývají se z něj divné zvuky, ale pořád drží. Jediná vada na kráse je, že nevidím těsně před auto na díry, protože vzhledem ke své výšce musím sedět v autě hodně nízko. Jde o zvyk a zvládáme to,“ chválí si český jezdec

Ani poslední etapa účastníky Dakar Classic nijak nešetřila. Organizátoři připravili hodně navigačních chytáků, ale všichni čeští jezdci si poradili. Klmyčiw prozradil, že v jednom momentu málem rozpůlil vůz o strom. V cíli soutěže však zářil: „Kluci mechanici odvedli před startem soutěže a během celé naprosto famózní práci. Když už to vypadalo, že to nepůjde dál, tak to zase šlo. Celá soutěž mi docela utekla a na můj vkus by mohla být klidně i delší. Rád bych poděkoval Jirkovi Moskalovi, který nám pomáhal při přípravě a je tady spousta dalších obětavých lidí, které v tuhle chvíli ani neumím vyjmenovat,“ dodává český motocyklový i automobilový jezdec.

Po návratu z Dakaru ho čeká měsíční příprava dokumentárního Škodovkou na Dakar. Tento snímek bude mít slavnostní premiéru ve středu 16. února v karlínském divadle v Praze.“

Konečné pořadí Dakar Classic

Pořadí: 1. Mogno, Drulhon (Fr./Land Cruiser HDJ80) 399 bodů; 2. Arnaud a Adeline Euvardovi (Fr./Mercedes ML) 602; 3. Fuster Pliego, Carlos Ramirez Moure (Šp./Mercedes G-320) 701; … 14. Klymčiw, Böhm (ČR/Škoda 130 LR) 1819 bodů; 19. Ondráček, Lhotský (ČR/Toyota Land Cruiser) 2453; 117. Čábela, Lounová (ČR/Mercedes G500) 76 814; 119. František a Dušan Randýskové (ČR/Land Rover) 78 399; 90. Kazarka, Kalina, Kasak (Slov., ČR, Slov./Tatra 815) 31 369; 121. Petr a Tomáš Fialové (ČR/Land Rover) 92 883; 127. Roučková, Konobloch (ČR/Suzuki Samuraj) 139 942; 129. Albert a Štěpán Panceovi (ČR/Land Rover) 180 386 bodů.